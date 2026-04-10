Obustavljen rad srpskih ambulanti u opštini Srbica na Kosovu, Srpska lista traži reakciju međunarodne zajednice

Gradonačelnik Srbice (Skenderaj) Sami Ljuštaku (Lushtaku) saopštio je da su dve ambulante u selima Banje i Suvo Grlo zatvorene jer rade nezakonito "pod upravom paralelnih srpskih struktura, van pravnog ustavnog poretka Republike Kosovo".

On je u objavi na svom Facebook nalogu naveo da je "neprihvatljivo" ono što je zatečeno u ovim ambulantama, da su pronađeni lekovi sa isteklim rokom trajanja, da su korišćeni lekarski recepti bez prisustva lekara, te "mnogi drugi prekršaji koji krše zdravstvene zakone i protokole".

"Nećemo dozvoliti nikome da ugrožava živote i zdravlje građana delujući van sistema i zakona Republike Kosovo. Preduzeli smo sve neophodne zakonske mere i obavestili nadležne organe, uključujući i Kosovsku agenciju za medicinske proizvode i opremu", naveo je Ljuštaku i dodao da će ove ambulante moći ponovo da rade kada se u potpunosti integrišu u zdravstveni sistem Kosova.

S druge strane, Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, saopštila da je po nalogu Ministarstva zdravlja Vlade premijera Aljbina (Abin) Kurtija i opštine Srbica zaustavljen rad ambulanti u selima Banje i Suvo Grlo.

Ove ambulante rade u sistemu Srbije a iz Srpske liste su naveli da zaustavljanje rada "direktno ugrožava pravo na zdravstvenu zaštitu srpskog naroda i svih građana koji su koristili usluge ovih zdravstvenih ustanova".

Radio Slobodna Evropa se obratio i Ministarstvu zdravlja Vlade Kosova sa upitom oko ovog pitanja i odgovor se čeka.

Kosovo je inače sa zatvaranje institucija Srbije započelo 2024. godine jer ih smatra paralelnim i ilegalnim. U poslednjih nekoliko meseci sve glasnije se pominje i integracija zdravstvenih i obrazovnih institucija koje u srpskim sredinama rade u sistemu Srbije.

Iz Evropske unije su krajem marta za Radio Slobodna Evropa naveli da je namera kosovskih vlasti da integrišu ove dve oblasti primljena k znanju, ali da se tako nešto mora uraditi u konsultaciji sa srpskom zajednicom.

Iz Srpske liste su 19. aprila naveli da su o zaustavljanju rada zdravstvenih ustanova u selu Banje i Suvo Grlo u opštini Srbica, obavestili predstavnike Evropske unije, SAD, i zemalja Kvinte kao i misije OEBS, Euleks, KFOR i UNMIK, te zahtevali hitnu reakciju.

"Podsećamo da su međunarodni predstavnici, a pre svih specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen i ambasada SAD u Prištini jasno ukazali da ne sme doći do prekida pružanja usluga građanima u oblasti zdravstva i prosvete, te da će se pitanje funkcionisanja institucija u oblasti zdravstva i prosvete rešavati isključivo kroz dijalog, na osnovu postignutih sporazuma i u dogovoru sa srpskim narodom", navedemo je u saopštenju.

Zatvaranje ambulanti osudila je i stranka Srpska demokratija, te Građanska inicijativa Sever za sve, koje imaju odbornike u pojedinim opštinama sa srpskom većinom.

U međuvremenu je reagovala i Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije uz navode da je zatvaranjem dveju ambulanta više od 250 Srba u selima Suvo Grlo i Banje direktno ostalo bez zdravstvene zaštite i medicinskih usluga.

Iz Kancelarije su ustvrdili i da je prilikom akcije zatvaranja ambulanti "iščupana" i tabla sa imenima dve osnovne škole u ovim mestima, kao i sa Srednje tehničke škole u Suvom Grlu.

Direktor Kancelarije za Kosovo, Petar Petković, naveo je i da je o ovim dešavanjima obavestio EU i sve relevantne predstavnike međunarodne zajednice.