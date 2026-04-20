Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova bez dogovora o novom kosovskom predsedniku

Vladajući Pokret Samoopredeljenje i opozicioni Demokratski savez Kosova (DSK) nisu uspeli u ponedeljak na sastanku lidera partija da postignu dogovor o izboru novog predsednika Kosova tokom sastanka u ponedeljak, navodeći da je to bio njihov poslednji sastanak o toj temi.

Lider Samoopredeljenja i premijer Albin Kurti (Albin) rekao je novinarima posle sastanka da lider DSK-a Ljumir Abdidžiku (Lumir Abdixhiku) nije prihvatio njegove ponude za dogovor i naznačio da je već pisao lideru najveće opozicione stranke Bedriju Hamzi iz Demokratske partije Kosova (DPK) o mogućem sastanku.

"Moram da kažem da su razgovori bili neuspešni jer lider DSK nije prihvatio nijednu od naših ponuda", rekao je Kurti, upozoravajući da je zemlja u riziku da ponovo izađe na prevremene izbore ako novi predsednik ne bude izabran do 28. aprila.

On je rekao da je ponudio DSK-u da u zajedničkoj vladi s drugim partnerima, da ima mesto zamenika premijera, Ministarstvo spoljnih poslova i još tri ministarstva.

Kurti je rekao da je izneo i drugu ponudu po kojoj bi DSK dobio mesto predsednika Skupštine Kosova.

"Pre bih da upravo Abdidžiku bude moj zamenik i da na taj način započnemo novo poglavlje saradnje između DSK i Pokreta Samoopredeljenje", naglasio je Kurti.

Abdidžiku je dotle istakao da se posle neuspelih pregovora više neće sastati s Kurtijem.

"Trudio sam se, pokušavao sam, nažalost, nisam uspeo. Sada ću se vratiti u DSK i velikoj misiji ujedinjenja desnice unutar DSK-a", rekao je Abdidžiku posle sastanka, ponavljajući stav svoje partije da jedna stranka ne može da vodi tri glavne institucije u zemlji: Skupštinu, Vladu i Predsedništvo.

Prema njegovim rečima, Kurti je insistirao da mesto predsednika treba da ostane njegovoj partiji.

Kurti je, s druge strane, insistirao da ne želi da njegova partija vodi tri glavne institucije u zemlji.

Abdžiku je na pitanje da li postoji približavanje između DSK i bivše predsednice zemlje Vjose Osmani, čiji je mandat istekao 4. aprila, rekao da bi tako nešto bila dobra vest i za Kosovo i za DSK.

"To je moj cilj i radiću na tom cilju do poslednjeg dana", rekao je on.

Kurti i Abdidžiku su se sastali dok se približava kraj rok za izbor predsednika na glasanju u Skupštini 28. aprila, i ako to ne bude urađeno, Kosovo će opet na parlamentarne izbore.

Mogući sastanak Kurtija i Hamze

Kurti je rekao da je pisao lideru DPK da se vidi kako dalje.

Na pitanje da li bi dao sličnu ponudu DPK-u, Kurti nije želeo da otkrije detalje, ali je dodao da je "ponuda za zajedničku vladu koja je data DSK-u bila isključivo za DSK".

Zvaničnici PDK-a su nedavno izjavili da čekaju zvanično pismo premijera za sastanak.

Kurti je kritikovao PDK zbog zahteva u prethodnim razgovorima da neko iz opozicione stranke bude izabran za predsednika bez navođenja mogućeg kandidata.

On je to ponovio u ponedeljak, rekavši: "PDK me je zamolio da napravim blanko politički dogovor gde oni predlažu dva kandidata, a mi glasamo za njih."

Predsednik Kosova se bira dvotrećinskom većinom u prva dva kruga glasanja ili 61 glasom u trećem krugu, ali je potrebno da 80 poslanika bude u sali da bi se sednica održala.

Zbog toga je potreban dogovor parlamentarnih stranaka o tom pitanju, s obzirom na to da nijedna partija, pa ni Kurtijeva vladajuća stranka, Pokret Samoopredeljenje sa 57 poslanika – nema toliki broj poslanika u Skupštini od 120 mesta.

Pošto je mandat Vjose Osmani istekao početkom ovog meseca, a zemlja nije uspela da imenuje njenog naslednika, predsednica Skupštine Aljbulena Hadžiju (Albulena Haxhiu) je 4. aprila imenovana za vršiteljku dužnosti predsednice.

I Hadžiju je u nedelju pozvala partije da postignu konsenzus o izboru predsednika, ističući da zemlja ne bi trebalo da ide na vanredne izbore, treći put od februara prošle godine.