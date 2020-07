LGBT zajednica u fokusu kampanja i antikampanja velikih kompanija

Nevladina organizacija "Da se zna" iz Beograda pozvala je na bojkot turske robne marke Waikiki, zbog odluke kompanije da ne prodaje garderobu sa LGBT simbolima.

U izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) Aleksandar Savić iz "Da se zna" ukazuje na značaj toga da u savremenom svetu brendovi imaju pozitivan stav prema ključnim vrednostima, kao što su ljudska prava.

"Svejedno da li je u pitanju rasizam, homofobija, verska diskriminacija ili rodna ravnopravnost - vrlo je važno da brendovi znaju gde stoje i da to pokažu i preko svojih kolekcija, proizvoda, usluga", ističe Savić čija organizacija pruža pravnu i psihološku podršku osobama koje su pretrpele nasilje motivisano homofobijom i transfobijom.

Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore u sedištu kompanije LC Waikiki u Turskoj o navodima udruženja "Da se zna" i o tome kako reaguju na poziv na bojkot njihovih proizvoda u Srbiji.

'Spisak simbola'

Kako se navodi u izveštaju Politica od 27. jula, ta kompanija je, prema nepotvrđenim navodima turskih medija, poslala zaposlenima "spisak LGBT simbola" i zabranila prodavnicama da prodaju odeću ukrašenu duginim bojama ili jednorozima. Politico navodi da iz Waikikija nisu odgovarali na poruke i pozive, u nameri da se dobije komentar.

"Ove bizarne direktive su diskriminatorne jer stvaraju neprijateljsko i uvredljivo okruženje za LGBT zaposlenike i kupce. Molimo vas da dalje bojkotujete LC Waikiki!", dodaje se u postu "Da se zna" objavljenom na Instagramu:

Aleksandar Savić iz "Da se zna" kaže da je apel te organizacije na bojkot Waikikija u Srbiji naišao na dobar odziv na društvenim mrežama.

"Objavu je lajkovalo 2.000-3.000, a šerovalo više od 1.500 ljudi", kaže on i dodaje da su takvo ponašanje turske kompanije osudile lokalne nevladine organizacije, kao i domaća LGBT+ zajednica.

Pozitivni primeri

Istovremeno, neke druge kompanije u regionu šalju poruke inkluzije i slobode izbora. Tako je slovenački brend Cockta, deo Atlantic grupe, početkom marta, pokrenuo novu reklamnu kampanju, koja, pored ostalog, prikazuje i dve žene u intimnom zagrljaju uz poruku "Tvoja ljubav, tvoja stvar".

Direktorka za korporativne komunikacije u Atlantic grupi, čiji je Cockta proizvod, Gabrijela Kasapović kaže za RSE da ta kompanija promoviše raznolikost.

"Potpisnici smo i Povelje o raznolikosti - i kulturu dijaloga, smjerajući ne samo toleranciji kao minimumu snošljivosti u društvu, nego povrh toga i razumijevanju različitosti, za koju vjerujemo da donosi novu vrijednost u društvu i u poslu jednako", kaže Kasapović.

Sa njom su saglasni i u udruženju "Da se zna".

"Cockta je preko kampanje sa temom "Moj život, moja stvar" podržala LGBT plus zajednicu. Mislim da je to jedan fenomenalan način na koji možete da pružite podršku toj zajednici", kaže Aleksandar Savić iz tog udruženja.

Prema njegovim rečima, to je i dobar marketinški potez, ali sa snažnom političkom porukom.

"Meni je drago što je Cockta, kao lokalni brend iz našeg regiona, uradila nešto tako hrabro", ističe Savić.

Podrška prajdovima

Ovo nije prva reklama velikih globalnih brendova u regionu Zapadnog Balkana koja promoviše jednakost.

Aleksandar Milojević, strateški planer u marketinškoj agenciji McCann Beograd, koja sarađuje sa Coca-Colom, podseća da je 2019. godine održan prvi Prajd u Severnoj Makedoniji, i da je Coca-Cola bila prvi veliki brend koji je taj Prajd podržao.

"Zajedno sa partnerima iz kompanije Coca-Cola i našim kolegama iz kancelarije u Skoplju kreirali smo jednostavnu kampanju sa snažnom porukom "Ljubav je uvek ispravna" (Love is always the right way)", objašnjava Milojević za RSE.

Naime, Coca-cola je u saradnji sa McCann Skoplje za svoju inkluzivnu kampanju kreativno iskoristila pežorativni i diskriminatorni pojam u makedonskom žargonu kojim se targetiraju LGBT osobe - "obraten", što znači "obrnut" ili "naopak".

Tako je za Prajd u Skoplju izašla limitirana serija flašica Coca-Cole sa specijalnom etiketom gde je logo okrenut naopako, a umesto standardnog natpisa "originalni ukus", pisalo je "Ljubav je uvek ispravna" (Love is always the right way). Poruka na etiketi se čitala kao odraz u ogledalu.

"Ova mala ‘intervencija’ na etiketi i logotipu, sa lokalno relevantnim uvidom, ne samo da je pružila podršku lokalnoj zajednici, već je otvorila vrata i drugim, manjim lokalnim, brendovima da već ove godine pruže svoju podršku LGBT zajednici", kaže Aleksandar Milojević.

Globalni brend Coca-cola nije, međutim, prošle godine sjajno prošao u svojim kampanjama inkluzivnosti i slavljenja različitosti u Mađarskoj.

