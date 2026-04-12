Mađarska održava ključne parlamentarne izbore

Mađari 12. aprila glasaju na parlamentarnim izborima, gdje se ključna borba vodi između aktuelnog premijera Viktora Orbána, koji je na vlasti već 16 godina, i opozicionog lidera Petera Magyara.

Biračka mjesta otvorena su u 6:00 sati i biće zatvorena u 19:00 sati.

Mađarski izbori se pažljivo prate u Kijevu i Moskvi, kao i u Evropskoj uniji, dok je američki predsjednik Donald Trump izrazio podršku Orbánu, koji je zadržao bliske veze s Rusijom i nakon što je Moskva 2022. godine pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Ankete sugerišu da proevropska konzervativna stranka Petera Magyara, koji je obećao "promjenu sistema", ima jasnu prednost nad strankom premijera Orbána, Fidesz.

Oba tabora tokom kampanje u Mađarskoj, koja ima oko 9,5 miliona stanovnika, međusobno su se optuživala za strano miješanje.

Analitičari očekuju rekordnu izlaznost na izborima od oko 75 posto.

U trci učestvuje samo pet stranaka - najmanji broj stranaka koje su učestvovale na izborima još od demokratizacije Mađarske 1990. godine - nakon što su se neke političke opcije povukle kako bi povećale šanse za pobjedu stranke Tisza.

Preliminarni rezultati očekuju se ubrzo nakon zatvaranja birališta, ali u slučaju neizvjesne izborne trke, pobjednik možda neće biti proglašen sve do završetka prebrojavanja svih glasova, što bi moglo potrajati do naredne subote, saopštila je Nacionalna izborna kancelarija.

Orbán, star 62 godine, nastoji osvojiti šesti uzastopni mandat.

Kao član Evropske unije, Orbán je uspio blokirati ili ublažiti brojne odluke EU o sankcijama Rusiji, nakon što je Moskva 2022. godine pokrenula invaziju na Ukrajinu. Također je opstruirao pojedine odluke o podršci EU Ukrajini.

Magyar, 45-godišnjak, na političku scenu stupio je prije dvije godine, stekavši podršku u uslovima ekonomske stagnacije.

Lider stranke Tisza, Peter Magyar, pozvao je Mađare da "vrate domovinu" kako bi potvrdili mjesto Mađarske u Evropskoj uniji, te je obećao borbu protiv korupcije i unapređenje javnih usluga za građane.

Orbán je tokom predizbornih skupova upozoravao da se "ne smije sve dovesti u pitanje", pozivajući birače da "zaštite ono što smo postigli".

Mađarski premijer učinio je Ukrajinu jednom od ključnih tema svoje kampanje, predstavljajući ovu susjednu zemlju, koja se brani od ruske invazije, kao "neprijateljsku" prema Mađarskoj.

Također je obećao nastavak obračuna s, kako ih naziva, "lažnim organizacijama civilnog društva, kupljenim novinarima, sudijama i političarima".

Prema organizaciji Amnesty International, Mađarska je, zajedno s Bugarskom, među najkorumpiranijim državama Evropske unije.