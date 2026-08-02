Srbija uhapsila muškarca na mađarskoj granici zbog sumnje na ratne zločine

Osoba inicijala M.M uhapšena je na graničnom prijelazu Horgoš zbog sumnje da je počinila krivično djelo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva", saopštilo je 2. avgusta Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

MUP Srbije nije objavio ime niti državljanstvo uhapšene osobe, za koju je samo rečeno da je rođena 1981. godine.

Prema saopštenju, osumnjičen je da je 26. jula 1999. godine u selu Klobukar na Kosovu "počinio ratni zločin nad dvije osobe inicijala TS i SS".

Vlasti Srbije su navele da su hapšenje izvršili pripadnici Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Službom za borbu protiv terorizma i Graničnom policijom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Tužilaštvu za ratne zločine Srbije.

Istovremeno je kosovski advokat Arianit Koci na Facebooku napisao da su srbijanske vlasti privele državljanina Kosova Mentora Mustafu (44) iz sela Jasenovik u opštini Novo Brdo.

Prema njegovim riječima, Mustafa je zaustavljen oko 22:30 sati na graničnom prijelazu između Mađarske i Srbije dok je autobusom putovao iz Stuttgarta prema Kosovu zajedno sa svojim bratom Fejzullahom Mustafom.

Koci je rekao da su, prema riječima Mustafinog brata, koji je bio prisutan prilikom zaustavljanja, srbijanske vlasti navele da je razlog zaustavljanja oštećena lična karta.

Dodao je da je počeo raditi na razjašnjavanju okolnosti privođenja i pružanju pravne pomoći Mustafi.

Institucije Kosova do sada se nisu oglašavale o ovom slučaju.

Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Vladu Kosova i advokata Arianita Kocija radi dodatnih informacija i potvrde da li je riječ o istom slučaju, ali odgovor nije stigao do objavljivanja ove vijesti.