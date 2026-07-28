Privedene dve osobe zbog sumnje na ratni zločin na Kosovu, Srpska lista i Beograd kažu da se radi o 'pritisku'

Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da su dve osobe privedene i da im je određeno zadržavanje od 48 sati zbog sumnje da su počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

"Prema sumnjama, M.J. i M.B. su tokom ratnog perioda, odnosno 1999. godine, navodno počinili zločine nad civilnim stanovništvom na području Mitrovice", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je istraga u vezi sa ovim slučajem u toku i da, "radi očuvanja integriteta krivičnog postupka, u ovoj fazi ne može biti objavljeno više detalja".

S druge strane, Srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, saopštila je da su optužbe za ratne zločine "postale sredstvo koje se koristi za zastrašivanje našeg naroda, a ne pokušaj da se zadovolji pravda".

Ocenjeno je da se radi o "nastavku pritiska" na pripadnike srpske zajednice od strane kosovskih vlasti na čelu sa vršiocem dužnosti premijera Kosova Aljbinom Kurtijem.

Oglasila se i Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije, koja je privođenje u Zubinom Potoku, na severu Kosova, ocenila kao "teror, odmazdu i zastrašivanje" pripadnika srpske zajednice.

Tokom rata na Kosovu, od 1998. do 1999. godine, ubijeno je više od 13.000 civila, dok je na hiljade ljudi nestalo. Još uvek se traga za oko 1.600 osoba, uglavnom iz albanske zajednice.

Kosovske vlasti su u poslednje vreme uhapsile brojne osumnjičene i podigle niz optužnica za ratne zločine.

U periodu od 2000. do 2008. godine, ratne zločine na Kosovu istraživala je Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a od 2008. godine Misija Evropske unije za vladavinu prava (EULEX).

EULEX je 2018. godine predao slučajeve lokalnim pravosudnim organima.