Sever Kosova atraktivan uglavnom za turiste iz Srbije

Na Kosovu vlada slabo interesovanje za turizam na severu, pa tako atrakcije u tom regionu posećuju uglavnom građani Srbije.

Inače, Kosovo ima pet turističkih regiona - albanske Alpe, odnosno Prokletije, te region Šare, Pomoravlja, Mitrovice i Bajgorške Šalje. Posebno se izdvajaju Šar planina i region Prokletija. Uz njih, na Kosovu postoji i centralni region koji uključuje glavni grad Prištinu.



Neke od turističkih ponuda na severu Kosova su jezero Gazivode u Zubinom Potoku, opštini sa većinskim srpskim stanovništvom ili most u Mitrovici, koji ovaj grad deli na južni deo sa većinski albanskim stanovništvom i severni, gde su Srbi većina.



Tu su i planine Mokra Gora i Rogozna, koje pružaju mogućnosti za rekreativne šetnje ili planinarenje.



Aljban (Alban) Rafuna, iz organizacije “Be in Kosovo” koja se bavi promocijom turizma, kaže da turisti na posetu severu Kosova gledaju kao na svojevrsnu avanturu jer važi za “opasan” kraj. Međutim, prema njegovoj oceni, turistička poseta severu Kosova nije “opasna”, ali dodaje da nema mnogo zainteresovanih turista za obilazak tog dela zemlje.



Na severu Kosova se nalaze četiri opštine sa većinskim srpskim stanovnovništvom, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.



Rafuna u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) objašnjava da se ture za obilazak severa Kosova organizuju samo na zahtev samih turista i da “Be in Kosovo” ima svog lokalnog vodiča za taj kraj.



“Sve dok se ne umeša politika, nema ničeg opasnog tamo”, kaže Rafuna.

Na Kosovu postoji još nekoliko organizacija koje u svojoj ponudi nude obilazak turističkih atrakcija na severu, a među njima je i “Destination Kosovo”. Međutim, iz te organizacije navode da je veoma mali broj turista zainteresovan da poseti sever Kosova.

Staza via ferrata Berim

Pored pomenutih atrakcija, sve veću pažnju turista privlači i planinarenje Mokrom Gorom, te planinarske staze za nepristupačne delove planina koje vode do njenog vrha - via ferrata Berim.

Međutim, ova takozvana “outdoor” atrakcija na severu Kosova se uglavnom promoviše u turističkim organizacijama Srbije.

Za organizovanje tura via ferrata je zadužen Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (INTER), koji je 2012. godine pokrenuo inicijativu "Outdoor In" sa ciljem razvoja, koordinacije i promocije aktivnog turizma u opštini Zubin Potok na severu Kosova.

Ovu inicijativu su podržale kosovska opština Zubin Potok i Kancelarija Evropske unije na Kosovu.



Izvšni direktor INTER-a Dragiša Mijačić objašnjava da je sama incijativa nastala usled političke i bezbedonosne nestabilnosti na severu Kosova, te napominje da je njegov tim došao na ideju da promeni takvu sliku kroz razvoj turizma.



Na samom početku, “Outdoor In” se bavio organizovanjem raznih događaja koji promovišu turizam, a onda je 2015. godine počela i izgradnja staze via ferrata Berim, koja je završena 2020. godine.



“Bez obzira na prisustvo jezera Gazivode, planine Mokra Gora i Rogozne, retko ko će doći da ostane sedam dana tu ili da planinari, vozi bicikl. Ali kada imate jedan proizvod koji je jedinstven, da nema tako atraktivnog na Balkanu, onda će ljudi doći a kasnije će ostati još nekoliko dana“, kaže Mijačić.



On napominje da je via ferrata Berim veoma atraktivna staza, koja ima četiri viseća mosta i prolazak kroz pećinu, dok je u fazi izgradnje i ljuljaška.

Mijačić navodi da su turisti uglavnom iz Srbije. Dodaje i da “Outdoor In” sarađuje sa organizacijom Marimanga iz Peći, koja i održava stazu via ferrata Berim.



“To je organizacija koja je izgradila najviše via ferrata širom Kosova. Imamo i poslovu saradnju. Mi im šaljemo naše goste, koji odlaze na via ferrate u Peći, radili smo zajedničke obuke, a sa ostalima više imamo neke kontakte, nije to formalizovana saradnja”, objašnjava on.



