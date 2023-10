Srpska lista pred promenama, nova stranka Srba na pomolu

Srbi na Kosovu će sasvim izvesno uskoro dobiti novu političku stranku, koja će delovati u svim srpskim sredinama severno i južno od reke Ibar sa ciljem "zaštite njihovih interesa".

Radi se o stranci Srpski narodni pokret koju, kao alternativu Srpskoj listi, osnivaju Branimir Stojanović, politički aktivista sa juga, i Milija Biševac sa severa Kosova.

Srpska lista, koja ima podršku Beograda, do sada je bila jedina politička opcija koja je delovala u svim srpskim sredinama na Kosovu.

"Mi želimo da izgradimo jednu novu političku organizaciju koja će na razuman i racionalan način zastupati interese ljudi iz svih srpskih sredina", rekao je Branimir Stojanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Nije, međutim, želeo da otkriva imena ljudi koji će, pored njega i Biševca, biti ključni u ovom pokretu.

"U kratkom roku ćete saznati imena nekih novih ljudi i iz drugih sredina. Videćete da to jeste jedna ozbiljnija i šira inicijativa koja se ne svodi samo na nas dvojicu. Daleko od toga, biće tu još puno novih ljudi", naveo je Stojanović.

Dodao je da su neki ljudi koji će biti članovi Srpskog narodnog pokreta već učestvovali u politici a da će neki tek učestvovati.

Branimir Stojanović je inače bio i jedan od osnivača Srpske liste a nakon što je iz nje izašao, postao je njen "protivnik i kritičar". Srpsku listu je, kako je sam navodio, napustio jer se više nije slagao sa njihovom politikom.

Na kosovskim lokalnim izborima 2021. godine bio je samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice, opštine sa srpskom većinom kod Prištine.

Iste godine je na izborima u Zubinom Potoku na severu Kosova učestvovao i Milija Biševac ispred njegove Građanske inicijative "Za Zubin Potok", kada je kao odbornik ušao u Skupštinu opštine.



"Mi želimo da pružimo alternativu, da pokažemo kako bi to trebalo da bude, ne samo biti protiv nečeg već biti u interesu običnog čoveka", rekao je Stojanović.

Nova lica i u Srpskoj listi?

Srpska lista je najavila da će se 24. oktobra održati sednica Skupštine te stranke ali nisu naveli da li će na njoj birati novo rukovodstvo, kako su objavili lokalni mediji na Kosovu koji izveštavaju na albanskom jeziku.



"Medijskim ekipama će biti omogućeno da snime pokrivalice sa početka sednice, а nakon toga će im biti dostavljeno saopštenje sa usvojenim odlukama", navodi se u saopštenju.

Do 29. septembra potpredsednik Srpske liste je bio Milan Radoičić, koji je preuzeo odgovornost za napad na policiju Kosova u mestu Banjska kod Zvečana od strane oružane grupe Srba. Tom prilikom, ubijen je policajac Afrim Bunjaku.

Srpska lista se do sada nije javno distancirala od Radoičića, niti je reagovala nakon njegove ostavke.

Branimir Stojanović pak smatra da će eventualne promene unutar Srpske liste biti formalne, odnosno da neće doneti "suštinske promene".

"Zato je važno da naši ljudi shvate da nam je dosta forme…verujem da će naši ljudi vrlo dobro procenjivati da su sve te neke promene koje će se desiti samo 'umivanje' korumpiranog mehanizma, koji je teško promeniti", ocenjuje on u izjavi za RSE.



Srpska lista je poslednju redovnu izbornu skupštinu održala 2021. godine kada je za predsednika stranke na mandat od četiri godina izabran Goran Rakić.

Za potpredsednike su tada izabrani Milan Radoičić, Igor Simić i Dalibor Jevtić.

I Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije smatra da novi ljudi u Srpskoj listi neće značiti "praktično ništa" i veruje da će ova partija svakako ostati uticajna zbog podrške Beograda.

"To možemo videti i iz vladavine Srpske napredne stranke u Srbiji, u kojoj se smenjuju čelni ljudi u stranci jer su diskreditovani nizom afera. Mislim da se to dešava Srpskoj listi. To je samo pokušaj 'rebrendiranja' ali ne i suštinsku promenu", navodi on.

Hoće li još neka stranka imati podršku Beograda?

Marinković iz Centra za afirmativne društvene kaže da je dobro što će među srpskom zajednicom na Kosovu biti "pluralizma”, nakon decenije apsolutne vlasti Srpske liste.

On, međutim, ističe važnost saradnje među političkim opcijama koje se deklarišu kao "alternativa Srpskoj listi” a kao razlog navodi "nužnost saradnje sa Beogradom” i "jedinstveni stav prema kosovskim vlastima sa ciljem zaštite interesa srpske zajednice".

Srpska lista je i dalje u igri, ona jeste diskreditovana ali ono što je čini validnim faktorom među srpskom zajednicom je upravo ta podrška Beograda -

Marinković takođe veruje da nijedna nova politička opcija neće imati podršku Beograda, ukoliko nad njom nema kontrolu.

"Srpska lista je i dalje u igri, ona jeste diskreditovana ali ono što je čini validnim faktorom među srpskom zajednicom je upravo ta podrška Beograda. Postoje ti mehanizmi kojima se može uticati na glasače", kaže Marinković i u tom kontekstu pominje da je veliki broj zaposlenih u institucijama Srbije na Kosovu.

S druge strane, Branimir Stojanović kaže da je njima u ovom trenutku važno da ih podrže "obični ljudi".



"A da li će neko drugi da nas kasnije podrži i shvati da politika vođena na ovaj način ne može dalje da se vodi, to ne možemo da znamo. Ono što je sigurno je da mi hoćemo da razgovaramo sa svima koji utiču na naše živote. Svakako da je Beograd jedna od tih adresa a da li će biti razumevanja za naše argument, to ne možemo sada da znamo", navodi on.

U najavi formiranje i drugih inicijativa

Politički aktivista iz Severne Mitrovice Dejan Nedeljković je ranije za RSE rekao da će sa svojim istomišljenicima formirati Građansku inicijativu ukoliko se raspišu lokalni izbori u opštinama na severu i na njima učestvuje Srpska lista.

"To građani od nas traže, posle 10 godina opozicionog rada, koliko se borimo protiv Srpske liste, narod je tek posle deset godina ustanovio da smo u pravu", rekao je on.

Takođe, grupa političara sa severa i juga je najavila ponovno aktiviranje Srpskog nacionalnog veća, koje je funkcionisalo do 2013. godine.

Inače, raspisivanje vanrednih lokalnih izbora na severu Kosova je predviđeno planom o deeskalaciji situacije, nakon što su alabanski gradonačelnici preuzeli vlast u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Te gradonačelnike ne prihvata lokalno srpsko stanovništvo koje je bojkotovalo izbore u aprilu.

Srpska lista, koja je najpre pozivala na bojkot izbora, 13. oktobra je saopštila da je ipak spremna da na njima učestvuje.