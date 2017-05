Lokalni izbori u Hrvatskoj: Sjena političke krize i Agrokora

Lokalni izbori u Hrvatskoj odvijaju se u sjeni krize koncerna Agrokor, koju se za sada i dalje drži pod kontrolom, i parlamentarne krize u kojoj mnogi očekuju da će profitirati od lokalnih izbora i ojačani ući u preslagivanje nove parlamentarne većine. Gradonačelnike, načelnike općina i župane bira se izravno, i tu će se rezultat znati tek u drugom krugu.

Utjecaj parlamentarne krize već je prisutan, kaže za RSE politički analitičar Žarko Puhovski. Jer, kaže „ovi će izbori i više nego što je inače slučaj biti falsificirani činjenicom da je pritisak nacionalnih razmirica, odnosno krize u parlamentu doveo do toga da ono što je trebao biti sadržaj lokalnih izbora, dakle – lokalni problemi – pada u drugi plan.“

„I to će utjecati na ishod, kao što je utjecalo na prijeizbornu atmosferu, a to znači da će veće i jače stranke, stranke koje su jednoznačno upletene u ovaj spor na nacionalnoj razini proći bolje nego što bi prošle po realnom odnosu snaga s obzirom na njihovo bavljenje lokalnim problemima“, objašnjava Puhovski.

Tako bi se moglo desiti da u vjerojatnom drugom krugu u Zagrebu – paradoksalno ili ne, kaže sugovornik RSE – između Milana Bandića i kandidatkinje oporbenih narodnjaka Anke Mrak Taritaš HDZ podrži kandidatkinju narodnjaka, kalkulirajući da – ako ona u Zagrebu pobijedi uz pomoć HDZ-a – narodnjaci možda pristanu na suradnju na državnoj razini.

„Tako da su šanse Bandića nešto slabije nego prije nekoliko tjedana, ali još uvijek je on po mojem sudu tu najjači“, smatra Puhovski.

U dvije dalmatinske županije – Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj odigrat će se glavna bitka između HDZ-a koji se nastoji vratiti u desni centar i Mosta koji je čudna mješavina antisistemske pozicije i klerikalizma.

Do sada ih je držao HDZ, pa Most tamo kandidira svoje ako ne najbolje, a ono najglasnije i najagresivnije ljude Nikolu Grmoju i Miru Bulja. „HDZ je tu u prednosti, ne samo zbog toga što je do sada obično pobjeđivao", kaže profesor Puhovski.

„Biti će u prednosti prije svega zato što imaju kandidate iz onog što bismo mogli zvati središnjim dijelom županije, dakle sa morske strane, odnosno iz Dubrovnika, dok su Mostovi kandidati iz zaleđa, odnosno iz Metkovića, a to im ipak kod dijela biračkog tijela daje negativni prizvuk. To bi se eventualno moglo kompenzirati činjenicom da se Most uspio dobrom dijelu javnosti prikazati kao beskompromisni borac protiv korupcije, i tu bi se mogli naći neki poeni za Most u ovim izborima“, dodaje.

On podsjeća da je Most dobrim dijelom i provocirao sukob s HDZ-om oko Agrokora, kako bi im se na lokalnim izborima suprotstavio ne kao partner iz vladajuće koalicije, nego kao neka varijanta opozicije.

HDZ se jako trudi iznova osvojiti fotelju dubrovačkog gradonačelnika, pogotovo jer se dosadašnji narodnjački gradonačelnik Andro Vlahušić ne može kandidirati jer je pravomoćno osuđen u korupcijskoj aferi, a za donošenje takve zakonske zabrane založio se čovjek koji je sada Mostov kandidat za dubrovačkog gradonačelnika.

„Dobra je stvar kod ovih izbora što nema velikih koalicija, pa će se nakon dugo godina vidjeti koliko pojedina stranka u stvari 'teži' kod birača“, kaže za Radio Slobodna Europa doajen dubrovačkog novinarstva Luko Brailo. A o izborima u Dubrovniku i naglom izbijanju bivšeg gradonačelnika Splita Željka Keruma na prvo mjesto u anketama kaže:

„Sasvim je sigurno da je u Dubrovniku izvjestan drugi krug. Pritom kandidat HDZ-a za sada ima prednost, međutim iskustvo govori da su drugi krug potpuno novi izbori, tako da će biti jako veselo. Osobno ne mogu razumjeti rezultate anketa po kojima Kerum vodi nekoliko postotaka ispred drugih kandidata. Ja to ne mogu razumjeti i zato se ne bih htio miješati.“

U Zagrebu je zanimljiva i paralelna kandidatura Brune Esih za gradonačelnicu kojoj se pridružio i bivši ministar Zlatko Hasanbegović, a kako HDZ ima svog kandidata Dragu Prgometa, Hasanbegović je izletio iz stranke. „To je pokušaj da se vidi kontrolira li Plenković HDZ i preko njega najveći dio desnog biračkog tijela, ili to – bar u Zagrebu – čine ljudi desno od HDZ-a. Gospođa Esih uopće ne vodi kampanju za gradonačelnicu nego se bavi svjetonazorskim pitanjima, i jasno daje do znanja da se radi o prebrojavanju ima li u Zagrebu više Plenković ili oni desniji od njega“, pojašnjava profesor Puhovski.

„To će biti važno za Plenkovićevu poziciju nakon izbora. Sa druge strane platforma 'Zagreb je naš' malih lijevih stranaka u Zagrebu - Nove ljevice, Radničke fronte, stranke zelene ljevice Orah i stranke Za grad - pokušava kapitalizirati potpuno očitu kako organizacijsku, tako i svjetonazorsku pomutnju unutar SDP-a, ali zbog toga što su se razmjerno kasno pojavili, što imaju ozbiljnih unutarnjih organizacijskih poteškoća i što skupine koje se zajedno pojavljuju u kandidaturi zapravo ne djeluju previše zajednički, imaju jako male šanse da dobiju više od jednog ili dva mjesta u Skupštini Grada Zagreba“, zaključuje.