Dve godine zatvora zbog napada na KFOR i policiju Kosova u Zvečanu

Osnovni sud u Prištini osudio je Slobodana Radenkovića na dve godine zatvora zbog napada na pripadnike misije NATO (KFOR) i Policije Kosova u Zvečanu na severu zemlje maja 2023. godine.

Pored jedinstvene kazne od dve godine zatvora, izrečena mu je i novčana kazna od 15.000 eura.

Presuda je doneta nakon što je Radenković postigao sporazum o priznanju krivice sa Specijalnim tužilaštvom Kosova. Na teret mu se stavljalo učešće u masi koja je počinila krivično delo i huliganizam, te napad na službeno lice.

U pritvoru se nalazi od 14. januara ove godine, a vreme provedeno u pritvoru biće uračunato u izdržavanje kazne.

Optužnicu protiv Radenkovića Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 16. aprila, prema kojoj je 29. maja 2023. godine ispred zgrade opštine u Zvečanu, učestvovao u izvršenju krivičnih dela u koordinaciji sa drugim osumnjičenima.

Navodi se i da je optuženi, zajedno sa drugim osumnjičenima, pokušao da nasiljem spreči uspostavljanje ustavnog poretka u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova.

Malo pre ovog sukoba u četiri opštine na severu Kosova na vlast su došli albanski gradonačelnici jer su Srbi bojkotovali lokalne izbore na predlog Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koja ima podršku Beograda.

U sukobu između Srba i vojnika misije KFOR teže i lakše je povređeno 93 vojnika KFOR.

S druge strane, povređeno je i oko 50 Srba koji su učestvovali u ovom nasilju, od kojih su mnogi potom otišli u Srbiju i nisu dostupni kosovskim pravosudnim organima.

Kosovske vlasti su uhapsile i optužile desetine osumnjičenih zbog od kojih je nekoliko osuđeno na zatvorske kazne nakon sporazuma o priznanju krivice sa tužilaštvom u vezi sa nasiljem u Zvečanu.

Kosovo je okrivilo Srbiju za nasilje uz ocenu da iza njega stoje "kriminalne grupe bliske predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću".

Međutim, Beograd je odbacio ovu optužbu, rekavši da je kosovska vlada ciljala da gurne Srbe "ka novom sukobu sa NATO-om".

NATO je, u međuvremenu, više puta zahtevao da počinioci nasilja budu pozvani na odgovornost.