Ellis: Potrebna je međunarodna istraga o napadu u Banjskoj

Važno je da napad na Banjsku 24. septembra istraži međunarodni tim, kako Kosovo traži, kaže Mark Elis (Ellis), izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), on kaže da bi ovaj tim mogao da dobije mandat od Ujedinjenih nacija ili da bude zajednički tim više država.

Najbolji scenario bi, prema njegovim rečima, bio da se Srbija složi sa tim.

"Razdvojene istrage, jedna sa Kosova, druga iz Srbije, za mene nije pravi put. Trebalo bi da postoji konsolidovana i nezavisna međunarodna istraga o kojoj bi se obe strane složile", kaže Elis.

RSE: Kosovo traži međunarodnu istragu o napadu u Banjskoj. Mislite da treba?

Mark Elis: Svakako podržavam taj zahtev. Mislim da je to neophodno iz dva glavna razloga. Prvo, čin je bio flagrantan i predstavljao je kršenje niza zakonskih principa. Važno je imati objektivnu istragu - ko stoji iza toga i koji su teroristički elementi.

Mislim, takođe, da bi međunarodna istraga smanjila tenzije po ovom pitanju, jer ako bi se tražilo da bilo koja strana istraži, nisam siguran da bi tako nešto dovelo do bilo kakvog prihvatanja nalaza. Zato bih ga podržao i pridružio se zahtevu za međunarodnom i nadgledanom istragom. Da.

RSE: Ko treba da vodi međunarodnu istragu?

Elis: To je dobro pitanje. EULEKS (Evropska misija za vladavinu prava na Kosovu) je pomenuo da nema mandat da sprovede takvu istragu. Mislim da sada postoje dva načina.

Prvi je istraga po nalogu Ujedinjenih nacija, neka vrsta komisije. Mogao bi da ima mandat od generalnog sekretara, Saveta bezbednosti ili Generalne skupštine. To bi bio odgovarajući zahtev. Da li bi to bilo prihvaćeno, ne znamo. Ali ovo bi dalo veliki kredibilitet međunarodnoj i nezavisnoj istrazi. Dakle, to bi bio prvi pristup.

Drugi bi mogao biti van sistema mandata UN, mogao bi se podneti zahtev za multilateralnu istražnu misiju. U tom slučaju, nekoliko država se okupi i sprovodi objektivnu i intenzivnu istragu.

Veoma je važno da se u slučaju Kosova potrudimo da se utvrdi ko je odgovoran za grupu terorista (u Banjskoj), da li su imali podršku države ili su delovali sami. Sve ovo treba ispitati i onda izvući nalaze.

RSE: Dozvolite mi da vas pitam za proces pokretanja, kome kosovske vlasti treba da se obrate za ovu vrstu istrage?

Elis: Ako mislite na multilateralnu misiju, onda bi proces mogla da pokrene, na primer, neka druga država u Evropi koja kaže da ovaj akt zahteva od međunarodne zajednice da uspostavi multilateralnu misiju. A kada država to odluči, onda je drugim državama lakše da se uključe. To se može uraditi preko Saveta Evrope, Evropske unije ili van njih.

I, kao što sam ranije rekao, drugi način može biti u okviru mandata Ujedinjenih nacija. Može ga dati komesar za ljudska prava, na primer, iako je poželjnije da to bude generalni sekretar. Čak i da je zahtev odbijen – mada nisam siguran zašto bi to bilo – bar je tu.

RSE: Koliko može trajati takva istraga?

Elis: Istraga može trajati koliko je potrebno da se dođe do zaključka. Naravno, biće potrebni meseci. Ovo je ciljani incident, o kome se i danas prikupljaju informacije i dokazi. Ne očekujem da će to biti dug proces kada se tim (istražitelja) uspostavi.

Mislim da bi formiranje ovog tima moglo potrajati jer moramo da se pobrinemo da su uključeni pravi predstavnici, prave zemlje. Ali kada se baci na posao, mislim da bi to moglo proći prilično brzo. Mislim da je važno pružiti podršku i iz Srbije.

RSE: Ima li smisla međunarodna istraga ako nema saglasnost obe države?

Elis: Mnogo je bolje imati odobrenje obe strane u ovom slučaju. Nema sumnje u to. Ali čak i da Srbija odbije... Ovo se ranije dešavalo na Bliskom istoku, videli smo to između Izraela i Palestine. Ali ipak podržavam međunarodnu istragu, nezavisnu istragu, da se pruži što više informacija, čak iako jedna država odluči da ne sarađuje.

RSE: Treba li da postoji neki prethodni politički dogovor?

Elis: Ako bi postojao početni sporazum između dve strane, dve zemlje, onda bi to, naravno, bilo najbolje. Ako bi postojao početni dogovor da će obe strane podržati međunarodnu istragu, bilo iz Ujedinjenih nacija ili van njih, to bi bio apsolutno najbolji scenario.

RSE: Trenutno se vode dve istrage - na Kosovu i u Srbiji. Koja će biti pouzdanija?

Elis: Razdvojene istrage, jedna na Kosovu, jedna u Srbiji, za mene nije pravi put. Trebalo bi da postoji konsolidovana i nezavisna međunarodna istraga oko koje bi se obe strane složile. Ne želim da spekulišem koja će istraga biti objektivnija (kosovska ili srpska). Ali vrlo je verovatno da ako dve zemlje vode odvojene istrage, nećemo doći do objektivnog nalaza ko je odgovoran (za napad).

RSE: Tužilaštvo Srbije je sada u ovaj slučaj uplelo i Bosnu i Hercegovinu. Da li to znači da se istrage mogu proširiti i na druge države regiona?

Elis: Ako postoji bilo kakva vrsta preliminarnih dokaza koji sugerišu da je druga strana ili druga država umešana, mislim da će istražni tim, istražno telo, želeti da nastavi tu liniju istrage. Ovo je pozitivna strana postojanja nezavisnog međunarodnog istražnog tima. On će odlučiti u kom pravcu će se istrage odvijati. I, to je ono što želite. Želite da pogledate sve tragove i onda dođete do zaključka.