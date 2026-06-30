Da li Milana Radoičića štiti Žandarmerija Srbije?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se, kako kaže, raspitao.

I tvrdi da Milana Radoičića, koji je na crvenoj Interpolovoj poternici zbog oružanog napada u Banjskoj, na Kosovu, ne štite pripadnici Žandarmerije.

To navodi i komandant te posebne policijske jedinice Radoslav Repac.

Vlasti odbacuju navode medija da Radoičića, kao i njegovog poslovnog partnera sa Kosova Zvonka Veselinovića, štite pripadnici Žandarmerije.

Na drugoj strani, pukovnica policije u penziji Slavica Radovanović kaže za RSE da je "javna tajna" da pripadnici Žandarmerije čuvaju određenu kategoriju ljudi kojima ne pripada policijsko obezbeđenje.

"I moje insajderske informacije govore u prilog tome da postoje sigurno dve osobe iz Žandarmerije, koje uopšte ne dolaze na svoj posao, nego čuvaju Radoičića", rekla je.

Radovanović je provela u policiji više od 30 godina, a od 2021. je opoziciona narodna poslanica.

"Niko u odredu Žandarmerije ne sme da pita gde su ti ljudi i zašto ne dolaze na posao", dodala je ona.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na upit RSE da li Radoičića i Veselinovića obezbeđuje Žandarmerija i šta bi bio razlog za takvu odluku.

Dok Evropska unija i Sjedinjene Države traže od Beograda procesuiranje odgovornih za Banjsku, Radoičić je u Srbiji na slobodi sa prijavljenim prebivalištem u Beogradu.

On je priznao organizovanje oružanog napada na kosovsku policiju u septembru 2023. kada su ubijeni kosovski policajac i tri srpska napadača.

Optužnica beogradskog tužilaštva, iako najavljivana, nije još podignuta.

I Radoičić i Veselinović su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država duže od četiri godine, zbog optužbi povezanih sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

Radoičić za Vučića nije kriminalac

Vučić je tokom pokazne vežbe Žandarmerije u Lipovici kod Beograda rekao da Radoičića i Veselinovića ne obezbeđuju pripadnici te jedinice.

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da nije znao da će kriminalcima karakterisati one "koje progone neke druge zemlje, ili one koji nisu čak ni zemlje već entiteti", a zbog situacije na Kosovu.

Potom se okrenuo ka komandantu Žandarmerije Radoslavu Repcu sa pitanjem "dakle, koliko sam razumeo, Radoslave to više nije slučaj ili nije slučaj, kako god?"

Na to je komandant jedinice odgovorio da "Žandarmerija ne obezbeđuje navedena lica".

Dan ranije, Vučić je na pitanja novinara rekao da nema takve podatke, ali i da Radoičić nije na crvenoj poternici zbog kriminala već zbog Kosova.

Na snimku koji su objavile kosovske vlasti pre tri godine vide se naoružani muškarci, među kojima je i Radoičić, u maskirnim vojnim uniformama.

Snimljeni su, kako je navedeno, u dvorištu manastira Banjska, nakon napada na policiju Kosova.

U vreme napada za koji je preuzeo odgovornost, Radoičić je bio potpredsednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koju podržava Beograd.

Viši sud u Beogradu do objavljivanja teksta nije odgovorio na upit RSE da li Radoičić i dalje ima zabranu napuštanja Srbije i obavezu javljanja policiji.

U tom sudu je to poslednji put potvrđeno za RSE u aprilu, dok se više javno tužilaštvo ne oglašava.

To tužilaštvo nije odgovorilo na upit RSE šta je prepreka za podizanje optužnice koju je glavni tužilac najavljivao još za kraj 2024. ili početak 2025.

Dok je Radoičić kao organizator na slobodi u Beogradu, u Prištini su zbog Banjske krajem aprila prvostepenom presudom osuđena dvojica Srba na na doživotni zatvor, a jedan na 30 godina zatvora.

Trojica optuženih su deo grupe od 45 osoba, uključujući Radoičića, koji je u kosovskoj optužnici opisan kao "šef terorističke grupe".

Ostali su u bekstvu i za njima je Kosovo raspisalo Interpolovu poternicu.

Kosovo je napad u Banjskoj okarakterisalo kao teroristički akt i optužilo Srbiju za umešanost, dok je Beograd odbacio tvrdnje vlasti u Prištini.

Kako se angažuje Žandarmerija?

Televizija N1 je objavila da je došla do saznanja da dvojica aktivnih pripadnika beogradskog odreda Žandarmerije rade kao privatno obezbeđenje Milana Radoičića i Zvonka Veselinovića.

Predsednik Srbije je odgovarajući na pitanja novinara rekao da moraju da mu kažu zašto je gonjen Veselinović ili nije.

"Ali ako me pitate da li treba aktivna lica iz Žandarmerije da mu budu u obezbeđenju, postaraću se i učiniću sve da to ne bude slučaj", rekao je.

On je poručio da ne mogu da obavljaju dva posla.

Govoreći o svojim saznanjima da Radoičića obezbeđuju pripadnici Žandarmerije, pukovnica policije u penziji Slavica Radovanović kaže da je to protivno propisima.

"Van propisa je da imate ljude koji su zvanično zaposleni u policiji, koji su policajci, a da njihovim kolegama nije poznato šta su njihove radne obaveze i gde ih obaljaju, osim rukovodiocima koji dozvoljavaju da vrše te poslove", navela je.

Žandarmerija se angažuje na osnovu odobrenja direktora policije.

A njeni osnovni zadaci su suzbijanje terorizma, lišavanje slobode članova organizovanih i drugih opasnih kriminalnih grupa i pojedinaca, uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu.

Može obezbeđivati i objekte od vitalnog bezbednosnog interesa za Srbiju i štićene ličnosti.

Ko koga može da štiti?

Predsednik Srbije je u maju najavio zakon kojim će iz službe biti udaljeni policajci ili vojnici koji obavljaju poslove za koje nisu dobili direktnu dozvolu od države.

"Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna, koji nije kriminalac, ili da čuva nekog kriminalca, e ti više ne možeš da radiš u policiji", poručio je 20. maja.

Tada je rekao da garantuje da će sprečiti da "pola narko dilera ima policijsko obezbeđenje", tvrdeći da takva situacija postoji 40 godina.

Međutim, Slavica Radovanović kaže da to nikada i nije bilo dozvoljeno.

"Svaka vrsta obezbeđenja koja nije zvanično potvrđena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da imate nalog da idete u zaštitu neke ličnosti, podleže disciplinskoj odgovornosti, koja može biti čak i udaljenje sa posla", navela je.

Zakon o policiji kao tešku povredu službene dužnosti navodi bavljenje poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću.

Prema Kodeksu policijske etike policijski službenik vodi računa da dodatni rad ne stvara mogućnost sukoba interesa ili da utiče na nepristrasnost u radu, kao i da ne narušava ugled Ministarstva.

Za kontrolu zakonitosti rada policajaca zadužen je sektor unutrašnje kontrole.