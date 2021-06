U Nemačkoj postavljen prvi kvantni računar u Evropi

Nemačka kancelarka Angela Merkel predstavila je danas prvi kvantni računar koji je u Nemačkoj instalirao američki računarski gigant IBM, dok je Evropa aktivna na unapređenju te obećavajuće tehnologije.



Kompjuter "Q System One" instaliran je u blizini Štutgarta u saradnji sa nemačkim stručnjacima i već radi od aprila.



To je prvi kvantni kompjuter grupe IBM van SAD.



"Nemačka je među najboljima u istraživanju kvantne tehnologije i namerava da to i ostane", rekla je kancelarka koja je tokom studija napisala tezu iz kvantne hemije.



Kvantna tehnologija koristi se za veoma moćne računare zahvaljujući fizičkog svojstva izuzetno malih čestica.



Umesto "bitova" koji se koriste za klasične računare, kvantni svet koristi "kjubitove" (Qubits) koji mogu paralelno radi nekoliko stvari i to mnogo brzo.



Iako je kvantna tehnologija još u eksperimentalnoj fazi, jednog dana bi mogla da omogući rešavanje pitanja koji su suviše složeni za sadašnje računare i to u rekordnom vremenu.



Francuska i Nemačka imaju za cilj da se svrstaju među lidere u toj oblasti.



Francuske vlasti su u januaru najavile investicije od 1,8 milijardi evra tokom pet godina, a Nemačke će izdvojiti dve milijarde za gradnju kvantnog računara do 2025. godine.