Aleksandar Savić iz "Da se zna" podseća da je jedna od tih kampanja, u kojoj su na bilbordima objavljivane fotografije istopolnih parova, uz slogane koji slave inkluzivnost, izazvala i proteste pristalica vladajućeg Fidesa, stranke mađarskog premijera Viktora Orbana.

Beogradska agencija McCann je prošle godine promovisala inkluzivnu kampanju i u Beogradu sa partnerima iz organizacije "Da se zna", a kampanja se još uvek nalazi na naslovnoj stranici sajta agencije.

Iz ljudskog ugla

"Kreirali smo kampanju sa sloganom "Ne odričem se", koji je kasnije postao i poruka beogradskog Prajda", objašnjava Milojević.

On dodaje da namera kampanje da se o temi prihvatanja u konzervativnom društvu govori iz ljudskog ugla – "jezikom roditelja koji svi razumeju". U sklopu kampanje su u nacionalnim i dnevnim novinama širom Srbije objavljivani i "oglasi" u kojima su roditelji podržali svoju LGBT decu.

Kampanja je aludirala na lokalnu izreku "Odreći ću te se preko novina", koja se često upotrebljava u Srbiji, u kojoj se i dalje preko oglasa oglašava poništavanje ličnih dokumenata.

"Na taj način uspeli smo da pokrenemo razgovor u društvu koji gotovo da nije imao negativnih reakcija, po prvi put kada se govori o LGBT temama u Srbiji", kaže Milojević.

LGBT populacija najviše diskriminisana

Nedavno istraživanje poverenice za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji pоtvrdilо dа prеmа LGBТ grаđаnimа i dalje pоstојi vеlikа sоciјаlnа distаncа, аli istоvrеmеnо i svеst dа su оni јеdnа оd nајvišе diskriminisаnih društvеnih grupа u Srbiјi.

"Diskriminаciја nа rаdnоm mеstu, оmаlоvаžаvајući оdnоs u јаvnоsti, kао i gоvоr mržnjе i fizički nаpаdi nа LGBТ оsоbе, i dаlје su svаkоdnеvnicа zа nеkе оd njih, štо pоkаzuје dа su hоmоfоbiја i trаnsfоbiја prisutni i dаlје", upozorila je Poverenica Brankica Janković 17. maja, povodom Меđunаrоdnоg dаnа bоrbе prоtiv trаnsfоbiје i hоmоfоbiје.

U saopštenju objavljenom na sajtu Poverenice ističe se da su pripаdnici LGBТ pоpulаciје rаvnоprаvni člаnоvi društvа, te da se nе smе dоzvоliti dа njihоvа prаvа budu ugrоžеnа zbоg rоdnоg idеntitеtа ili sеksuаlnе оriјеntаciје.

Politika sa više lica

Aleksandar Savić iz "Da se zna" podvlači i da je, sem promocije LGBT i ljudskih prava, takođe važno da se kompanije pridržavaju tih principa u svojem poslovanju.

"Da, dakle, ne eksploatišu svoje zaposlene, da ne upotrebljavaju decu za rad, da vode računa o zaštiti životne sredine prilikom proizvodnje... Jer, prosto, ne možete da javno zagovarate jednu politiku, jedne vrednosti, a da onda unutar kompanije zagovarate nešto potpuno drugo", predočava Savić.

Poznati brendovi, dodaje Savić, finansijski podržavaju neke organizacije i mimo juna, meseca ponosa, ali je izuzetno važno da imaju interne politike koje podstiču inkluzivnost i da pokazuju kontinuitet u poštovanju ljudskih prava.

"Brendovi odavno nisu samo proizvodi koji se konzumiraju, već vrednosti koje se žive i zastupaju", saglasan je i Aleksandar Milojević iz McCann-a.

Čak 77 odsto ljudi širom sveta veruje da su globalni brendovi, nasuprot vlada zemalja, oni koji mogu pre da naprave pozitivnu promenu u društvu i da imaju moć da učine svet boljim mestom, pokazuje istraživanje "Istina o globalnim brendovima 2" koje je sproveo McCannov ekspertski centar, navodi Milojević.

Dodaje da gotovo 90 odsto ljudi veruje da veliki brendovi moraju da se založe za ono u šta veruju. Navodi takođe kako je važno da inicijativa krene od velikih, poznatih, brendova kako bi bila ne samo podrška, već i ohrabrenje i pokretač svima da svojim poslovanjem i snagom koju poseduju doprinesu ostvarenju nekog od ciljeva održivog razvoja.

Borba sa restriktivnim režimima

Ipak, i najveći globalni brendovi umeli su pokleknu pred lokalnim diskriminatornim zakonima.

Kako je objavio Huffington post, a prenela feministička organizacija Labris, IKEA je pre sedam godina povukla članak o britanskom lezbejskom paru Klari i Kristi iz svog magazina u Rusiji zbog tamošnjeg zakona o "homoseksualnoj propagandi", za čije kršenje kompanija može platiti i novčanu kaznu od čak 31.000 dolara.

Iz švedske kompanije su tim povodom saopštili da su tekst povukli usled mogućih pravnih posledica zbog nepoštovanja zakona zemlje-domaćina.

Ikea je, inače, pionirski globalni brend kad je reč o podršci istopolnim parovima, jedna je od prvih koja je pre više od 25 godina snimila reklamni spot sa jednim takvim parom.