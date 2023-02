Kurti ponavlja da nije moguće formiranje monoetničke Zajednice na Kosovu

Premijer Kosova Aljbin (Albin) Kurti je ponovio stav da "multietnički Ustav ne dozvoljava formiranje monoetničke Zajednice".



On je to izjavio 1. februara u Uroševcu, dodajući da je Srbija ta koja želi etničke podele na Kosovu i poručio joj da "to pokuša u svojoj kući".



Zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, koji se vodi uz posredstvo Evropske unije.

Dok Beograd insistira ne njenom formiranju, Priština to odbija uz obrazloženje da Ustavom nisu moguća udruživanja na nacionalnoj osnovi , ali i zbog zabrinutosti da bi Zajednica mogla da postane novi entitet, poput Republike Srpske u Bosni i Hercegovini



"Nacionalne manjine u Srbiji čine oko 20 odsto, nacionalne manjine na Kosovu su oko sedam odsto (populacije), Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu, a Preševo, Medveđa i Bujanovac da imaju samo Nacionalni savet, to je nepravedno, štetno i neprihvatljivo", rekao je Kurti.



On je rekao da je otvoren za razgovore sa Srbijom o normalizaciji odnosa na osnovu predloga EU, ali da najpre poštuje Ustav i zakone Kosova.



Zbog odbijanja Kosova da počne sa formiranjem Zajednice opština sa srpskom većinom, ambasada Sjedienjenih Američkih Država u Prištini je 31. januara održala diskusiju na tu temu, kojoj su prisustvovali predstavnici Vlade i predsedništva Kosova, te opozicionih političkih partija i civilnog društva.



Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je rekao da je njegova zemlja "ne podržava nijedan sporazum koji krši Ustav Kosova" ili koji "ugrožava suverenitet, nezavisnost i multietnički karakter Kosova".



Ipak, podvukao je da SAD očekuju od Kosova da ispuni svoju obavezu, te ponovo pozvao Vladu da da svoje predloge oko formiranja Zajednice.



Od Kosova je i ranije traženo da na sto stavi svoje predloge za formiranje Zajednice, ali Vlada premijera Kurtija to ipak nije uradila.



Formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom je najpre dogovoreno 2013. godine u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, kojim od 2011. godine posreduje Evropska unija.



Potom su 2015. godine utvrđeni principi, ali je Ustavni sud Kosova konstatovao da oni nisu u skladu sa 23 člana Ustava Kosova, uz zaključak da ipak mogu biti prilagođeni statutom ili nekim podzakonskim aktom.