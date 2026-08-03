Od hapšenja do iskopavanja: Šta se zna o masovnoj grobnici u Zubinom Potoku?

U Mali Kaluđeru, planinskom selu u sjevernoj opštini Zubin Potok na Kosovu, iskopavanja su počela 28. jula zbog sumnje da postoji masovna grobnica.

Iskopavanja su, prema navodima vlasti, započela nakon gotovo dvogodišnje istrage Specijalnog tužilaštva Kosova.

Nekoliko dana prije početka iskopavanja uhapšene su dvije osobe osumnjičene za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Njihov slučaj, prema navodima tužilaštva, povezan je s ovim iskopavanjima.

Iako nisu javno objavljeni tačni detalji o tome za šta se sumnjiče dvojica uhapšenih, za jednog od njih policija je rekla da je pronašla dokaze da je bio "mobiliziran i aktivni pripadnik tokom rata u bivšoj jugoslavenskoj vojsci".

Dvojica osumnjičenih, M.J. i M.B., trenutno su u pritvoru.

Policija Kosova je 2. avgusta uhapsila još jednu osobu u vezi s istim slučajem.

Kancelarija Specijalnog tužilaštva saopštila je da je hapšenje J.R. rezultat daljnjih istražnih radnji, ali nije pružila detalje o njegovoj navodnoj ulozi.

Advokat optuženog M.B., Dejan Vasić, rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da se za njegovog klijenta sumnja da je bio među ljudima koji su pokopavali žrtve događaja spomenutih u zahtjevu za pritvor.

"Uvjeren je da nema nikakve veze s ovim događajem, jer uopšte nije bio na mjestu koje je spomenuo tužilac", rekao je Vasić.

Miloš Delević, advokat drugog optuženog M.J., nije želio dati detalje o tome za šta se njegov klijent konkretno sumnjiči, rekavši samo da je kazneno djelo klasificirano kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Šta se zna o masovnoj grobnici u Malom Kaluđeru?

Kako su iskopavanja nastavljena, vlasti su potvrdile da su ostaci pronađeni u Malom Kaluđeru ljudskog porijekla.

Ali od početka iskopavanja, pojavile su se sumnje da posmrtni ostaci na ovoj lokaciji - koja se još uvijek iskopava - mogu pripadati određenoj grupi Albanaca koji su nasilno nestali u posljednjem ratu.

Ova civilna grupa, poznata kao "grupa intelektualaca", vodi se kao nestala od 19. aprila 1999. godine. Među njima su bili ljekari, profesori, advokati i druge istaknute ličnosti.

Vršilac dužnosti premijera Kosova, Albin Kurti, rekao je medijima 29. jula da postoji inicijalna sumnja da bi posmrtni ostaci mogli pripadati ovoj grupi.

"Ne možemo potvrditi da su to oni, ali to je bila naša neposredna sumnja. Međutim, moramo sačekati da nam iskopana tijela kažu o čemu se tačno radi", rekao je Kurti.

Proces identifikacije je sada u rukama Instituta za sudsku medicinu, dok su vlasti naglasile da će samo forenzičke i DNK analize utvrditi identitet žrtava.

Specijalno tužilaštvo pozvalo je medije, građane i zvaničnike da ne spekulišu o identitetu posmrtnih ostataka.

"...Još je rano, a javne izjave bi mogle da naštete procesu istrage, a naravno bi mogle i da iskrive konačni rezultat", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Nova iskopavanja u Zubinom Potoku?

Tužilaštvo i policija su 2. avgusta objavili da je identifikovana još jedna lokacija u selu Jabuka pored Zubinog Potoka, gdje se sumnja da se mogu nalaziti posmrtni ostaci.

Institucije su saopštile da će od Osnovnog suda u Prištini zatražiti dozvolu za sprovođenje iskopavanja i na ovom lokalitetu.

Dan prije objavljivanja druge lokacije, vršilac dužnosti premijera Kurti posjetio je mjesto iskopavanja u Malom Kaluđeru.

Rekao je da bi terenski rad mogao da traje "mnogo nedelja, možda čak i mnogo mjeseci", jer su posmrtni ostaci pronađeni rasuti duž potoka.

Takođe je ponovio poziv Srbiji da otvori državne i vojne arhive, rekavši da bi oni mogli pomoći u rasvjetljavanju sudbine nestalih lica.

Čak je i vršilac dužnosti predsjednice, Albulena Hadžiju, reagovala nakon objavljivanja druge lokacije, nazvavši je "teškim podsjetnikom na zločine počinjene tokom rata".

Hapšenje u Srbiji

Dok su se istrage o navodnoj masovnoj grobnici nastavljale u Zubinom Potoku, srpske vlasti uhapsile su državljanina Kosova zbog sumnje na "špijunažu".

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, R.T. iz Istoka uhapšen je 30. jula u Kraljevu, a Vrhovni sud u tom gradu odredio mu je pritvor od 30 dana. Srpske vlasti nisu pružile detalje o radnjama koje mu se pripisuju, osim da je osumnjičen za krivično djelo špijunaže.

Međutim, na Kosovu je nekoliko izvora reklo Radiju Slobodna Evropa da je hapšenje povezano sa sumnjama da je pružio informacije koje su dovele do lokacije gdje se u Zubinom Potoku vrše iskopavanja posmrtnih ostataka.

Vršilac dužnosti ministra rada, porodice, socijalne zaštite i vrijednosti oslobodilačkog rata Kosova, Andin Hoti, opisao je hapšenje osobe za koju tvrdi da je pomogla u otkrivanju sumnjive masovne grobnice na Kosovu kao "pokušaj atentata na istinu".

"Ovo nije država koja traži pravdu. Ovo je državni aparat koji nastavlja da štiti kriminalce, zastrašuje svjedoke i spriječava otkrivanje sudbine nestalih osoba. Svako takvo hapšenje šalje jasnu poruku: ko god govori o masovnim grobnicama biće kažnjen", napisao je Hoti na mreži Facebook.

Hoti nije otkrio informacije na osnovu kojih tvrdi da je osoba uhapšena zbog navodnog pomaganja u otkrivanju masovne grobnice, niti je bio dostupan za dodatne komentare.

Prema zvaničnim podacima, 1.579 osoba se i dalje vodi kao nestalo iz rata 1998-99.

Saradnja na tekstu: Sandra Cvetković