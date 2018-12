Kosovo i Srbija čekaju Trampa

Za postizanje konačnog, sveobuhvatnog sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije podrška i uključenost Sjedinjenih Američkih Država je ključna, kažu iz Predsedništva Kosova.

Šef kabineta i savetnik kosovskog predsednika Bekim Čolaku izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je Evropska unija (EU) bila i da ostaje posrednik Briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, ali dodaje da je Kosovo takođe zahvalno SAD-u, "čija je podrška vitalna i nezamenljiva za napredak postignut tokom svih ovih godina".

"Čak i u sadašnjoj, završnoj fazi procesa, smatramo da je podrška i učešće SAD-a ključna za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. Nedavno pismo predsednika Trampa je još jedan dokaz i podsticaj američke podrške i posvećenosti tom procesu", naveo je Čolaku u pisanoj izjavi.

Pismo američkog predsednika Donalda Trampa predsedniku Kosova Hašimu Tačiju, u kojem se između ostalog izražava spremnost SAD-a da pomogne naporima u postizanju sporazuma "koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije", dokaz je da je SAD uključen u proces, izjavio je Tači u sredu uveče u Briselu.

"Pismo predsednika Trampa uliva nadu i poverenje našim institucijama. Trampovo pismo predstavlja glas Amerike, daje punu podršku Kosovu i regiji i ako je neko imao sumnje oko uloge Amerike, ovo pismo je dokaz da je SAD uključen u proces", kazao je Tači nakon radnog ručka lidera regiona sa visokom predstavnicom EU Federikom Mogerini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Trampovo pismo znači da je SAD zainteresovan za rešavanje problema Kosova "kakvim takvim kompromisom".

Dodao je i da je u to otvoreno i nedvosmisleno uključen i američki predsednik, a što znači da će velika mašinerija podržati dolazak do rešenja.

"To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti da se saglasim i ne mislim da smo blizu rešenja. Ali, mi se čini da ovo pokazuje kolika je zainteresovanost SAD-a da se dođe do takvog rešenja", izjavio je Vučić.

Tramp je na kraju pisma rekao i da će biti domaćin Tačiju i Vučiću u Beloj kući kako bi se proslavio "istorijski sporazum".

To je na društvenoj mreži Tviter prokomentarisao nemački diplomata i predstavnik EU u pregovorima o statusu Kosova 2007. godine, Volfgang Išinger.



"Evropski konflikt da reši Tramp i da se proslavi u Beloj kući? Plašim se da još uvek nismo stigli dotle. Ali ukoliko do rešenja dođe, možemo li molim vas da ga slavimo u Evropi, a ne, ponovo, kao devedesetih, u Vašingtonu?", stoji u njegovoj objavi.

Međutim, analitičari navode da bez snažne prisutnosti SAD-a u regionu, nije moguće rešiti ni jedno krupno važno pitanje.

Potez koji je američki predsednik Donald Tramp učinio upućivanjem pisma vezano za kosovsko-srpske odnose treba posmatrati u širem kontekstu ili konkretnije u svetlu povlačenja američkih snaga iz Sirije što je dogovoreno sa Rusijom, podvlači analitičar Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, Zijad Bećirović.

Pismo koje je uputio Tramp je takođe korak preduzet sa ruskim vlastima, što govori, uveren je Bećirović, da u SAD-u postoji politika koju vodi Tramp prema Kosovu i ona koje se drže ostale američke institucije.

Upitan da li se ponavljaju scenariji iz devedesetih, Bećirović:

"Sličnosti sasvim sigurno ima, ali postoji jedan drugi momenat, a to je političko preživljavanje Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji pokušavaju da ipak to pitanje ne reše i da to dođe ponovo u novi mandat nove Evropske komisije, novih evropskih institucija, pa da to ponovo krene iz početka. Međutim, bez snažne prisutnosti SAD-a u regionu i to je praksa pokazala i to nije ništa novo, jednostavno nije moguće rešiti ni jedno krupno, važno pitanje. Na kraju krajeva, šta znači SAD za samu EU pokazalo se i u samoj Evropi i posle Drugog svetskog rata i sada. Na neki način oni su bili i sponzor osnivanja same takve Evropske unije."

Kosovski analitičar Ramuš Tahiri takođe podseća da je SAD uključen u svetsku politiku od Prvog svetskog rata i da je princip samoopredeljenja naroda princip kojeg je promovisao američki predsednik iz tog vremena Vudro Vilson.

Kao ključni činilac svetske politike kroz decenije, te i devedesetih na Balkanu, SAD nastavlja da igra tu ulogu, uključujući i aktuelni briselski proces, dodaje Tahiri.

"Do konačnog sporazuma izgleda se ne može bez SAD-a, a naročito kosovska delegacija nikada ne ide u te razgovore ili dogovore bez konsultacija ili priprema sa američkom misijom, bilo onom u Evropi, na Kosovu ili direktno od Stejt departmenta", navodi Tahiri.

Zanimljivo je da je uključivanje SAD-a u pregovarački proces podržao i Igor Simić, potpredsednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, koji je na objavu Išingera prokomentarisao:

"Ukoliko je to samo evropsko pitanje, Srbima i Albancima biće potrebno 1000 godina da čekaju da u EU dođe do konsenzusa o našim životima i našoj budućnosti. Zvuči loše, zar ne."