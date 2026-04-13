Ubedljiva pobeda mađarske opozicije najavljuje reforme i poboljšavanje odnosa sa EU

Ubedljiva pobeda Petera Magyara na nedeljnim izborima u Mađarskoj donela je njegovoj stranci desnog centra Tisa snažan mandat, koji će joj dati odrešene ruke za sprovođenje reformi, jačanje vladavine prava i potencijalno otključavanje milijardi evra sredstava iz fondova Evropske unije (EU).

Ekonomisti i poltički analitičari kažu da je očekivana dvotrećinska većina buduće vlade najbolji ishod za Evropsku Uniju i tržište - i pre nedelje, jedan od najmanje verovatnih ishoda- te da će dovesti do pozitivne reakcije tržišta već u ponedeljak.

Deo toga ostaje neizvestan, pa oprezne diplomate i analitičari kažu da nova vlada mora prvo ispuniti obećanja, ali finansijska tržišta za sada deluju spremno da novom rukovodstvu u Budimpešti pruže šansu uprkos sumnjama.

"Ovaj rezultat predstavlja prekretnicu i omogućiće Madyaru da vlada odrešenim rukama", izjavio je Mujtaba Rahman, izvršni direktor u Eurasia Group. "Što je najvažnije, moći će da razgradi Orbanovu autokratiju i sprovede sve reforme koje Evropska unija zahteva."

"To znači da bi najmanje 6,4 milijarde evra (7,46 milijardi dolara) iz Mehanizma za oporavak i otpornost (The Recovery and Resilience Facility - RRF) trebalo brzo da se slije u zemlju, ojačavajući realnu ekonomiju i dodatno učvršćujući pobedu stranke Tizsa."

Magyar obećava obnovu savezništava

Mađarski izbori dugo su smatrani najvažnijim za finansijska tržišta u Evropi ove godine, imajući u vidu česte sukobe evroskeptičnog Orbana sa Briselom tokom njegove šesnaestogodišnje vladavine, oko pitanja koja se kreću od imigracije do njegovih bliskih odnosa s Rusijom.

Orban je izražavao samouverenost tokom izborne kampanje uprkos tome što je zaostajao u anketama, govoreći da mu je cilj da zaštiti mađarski nacionalni identitet i tradicionalne hrišćanske vrednosti u EU, istovremeno odbacivajući sve optužbe.

Međutim, finansijska tržišta su već nedeljama slala signale da investitori očekuju promene. Akcije firmi bliskih Orbanu naglo su pale, a kretanja na tržištima ukazivala su na to da bi posle izbora moglo doći do većih promena kursa mađarske valute.

Magyar, obraćajući se oduševljenim pristalicama koji su skandirali “Evropa, Evropa” nakon što je Orban priznao poraz, obećao je da će Mađarsku učiniti snažnim saveznikom EU i NATO-a i da će obnoviti odnose narušene godinama sukoba.

"Dvotrećinska većina omogućiće nam da promenimo Ustav i povratimo sistem kontrole i ravnoteže vlasti", rekao je Magyar. "Pristupićemo Evropskom javnom tužilaštvu i garantovati demokratsko funkcionisanje naše zemlje. Nikada više nećemo dozvoliti nekome da zarobi slobodnu Mađarsku ili da je napusti."

Jedan od ključnih stubova Magyarovog plana obnove Mađarske privrede, koja je gotovo stagnirala prethodne tri godine, jeste deblokada EU fondova, koji su bili zamrznuti zbog urušavanja demokratskih standarda tokom Orbanove vladavine.

"Ustavna većina je sasvim druga stvar", rekao je Ian Bremmer iz GZERO Media. "Ona bi Magyaru dala ovlašćenja da ponovno ispiše Ustav, ukloni lojaliste Fidesza iz zarobljenih institucija, u potpunosti pristupi fondovima Evropske unije i čak uvede evro – što je jedno od ključnih izbornih obećanja."

U nedelju je Magyar pozvao glavnog tužioca Mađarske, predsednika najvišeg suda, čelnika regulatornog tela za medije i druge zvaničnike da podnesu ostavke, uz tvrdnju da su državne institucije tokom proteklih 16 godina zarobili Orbanovi lojalisti.

Diplomate i rejting‑agencije oprezne u vezi sa EU fondovima

Magyar je obećao sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, dok njegova stranka nastoji da ispuni uslove Evropske unije - uključujući jačanje nezavisnosti pravosuđa i unapređenje sistema javnih nabavki - kako bi se deblokirala sredstva EU.

Međutim, kreditne rejting-agencije poput S&P Globala i Fitch Ratingsa, kao i pojedine diplomate EU, skeptični su u pogledu toga da li će bilo kakav novac koji je još na raspolaganju u okviru fondova za oporavak od pandemije Mađarskoj zaista biti odobren.

Diplomate i analitičari upozoravaju da bi poređenja sa izborima u Poljskoj 2023. godine - kada je proevropska vlada premijera Donalda Tuska brzo uspela da obezbedi deblokadu sredstava EU na osnovu obećanja da će poništiti politike svog nacionalističkog prethodnika - mogla biti pogrešna.

"Nema političke volje da se novac da samo na osnovu obećanja kao što je EU učinila sa Tuskom u Poljskoj, koji nije uspeo da ispuni većinu tih obećanja", kaže diplomata iz EU. "Tisza mora da pokaže da može da ih ispuni. Ali ako je nešto pravno neizvodljivo i to može da se dokaže, onda bi Evropska unija mogla da pronađe rešenje."

Analitičari Capital Economics-a navode da bi oslobađanje sredstava Evropske unije moglo da doprinese smanjenju budžetskog deficita Mađarske na oko 3,5 do 4 odsto BDP‑a do kraja decenije, kao i da stabilizuje javni dug - koji je najveći u EU van evrozone.

"U celini posmatrano, izborni rezultat predstavlja veliku prekretnicu za mađarsku privredu", naveo je Liam Pič. "Trajnost svake pozitivne reakcije tržišta sada će zavisiti od toga koliko će brzo Tizsa krenuti u obnovu odnosa sa Evropskom unijom, obezbediti isplatu sredstava EU i poslati uverljiv signal o srednjeročnom fiskalnom okviru."