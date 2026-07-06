Trumpov savetnik za duhovna pitanja u pratnji patrijarha Porfirija u poseti Kosovu

Neformalni savetnik predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) za duhovna pitanja, pastor Mark Berns (Burns), boravi u poseti Visokim Dečanima, srednjevekovnom manastiru Srpske pravoslavne crkve (SPC) na Kosovu.

Kako je navedeno u saopštenju SPC, iguman manastira Visoki Dečani, Sava Janjić, upoznao je Bernsa sa "bogatom istorijom dečanske svetinje koja se nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine".

Berns je na Kosovo stigao 5. jula, gde je u pratnji srpskog patrijarha Porfirija posetio Pećku patrijaršiju.

"Nisam došao da produbljujem podele. Došao sam da saslušam, da se pomolim i da podržim mir, pomirenje i isceljenje širom Kosova i Balkana. Neka Bog zaštiti svaku porodicu, svaku crkvu, svaki manastir i svaku zajednicu koja nastoji da živi u miru", napisao je Berns na X.

Religijske slobode se spominju u Sporazumu o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije, poznatijem kao Vašingtonski sporazum, potpisanom septembra 2020. godine u Beloj kući tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata.

"Obe strane se obavezuju na poštovanje religijskih sloboda, uključujući i obnavljanje međureligijskog dijaloga, zaštitu verskih znamenitosti i primenu sudskih odluka kojima se štiti Srpska pravoslavna crkva", piše, pored ostalog.

U međuvremenu su Kosovo i Srbija 2023. godine usaglasili Aneks za implementaciju ranije prihvaćenog Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa, u kome se pominje formalizacija statusa Srpske pravoslavne crkve, odnosno da "Kosovo treba da obezbedi dodatni nivo zaštite za objekte i nasleđe Srpske pravoslavne crkve na Kosovu".

Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa nije potpisan, ali je Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije, navela da je on pravno obavezujući za obe strane.

Avgusta prošle godine u javnosti su se pojavili i navodi da Srpska pravoslavna crkva vodi pregovore sa kosovskim institucijama o "temeljnom ugovoru", što je Eparhija raško-prizrenska na Kosovu demantovala.

Neformalni Trampov savetnik za duhovna pitanja , pastor Mark Berns, 4. jula je u Bratuncu, u bh. entitetu Republika Srpska (RS), prisustvovao i obeležavanju 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.

Berns je dan ranije razgovarao u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem.