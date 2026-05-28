Kosovo preuzelo kontrolu nad železničkim stanicama na severu

Kosovske vlasti su u četvrtak ujutru preuzele kontrolu nad železnicom u Zvečanu i Leposaviću, opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova.

Zamenik direktora policije Kosova za region sever, Veton (Elshani) Eljšani, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je policija pružala asistenciju prilikom preuzimanja objekata na železničkim stanicama, gde su uklonjene table "Železnice Srbije", a postavljene nove sa natpisom "Železnička infrastruktura Kosova", uz zastavu Kosova.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu, Dželjalj Svečlja (Xhelal Sveçla), rekao je novinarima da se zakoni moraju primenjivati na celoj teritoriji Kosova, te da je "Železnica Srbije" jedna od poslednjih "paralelnih i nelegalnih" institucija koje su funkcionisale.

Direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Petar Petković u reakciji je optužio premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija (Albin) za "nasilje i silu", povezujući potez sa železničkim stanicama s početkom predizborne kampanje za izbore 7. juna.

"Nikada Kurti neće uspeti da spreči državu Srbiju da pomaže svom narodu na Kosovu i Metohiji i svi radnici u objektima 'Železnicama Srbije' koji su se danas našli na udaru, nastaviće da primaju sve prinadležnosti i plate kao i do sada", naveo je Petković.

Kosovski ministar infrastrukture u tehničkom mandatu, Dimalj Baša (Dimal Basha), naveo je da je od četvrtka sva železnička infrastruktura na severu pod upravom kosovskog Javnog preduzeća INFRAKOS.

On je naveo da su železnica na severu dosad "uzurpirale ilegalne paralelne srpske strukture".

Baša je naveo i da železnica na severu predstavlja strateški deo Koridora X, koji povezuje Kosovo sa regionalnim i međunarodnim transportnim mrežama.

"Ova akcija olakšava ubrzanje rehabilitacije, modernizacije i stavljanja u funkciju železničke infrastrukture na severu zemlje, u skladu sa razvojnim prioritetima i državnim standardima Kosova", naveo je Baša.

Kosovo je u poslednje dve godine ugasilo gotovo sve institucije Srbije koje su u posleratnom periodu funkcionisale u srpskim sredinama. Dok kosovske vlasti navode da sprovode red i pravdu, pripadnici srpske zajednice ove korake vide kao "diskriminaciju" ili vid "represije".

Međunarodna zajednica je takođe kritikovala zatvaranje institucija Srbije od strane kosovskih vlasti, uz obrazloženje da se nevećinskim zajednicama najpre mora obezbediti pružanje usluga koje su dobijale kroz srpski sistem.

Ministar Svečlja naveo je da Kosovo neće tolerisati funkcionisanje srpskih institucija i da će sve biti zatvorene.

"Ovo (železnica) je deo naše mreže i, kao što je potencirao ministar infrastrukture, ovo će biti deo projekata rekonstrukcije železničke mreže", rekao je on.

Srbija odbija da ugasi svoje institucije na Kosovu, već ih je uglavnom izmestila u svoje pogranične gradove.

Takođe, Kosovo insistira i na integraciji obrazovnih i zdravstvenih institucija koje u sredinama gde živi srpska zajednica rade u sistemu Srbije, što nailazi na otpor lokalnog stanovništva, političkih predstavnika i civilnog sektora.

Evropska unija ocenila je da se pitanje integracije ove dve oblasti mora rešavati u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.