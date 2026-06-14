Pet osoba uhapšeno na Kosovu u istrazi o ratnim zločinima

Pet osoba je uhapšeno u nedelju na Kosovu tokom zajedničke operacije Specijalnog tužilaštva i Kosovske policije, u okviru istrage o ratnim zločinima u slučaju poznatom kao "Račak II".

Prema navodima Specijalnog tužilaštva, pretres su izvršeni na nekoliko lokacija tokom operacije.

Nadležne vlasti još nisu pružile detalje o identitetu uhapšenih ili konkretnim delima za koja su osumnjičeni, dok su najavile da će više informacija biti objavljeno na konferenciji za novinare koja će biti održana kasnije.

Slučaj "Račak II" odnosi se na istragu o ratnim zločinima koja proističe iz događaja u selu Račak u opštini Štimlje tokom rata na Kosovu.

Ranije je Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu u odsustvu protiv 21 osobe osumnjičene za ratne zločine protiv civilnog stanovništva, u vezi s masakrom u Račku 15. januara 1999. godine, gde je ubijeno 42 albanska civila.

Suđenje u odsustvu, koje je Specijalno tužilaštvo zatražilo za ovaj slučaj, omogućeno je na Kosovu izmenama Zakonika o krivičnom postupku donetih 2022. godine.

Međutim, takva suđenja mogu se održati samo pod uslovom da su tužilaštvo i sud iscrpeli sva sredstva da obezbede prisustvo optuženog.

Ovaj Zakonik takođe predviđa da osobe kojima se sudi u odsustvu imaju pravo na bezuslovno ponovno suđenje kada budu uhapšene.

Ovaj masakr je podstakao NATO da pokrene bombardovanje kako bi okončao rat na Kosovu 1998-99, što je dovelo do nezavisnosti zemlje nekoliko godina posle oslobođenja.

Tokom rata na Kosovu, od 1998. do 1999. godine, ubijeno je više od 13.000 civila, dok su hiljade nestale.

Više od 1.500 ljudi, većinom Albanci, i dalje se vodi kao nestalo,.

Stotine ubijenih Albanaca na Kosovu pronađeno je u masovnim grobnicama u Srbiji. Njihova tela su premestile srpske snage u pokušaju da prikriju zločine.