Dodaje da je inicijativa “Outdoor in” imala za cilj da pokrene međuetnički dijalog, odnosno da se omladina kroz turizam uključi u svetske tokove, da komuniciraju sa drugim zajednicama i kulturama.

Da li je za turiste bezbedno da posete sever Kosova?

Početkom maja je na severu Kosova došlo do incidenta, kada je na grupu planinara u Zubinom Potoku pucano iz vatrenog oružja.



Tada niko nije bio povređen, a predsednica Kosova Vjosa Osmani je osudila napad na grupu iz "Kosovskog planinskog kluba".

“Svaki građanin Republike Kosovo mora da se oseća slobodno i sigurno u bilo kom delu teritorije Kosova. Pozivam organe za sprovođenje zakona i istražne organe da što pre otkriju i kazne počinioce ovog krivičnog dela, koje ima za cilj širenje straha i osećaja nesigurnosti u tom delu naše zemlje”, napisala je Osmani 9. maja na svom Facebook nalogu.

Policija Kosova ćuti o bezbedonosnoj situaciji na severu

Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata kontaktirao Policiju Kosova povodom pitanja bezbedonosne situacije na severu.

Najpre su iz službe za informisanje Policije Kosova za region sever rekli kako se moraju konsultovati sa nedležnima, a potom odgovornost prebacili na centralu u Prištini uz objašnjenje da “oni vrše procenu bezbednosti”.

Sa druge strane, iz Prištine su zatražili da se pitanja ne temu bezbedonosne situacije pošalju pismenim putem nakon čega su rekli kako je za sever Kosova nadležna jedinica za taj region. Do objavljivanja ovog teksta odgovor Policije Kosova nije stigao.

Dragiša Mijačić kaže kako su se incidenti sa planinarima i turistima dešavali i u drugim delovima Kosova, te dodaje kako je pucano i na planinare iz Srbije.

“Ja ne gledam na to da li su Albanci ili Srbi, planinari su planinari”, kaže Mijačić i napominje da mora da se radi sa lokalnim zajednicama po tom, kao i pitanju bezbednosti.



“Takvi incidenti nikome ne donose dobro”, podvlači on.

Aljban Rafuna, iz organizacije “Be in Kosovo” ocenjuje da se ovakvi incidenti dešavaju samo zbog politike.



On ukazuje da zvanični Beograd ne priznaje Kosovo i da se mnoge turističke atrakcije na Kosovu promovišu kao da se nalaze na teritoriji Srbije.



“Ja nemam problem sa tim, ali pogrešno je da se promoviše kosovski turizam na taj način. Sa druge strane, ne možete nikoga da sprečite da promoviše neku državu ili neki deo druge države”, navodi Rafuna i dodaje: "Marketing je marketing".

Šta kaže Planinarski savez Kosova?

Predsednik Planinarskog i alpinističkog saveza Kosova, Ariant (Nikqi) Nikći u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je odbor organizacije na čijem je čelu savetovao da se izbegnu sve nevažne posete opštinama na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, zbog mogućih napada i incidenata koji se dešavaju.



“Turisti i planinari su izloženi opasnosti, pucnjavama iz vatrenih oružja i drugim sličnim, ničim izazvanim i nepredvidljivim incidenatima. Savez ne može da garantuje bezbedne i mirne aktivnosti u tim krajevima. Toplo se preporučuje da se ova područja izbegavaju, kada je to moguće”, navode iz Planinarskog i alpinističkog saveza Kosova uz napomenu da svi koji se odluče da posete sever Kosova, to rade na sopstvenu odgovornost ili odgovornost organizatora.



“Pre takvih poseta trebalo bi se, u najmanju ruku, konsultovati sa Savezom oko najnovijih dostupnih informacija u regionu”, poručuju dalje iz Planinarskog i alpinističkog saveza Kosova.

Srbija promoviše turističke atrakcije Kosova

Srbija u okviru Nacionalne turističke organizacije promoviše sve turističke delove Kosova, uključujući i glavni grad Prištinu, koji se pominje kao “glavni grad Autonomne pokrajne Kosova i Metohije”.



Tu je i planina Brezovica, koja je poznata po skijaškom centru, a nalazi se na oko 20 kilometara od Prizrena, koji se takođe promoviše u turističkim organizacijama Srbije.

I druge organizacije promovišu turizam na Kosovu, a jedna od njih je Društvo za promociju prirode Srbije – Upoznaj Srbiju.

U ponudama se, osim Brezovice, može naći i planina Prokletije, te jezero Gazivode na severu Kosova.