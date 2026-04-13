Čestitke evropskih lidera nakon pobjede opozicije u Mađarskoj

Brojni svjetski i evropski lideri uputili su čestitke Peteru Magyaru i opozicionoj stranci Tisza nakon njihove pobjede na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, kojima je okončana 16-godišnja vladavina premijera Viktora Orbana.

Poljski premijer Donald Tusk objavio je na društvenim mrežama isječak telefonskog razgovora s Magyarom, kojeg je nazvao iz Seula kako bi mu čestitao na izbornom uspjehu. "Dobrodošli natrag u Evropu", napisao je Tusk uz snimak razgovora.

U odvojenoj objavi na mreži X naveo je: "Mađarska - Poljska - EU ponovno zajedno! Bila je to veličanstvena pobjeda, dragi prijatelji!", a poruku je zaključio riječima na mađarskom jeziku: "Rusi, idite kući!". U samom razgovoru s Magyarom rekao je: "Peter, pozdrav! Silno se radujem, možda čak i više od tebe."

Čestitke su stigle i iz Slovačke. Premijer Robert Fico izjavio je da s punim poštovanjem prima na znanje odluku građana Mađarske na parlamentarnim izborima te da je spreman za intenzivnu saradnju s novim mađarskim premijerom, kojem je čestitao na izbornom rezultatu. "Ciljevi Vlade Slovačke ostaju nepromijenjeni", naveo je Fico u pisanoj izjavi.

Njemački kancelar Friedrich Merz čestitao je Magyaru i poručio da se raduje saradnji za "snažnu, sigurnu i, prije svega, ujedinjenu Evropu", naglašavajući važnost povratka Mađarske konstruktivnoj ulozi unutar Evropske unije.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je izbornu pobjedu Tisze kao jasan politički zaokret. "Mađarska je izabrala Evropu. Srce Evrope večeras jače kuca u Mađarskoj", napisala je von der Leyen, dodajući da se zemlja vraća svom evropskom putu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Magyaru na "uvjerljivoj pobjedi" i u objavi na Telegramu poručio da je "važno kada pobijedi konstruktivan pristup". Zelenski je dodao da je Ukrajina spremna na buduću saradnju s novom mađarskom vladom na jačanju sigurnosti i stabilnosti u Evropi.

Čestitke je uputio i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je rekao da Francuska pozdravlja pobjedu koja pokazuje "demokratsko učešće i privrženost mađarskog naroda vrijednostima Evropske unije i Mađarskoj u Evropi".

"Zajedno, napredujmo ka suverenijoj Evropi, sigurnosti na našem kontinentu i demokratiji", poručio je Macron.

Pobjeda stranke Tisza označila je kraj 16-godišnje vladavine Viktora Orbana, koji je priznao poraz nakon što su djelimični rezultati pokazali ubjedljivu prednost opozicije.

Preliminarni rezultati, bazirani na više od 80 posto prebrojanih glasova, ukazuju da bi Tisza mogla osvojiti oko 137 od ukupno 199 poslaničkih mjesta u mađarskom parlamentu, čime bi obezbijedila dvotrećinsku većinu i mogućnost samostalnog formiranja vlasti, kao i izmjena ključnih zakona.

Izbori su održani uz rekordnu izlaznost od oko 79 posto, što analitičari ocjenjuju kao snažan signal nezadovoljstva dosadašnjim političkim kursom zemlje.

Lider Tisze Peter Magyar poručio je nakon objave rezultata da Mađarska "želi ponovo da bude evropska zemlja", najavljujući borbu protiv korupcije, jačanje demokratskih institucija i obnovu odnosa s Evropskom unijom.

U izbornoj trci učestvovalo je samo pet stranaka – najmanji broj još od demokratizacije Mađarske 1990. godine – nakon što su se pojedine političke opcije povukle kako bi povećale šanse opozicije.