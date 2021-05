Oštra izborna bitka za Zagreb

Dok drugdje po Hrvatskoj kampanja za drugi krug lokalnih izbora protiče burno, ali bez ekscesa, u Zagrebu i Rijeci vodi se prljava kampanja sa mnogo dezinformacija, kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) pomoćnica glavnog urednika i kolumnistica riječkog dnevnika „Novi list“ Tihana Tomičić.

U Rijeci je meta nezavisni kandidat za gradonačelnika Davor Štimac, a u Zagrebu kandidat za gradonačelnika platforme Možemo! Tomislav Tomašević.

„U Rijeci se po medijima objavljuju stvari oko plagijata koje je navodno pisao nezavisni kandidat koji se bori protiv SDP-a, a čovjek zapravo ima besprijekornu karijeru i sve je to demantirano. Slično se dešava i u Zagrebu gdje kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro pokušava osobno ocrniti Tomislava Tomaševića i njega i njegove suradnike prikazati kao „uhljebničku“ i interesnu ekipu”, kaže Tihana Tomičić.

Tomislav Tomašević kandidat je Zeleno-lijeve koalicije, u kojoj je najsnažnija platform Možemo, registrirana kao stranka pred izbore za Europski parlament 2019. godine. Taj bivši dugogodišnji aktivist osvojio je u prvom krugu 16. svibnja čak 147.631 glas, odnosno ukupno je 45,2 posto birača koji su izašli na izbore zaokružilo njegovo ime.

Tomaševićev suparnik za drugi krug izbora u hrvatskoj metropoli je predsjednik desnog Domovinskog pokreta, poznati pjevač, autor i poduzetnik Miroslav Škoro. On je u prvom krugu osvojio ukupno 39.789 glasova, odnosno 12,2 posto izašlih birača. U drugi krug izbora ušla su dva kandidata sa najvećim brojem osvojenih glasova u prvom krugu.

U fokusu utrošeni novac

Tomašević s ponosom ističe da je trećina troškova njegove kampanje pokrivena donacijama građana prosječne vrijednosti pedesetak eura.

Međutim, Škorin glavni argument posljednjih dana kampanje je da su Tomašević i njegovi suradnici, koji mahom dolaze iz civilnog sektora, unazad 10 godina kroz razne projekte mreže nevladinih udruga od gradskog i državnog proračuna i europskih fondova navodno dobili 212 milijuna kuna (gotovo 30 milijuna eura).

Tihana Tomičić kaže da desnica sa jedne strane takvim napadima na civilni sektor sama sebi skače u usta, jer su joj među najžešćim pobornicima i pristašama upravo Željka Markić i njena pro-life nevladina udruga „U ime obitelji“, ali da su ti napadi u stvari za njih – sasvim logični.

„U smislu da ih vidimo u drugim državama gdje su na vlasti neke desne opcije koje to mogu zloupotrebljavati u svoju korist. Vidimo primjer Mađarske i Orbana! U svim državama se uvijek borba desnice svodi na to da ideološki napada ljevicu preko nevladinog sektora. To je vrlo zanimljiv fenomen! I ona su to priče o Sorosu i o Judinim škudama”, kaže naša sugovornica.

Ona podsjeća da su se hrvatski građani takvih napada naslušali još u Tuđmanovo vrijeme i uvjerena je da oni neće demotivirati birače Možemo! da u nedjelju iziđu na izbore - čak naprotiv!

NVO o štetnosti Škorine kampanje

Nekoliko je nevladinih udruga ustalo protiv takvih Škorinih - kako kažu - paušalnih i netočnih prozivanja.

Sara Lalić iz zagrebačkog Centra za mirovne studije (CMS) kaže za RSE da je ova Škorina negativna kampanja u kojoj je i civilno društvo meta višestruko štetna za hrvatsko društvo.

„Ne toliko zbog civilnog društva koliko zbog ljudi za koje i s kojima radimo i zbog programa koje provodimo, a koji su na razne načine korisni za ovo društvo”, pojašnjava aktivistica.

Tihana Tomičić ne očekuje da će Škorina satanizacija nevladinog sektora prestati nakon ovih lokalnih izbora u Zagrebu, za koje vjeruje da će ih Škoro – izgubiti.

„U tom smislu on će se sigurno i dalje pokušavati pozicionirati na nacionalnoj sceni sa istim pričama, istim ideološkim napadima, istom vrstom kampanje koju će voditi i u „mirnodopsko“ vrijeme kada nema službenih izbornih kampanja, jer to je jedino što mu preostaje. Za očekivati je da će Možemo! i socijaldemokrati složiti većinu u Gradskoj skupštini grada Zagreba, prema tome Domovinski pokret se jedino može držati na sceni kao snažna oporba. A očigledno je to smjer u kojem će ići”, zaključuje kolumnistica „Novog lista“.

Što je rezultiralo ovakvom kampanjom

Osječki politički analitičar, a ranije dugogodišnji aktivist za ljudska prava Jaroslav Pecnik za RSE kaže kako je ova Škorina ideološka kampanja protiv Tomaševića vjerojatno rezultat izbora loših savjetnika u kampanji, ali i činjenice da se Tomaševiću i nema što za prigovoriti, jer nema neko bogatstvo, iza njega nema afera, a i u nogama ima mnogo utakmica na civilnoj sceni upravo u Zagrebu.

„Mislim da mu to neće uspjeti. Mislim da svakim takvim činom sve više i više kvari svoje šanse i da će biti hametice poražen. Ali baš – onako! Jer ti napadi samo motiviraju Tomaševićeve birače da iziđu na izbore”, zaključuje Pecnik.

Drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj održava se u nedjelju 30. svibnja.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) priopćilo je kako će se u drugom krugu birati 87 općinskih načelnika, 56 gradonačelnika, 14 župana i gradonačelnik Zagreba. Osim Zagreba, gradonačelnika se bira u još tri najveća hrvatska grada – u Splitu, Rijeci i Osijeku.

Ukupan broj gradova i općina u kojima će se u iduću nedjelju održati drugi krug izbora je 432, a broj biračkih mjesta 5.496.