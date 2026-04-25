Podržavaćemo vojvođanske Mađare, ali i preispitati trošenje sredstava, najavio Mađar posle susreta sa Pastorom

Budući mađarski premijer Peter Mađar izjavio je nakon sastanka sa liderom Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balintom Pastorom, da će vojvođanski Mađari i dalje moći da računaju da podršku Budimpešte.

"Pod vladom Tise, stečena prava će ostati netaknuta, a u toku daljeg jačanja mađarsko-srpskih odnosa, primarna briga će uvek biti dalje olakšavanje položaja Mađara koji žive u Srbiji", napisao je Mađar na Tviteru.

Ali je naveo i da je istovremeno, Pastoru jasno stavio do znanja da se očekuju fundamentalne promene u transparentnosti i efikasnosti korišćenja resursa iz matice.

"I nećemo prihvatiti da vojvođanski mađarski mediji, koji dobijaju podršku iz matice i koje kontroliše SVM, služe kao direktan kanal za propagandu Fidesa", pručio je Mađar.

Dodao je da je Pastoru rekao i da će vlada Tise istražiti korišćenje podrške iz matice unazad deset godina, ali ispitati i izborne zloupotrebe koje su se dogodile u vezi sa glasanjem putem pošte.

Mađar je naveo i da je rado prihvatio poziv Pastora da poseti sunarodnike u Vojvodini.

"Prema mojim planovima, posetiću našu mađarsku braću i sestre u Vojvodini u nekom trenutku tokom leta", najavio je Mađar.

Šta je rekao Pastor?

Balint Pastor, lider SVM-a i dugodidišnji saveznik odlazećeg mađarskog premijera Viktora Orbana naveo je da će nastaviti saradnju i sa novom vladom Mađarske u interesu mađarske zajednice.

Pastor je na Instagramu napisao da je razgovor bio otvoren, iskren i da daje razlog za optimizam.

"Saglasili smo se da cilj nacionalne politike i ubuduće treba da bude da pripadnici naše zajednice mogu da napreduju u svom rodnom kraju, da ostvaruju svoja prava, a da naše institucije funkcionišu uspešno i efikasno", naveo je Pastor.

Dodao je i da su razgovarali o glasanju putem pošte.

"Istakao sam da je ceo proces podložan proveri, da nemamo šta da krijemo i da je sve sprovedeno u skladu sa važećim propisima Mađarske i Srbije", rekao je.

Pastor je napisao i da se trošenje sredstava i do sada proveravalo i da će se proveravati i ubuduće.

Peter Mađar i njegova stranka Tisa ubedljivo su pobedili dosadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana i njegov Fides na parlamentarnim izborima 12. aprila.

SVM i Pastor su dugogodišnji saveznici Orbana i pred mađarske izbore lobirali su kod građana sa dvojnim državljanstvom u Srbiji da glasaju za Fides.