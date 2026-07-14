Studenti u blokadi osudili izjavu o Albancima ministarke u Vladi Srbije

Studenti u blokadi osudili su izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović, koja je navela da bi, da je bila na mestu Slobodana Miloševića, "etnički očistila Kosovo 1998. godine".

Ministarka je to izjavila u subotu, 11. jula za televiziju Kurir navodeći da je to "najgrublja kvalifikacija koju je u životu rekla".

Studenti u blokadi su ocenili da je takva poruka nedopustiva i suprotna Ustavu, ljudskim pravima i osnovnim demokratskim vrednostima.

"U demokratskom društvu ne postoji opravdanje za pozivanje na etničko čišćenje, ni kao istorijsku hipotezu, ni kao političku poruku, ni kao lični stav. Zato je izjava ministarke Snežane Paunović da bi, da je bila na mestu Slobodana Miloševića, 'etnički očistila Kosovo 1998. godine', nedopustiva i potpuno suprotna Ustavu, ljudskim pravima i dostojanstvu svakog čoveka", navodi se u saopštenju.

Studenti su istakli da član vlade Srbije predstavlja državu i sve njene građane, uključujući i Albance koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, te da je posebno zabrinjavajuće što ovakva izjava dolazi od ministarke zadužene za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

"Resor kojim rukovodi mora počivati na jednakosti građana, vladavini prava i zaštiti prava svih, bez obzira na nacionalnu pripadnost", poručili su studenti.U objavi na Instagramu je navedeno da Srbi, kao narod koji je i sam kroz istoriju doživeo progone, etnička čišćenja i stradanja, imaju posebnu moralnu obavezu da odbace svaki poziv na takvu politiku.

"Poštovanje žrtava sopstvenog naroda podrazumeva doslednu osudu etničkog čišćenja nad bilo kim, jer patnja nikada ne sme biti opravdanje za novu nepravdu", naveli su studenti.

Izjavu ministarke u Vladi Srbije osudila je i Evropska unija, a evropska komesarka za proširenje, Marta Kos je rekla da "za ovakve izjave može postojati samo nulta tolerancija".





Paunović je naknadno u saopštenju od 14. jula navela da se ne odriče politike Socijalističke partije Srbije, partije čija je članica od 1992. godine.

"Mi smo stranka koja je vodila Srbiju u neopisivo teškim istorijskim okolnostima, stranka koja je podnela velike žrtve, stranka čije se ime najčešće pominjalo u Hagu", napisala je ona.

Paunović je od 2024. je na mestu potpredsednice te partije.

Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade, Ivica Dačić, ocenjuje "napade" na Paunović "sramnim i licemernim", saopšteno je iz njegovog kabineta.

Dačić, koji je ujedno i šef Socijalističke partije Srbije (SPS) čiji je Paunović član, dodao je da oni koji optužuju ministarku "za navodno pozivanje na etničko čišćenje istovremeno godinama ćute o etničkom čišćenju Srba sa Kosova i Metohije".

Stotine ubijenih Albanaca na Kosovu pronađene su u masovnim grobnicama u Srbiji. Njihova tela su premestile srpske snage u pokušaju da prikriju zločine.

Čelnici tadašnje države i snaga bezbednosti SRJ označeni su pred Haškim tribunalom kao ključni učesnici "u zajedničkom zločinačkom poduhvatu" nasilnog proterivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova od marta do juna 1999.

Cilj je bila, kako je navedeno, "promena etničke ravnoteže radi zadržavanja srpske kontrole" nad Kosovom.

Bivši general Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je kao komandant Treće armije Vojske Jugoslavije pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen na kaznu od 22 godine zatvora zbog deportacija, prisilnog premeštanja, ubistava i progona albanskih civila s Kosova u prvoj polovini 1999.

Zajedno sa njim, osuđeni su i bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, nekadašnji zapovednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević, policijski general Sreten Lukić i bivši potpredsednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović.

Prvooptuženi Slobodan Milošević je umro u pritvoru, dok je nekadašnji predsednik Srbije Milan Milutinović oslobođen optužbi.