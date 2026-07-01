Kosovska vlada: Napade na kosovske policajce ohrabruje Vučić

Vlada Kosova u tehničkom mandatu saopštila je u sredu da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavom da Milan Radoičić nije kriminalac, ohrabruje napade na kosovske policajce.

"Vučićeva izjava pokazuje da on kontroliše pravosudni sistem i da napadi na kosovske policajce za Srbiju ne predstavljaju krivična dela, pa ih na taj način ohrabruje taošnji šef države", rekao je za RSE portparol Vlade Arlind Manžuka (Manxhuka).

Vučić je ove nedelje rekao da Radoičića – koji je preuzeo odgovornost za napad na kosovsku policiju u Banjskoj 2023. i protiv koga je izdata crvena poternica Interpola, ne vodi krivično gonjenje ni za jedan zločin.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak da Milan Radoičić, koji je preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u Banjskoj i za kojim je raspisana crvena poternica Interpola, nije gonjen zbog kriminala.

"Samo niste rekli zbog čega je Milan Radoičić na crvenoj poternici. Nije zbog kriminala već zbog Kosova", rekao je Vučić.

Iako je preuzeo odgovornost za napad u u Banjskoj, kada je ubijen kosovski policajac, kao i tri srpska napadača, Radoičić je na slobodi u Srbiji, s prijavljenim prebivalištem u Beogradu. Srbija nije podigla nikakvu optužnicu protiv njega.

Međutim, Interpol je izdao međunarodnu poternicu za njim, na zahtev Kosova, preko Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK).

Manžuka je rekao da kosovska Vlada u tehničkom mandatu traži od međunarodne zajednice da osudi "ovaj dalji pad u ponašanju države Srbije“.

"Takve izjave dokazuju da Srbija nije promenila stav prema Republici Kosovo i da takav mentalitet predstavlja pretnju po mir u regionu i šire", rekao je on.

Portparol Vlade je dodao da je Kosovu bilo jasno da sabotažu i borbu protiv vladavine prava na severu, naseljenom većinskim srpskim stanovništvom, "organizuje i diriguje Srbija".

"Činjenica da je ta grupa (koja je izvršila napad u Banjskoj) bila organizovana, obučena, pripremljena i na kraju ušla na Kosovo iz Srbije, ali i naoružana zvaničnim oružjem države Srbije, što je dokazano i evidentirano u dokazima pronađenim na terenu, jasno pokazuje da je Srbija iza toga", rekao je on.

Kosovo smatra napad u Banjskoj terorističkim i krivi Srbiju za njega. Međutim, Beograd negira umešanost.

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu za napad u Banjskoj, a među 45 optuženih je i Radoičić, koji je opisan kao "vođa terorističke grupe".

U ovom slučaju Osnovni sud u Prištini je ove godine osudio tri osobe: dve na doživotni zatvor, a jednu na 30 godina zatvora.

Ostali optuženi su u bekstvu i Kosovo je za njima izdalo poternice preko Interpola. Kosovo je više puta zahtevalo od Srbije da izruči Radoičića kako bi se suočio s pravdom. U vreme napada u Banjskoj, Radoičić je bio potpredsednik Srpske liste, najveće stranke kosovskih Srba koju podržava Beograd.

Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozivaju Beograd da goni odgovorne za napad u Banjskoj.