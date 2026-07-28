Sigurnost na Kosovu u fokusu sastanaka Haxhiu i Kurtija s admiralom Wikoffom

Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova Albulena Haxhiu sastala se s komandantom Združene komande savezničkih snaga NATO-a u Napulju, admiralom Georgeom Wikoffom, s kojim je razgovarala o sigurnosnoj situaciji na Kosovu i saradnji između kosovskih institucija i Alijanse.

Prema riječima Haxhiu, tokom sastanka istaknuta je važna uloga KFOR-a u očuvanju sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu.

Ona je zahvalila admiralu Wikoffu na njegovom angažmanu i ponovila da euroatlantska orijentacija Kosova ostaje nepromijenjena.

"Članstvo u NATO-u ostaje naš strateški cilj", napisala je Haxhiu na Facebooku, dodajući da su institucije Kosova posvećene jačanju partnerstva s Alijansom.

Tokom posjete Prištini admiral Wikoff sastao se i s vršiocem dužnosti premijera Albinom Kurtijem.

Kurti je naveo da se razgovaralo o sigurnosnim prilikama i koordinaciji između kosovskih institucija i NATO-a, te izrazio zahvalnost za doprinos KFOR-a očuvanju mira i stabilnosti na Kosovu i u regiji Zapadnog Balkana.

NATO predvodi mirovnu misiju KFOR-a na Kosovu od juna 1999. godine, na osnovu Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

KFOR je trenutno zadužen za održavanje sigurnog okruženja u koordinaciji s Policijom Kosova i Misijom Evropske unije za vladavinu prava (EULEX).

NATO je u junu izvijestio da će tokom približno godinu dana postepeno prilagoditi prisustvo KFOR-a, uz obrazloženje da je sigurnosna situacija na Kosovu poboljšana.

Alijansa je naglasila da nije riječ o povlačenju misije, već o optimizaciji vojnog prisustva, te da će svako smanjenje snaga zavisiti od stanja na terenu i biti moguće poništiti ako se sigurnosna situacija pogorša.

Nakon tenzija na sjeveru Kosova 2023. godine, NATO je uputio dodatne snage u zemlju.

U misiji trenutno služi više od 4.600 vojnika iz 31 države. Najveći kontingent dolazi iz Italije sa 907 vojnika, dok Sjedinjene Države imaju 590 pripadnika.

Kosovo teži članstvu u NATO-u, ali četiri članice Alijanse – Grčka, Španija, Slovačka i Rumunija – još ne priznaju njegovu nezavisnost.

Posljednjih mjeseci američki Kongres pojačao je podršku Kosovu kroz dvostranačke rezolucije kojima se poziva na napredak njegovog puta prema NATO-u i potvrđuje važnost američkog vojnog prisustva u zemlji.

Ipak, za prijem nove članice potrebna je jednoglasna podrška svih 32 članice NATO-a.