Kurti najavio sastanke sa opozicionim liderima oko izbora novog predsednika Kosova

Premijer Kosova Aljbin (Albin) Kurti rekao je u ponedeljak da će pozvati lidere opozicionih stranaka na sastanke kako bi pokušao da obezbedi potrebne glasove za izbor novog predsednika zemlje.

On je naveo da zbog posete Parizu nije imao vremena za održavanje internih konsultacija oko organizacije ovih sastanaka, te dodao da će oni uskoro biti održani.

Na pitanje novinara da li će kandidature ministra spoljnih poslova Gljauka (Glauk) Konjufce i poslanice Samoopredeljenja Fatmire Kolčaku (Kollçaku) za funkciju predsednika biti povučene, Kurti je rekao da će "videti šta je pravno moguće".

Kurti je podvukao da je za siguran izbor predsednika neophodno obezbediti širu podršku poslanika.

"Potrebno je da imamo oko 85 glasova kako bismo bili sigurni da ćemo izabrati predsednika, zbog toga ću pozvati na razgovore", rekao je on.

Kurti nije želeo detaljnije da govori o mogućim predlozima za izbor predsednika na sastancima sa opozicijom, uz obrazloženje da će to biti saopšteno nakon obavljenih razgovora.

Poslanici Kosova imaju oko mesec dana da izaberu novog predsednika države, nakon što je Ustavni sud 25. marta poništio dekret aktuelne predsednice Vjose Osmani o raspuštanju Skupštine.

Predsednica Skupštine Kosova, Aljbuljena Hažiu (Albulena Haxhiu), izjavila je da će, čim se stvore uslovi, biti nastavljena sednica za izbor predsednika koja je započeta 5. marta.

"Kako sam obaveštena, premijer Kurti je danas jasno stavio do znanja da će pozvati parlamentarne grupe, te se nadam da će ovi razgovori i sastanci dovesti do rešenja oko pitanja predsednika. Važno je da zemlja ne ide na izbore", rekla je ona na konferenciji za novinare.

Ona je dodala da se rešenje može pronaći ukoliko postoji politička volja.

"Ni Ustav, ni bilo koji zakon, niti Poslovnik Skupštine ne predviđaju zabranu povlačenja kandidata ili potpisa, niti šta se dešava ako se predloži još jedan kandidat. Znate, mogu biti najviše četiri kandidata", rekla je ona.

Proces izbora predsednika Kosova propao je 5. marta zbog nedostatka kvoruma u Skupštini.

Kandidati za predsednika bili su Gljauk Konjufca i Fatmire Kolčaku (Kollcaku), koje je predložila vladajuća stranka Samoopredeljenje.

Za opozicione stranke, dva imena koja je prethodno predložila vlast su neprihvatljiva, te insistiraju na političkom dogovoru ili kandidatu koji je prihvatljiv za sve.

Aktuelna predsednica Vjosa Osmani izrazila je želju da se kandiduje za drugi mandat ali nije imala podršku političkih stranaka.

U međuvremenu, šef poslaničke grupe Alijansa za budućnost Kosova, Besnik Tahiri, rekao je da je odgovornost Kurtija da obezbedi 80 glasova za izbor novog predsednika.

On je dodao da je potreban politički dogovor kako bi se obezbedilo 80 glasova potrebnih za izbor predsednika ali je izrazio skepticizam da će sastanci između Kurtija i opozicije dati rezultate.

Kurti je na sastanke oko izbora predsednika pozivao i pre početka sednice, ali i dok je predmet razmatrao Ustavni sud. Međutim, lideri opozicionih stranaka tada su odbili da se sastanu, naglašavajući da žele da sačekaju odluku Ustavnog suda pre ulaska u političke razgovore.

Mandat aktuelnoj predsednici Kosova Vjosi Osmani ističe 5. aprila.

Prema Ustavu Kosova kandidat za predsednika Kosova mora da ima dvotrećinsku većinu glasova poslanika u Skupštini koja broji 120 mesta, odnosno najmanje 80 glasova.

Ukoliko u prva dva kruga glasanja nijedan kandidat ne osvoji neophodan broj glasova u trećem krugu je dovoljna prosta većina, odnosno najmanje 61 glas uz neophodan kvorum od 80 prisutnih poslanika.

Ukoliko izbor ne uspe u tri kruga, prevremeni parlamentarni izbori moraju biti održani u roku od 45 dana.