U Bratuncu obeležena godišnjica stradanja Srba, uz prisustvo zvaničnika RS i Srbije

U Bratuncu, u bh. entitetu Republika Srpska (RS), obeležena je 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.

Prisustvovali su zvaničnici RS i Srbije, a parastos je služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Komemoraciji su prisustvovali i neformalni savetnik za duhovna pitanja predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa (Trump) pastor Mark Berns (Burns) i ambador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov.

Berns je dan ranije razgovarao u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa srpskim patrijarhom Porfirijem.

Predsednik RS Siniša Karan ocenio je na komemoraciji u Bratuncu da je godinama "građen narativ u kome je srpski narod prikazan kao agresor, a žrtve zaboravljene."

"U Bratuncu su pale nevine žrtve koje nemamo pravo da zaboravimo. Tražimo da pravda bude jednaka za sve", poručio je Karan.

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik, koji je pred Sudom BiH osuđen za napad na ustavni poredak, poručio je "moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo niko nije primetio osim nas samih".

Među članovima Vlade Srbije na komemoraciji je bio i proruski ministar bez portfelja Nenad Popović.

On je poručio da je sećanje na nevino stradale Srbe iz Srednjeg Podrinja i Birča ne samo dug prema žrtvama i njihovim porodicama, već i preduslov za izgradnju pravednog mira zasnovanog na istini i poštovanju svih nevinih žrtava.

Odlukom Vlade RS, na području tog entiteta proglašen je Dan žalosti, povodom zločina nad Srbima u srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine.

Prema podacima iz RS, u ovom periodu je na području Podrinja stradalo 3.267 osoba.

Šta se dešavalo u Srednjem Podrinju?

Na istoku BiH, u selima Zalazje i Sase, Biljača i Zagoni u opštini Bratunac 12. jula 1992. ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti, dok je tada i nestalo 22 Srba.

Deo njihovih posmrtnih ostataka pronađen je u masovnoj grobnici u junu 2010. godine.

Za ubistva Srba u Podrinju nije odgovarao niko pred sudom u BiH ni Hagu.

Sud BiH je u novembru 2018. pravosnažno oslobodio bivšeg komandanta Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. u mestima Zalazje, Lolići i Kunjerac, opština Srebrenica, ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti.

Orić je 2008. godine, pravosnažno oslobođen krivice pred Haškim tribunalom koje ga je teretilo za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene 1992. i 1993. godine.

Dan žalosti u RS proglašen je dan nakon što je Vlada Federacije BiH proglasila 11. juli Danom žalosti u tom bh. entitetu, u povodu 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Lideri Srbije i RS negiraju da je u Srebrenici u julu 1995. počinjen genocid, u kome su pripadnici Vojske RS ubile više od 8.000 muškarca i dečaka, te proterale više od 25.000 žena, dece i starijih osoba.