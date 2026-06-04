Američki gas kao test energetske politike Kosova

Kosovo je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije uključena u projekte koji proširuju energetski uticaj Sjedinjenih Američkih Država u regionu.

Uoči prevremenih parlamentarnih izbora 7. juna na Kosovu, pitanje potencijalnog snabdevanja tečnim prirodnim gasom (TPG) iz SAD dobilo je povećanu pažnju.

Posmatrači dešavanja na Kosovu smatraju da zemlja kasni u tom pogledu i da eventualno snabdevanje američkim tečnim gasom donosi energetsku bezbednost zemlje, što takođe jača i nacionalnu bezbednost.

Prema njihovim rečima, da bi postalo deo lanca snabdevanja američkim TPG-om, na Kosovu je potrebna politička volja.

Dok vladajući Pokret Samoopredeljenje stavlja veći naglasak na interesovanje za "gasifikaciju domaćeg uglja", dosadašnje opozicione partije jasno kažu "da" američkom tečnom prirodnom gasu.

Vlada Kosova, koju je predvodilo Samoopredeljenje, odbacila je 2021. projekat koji su podržale SAD, preko Korporacije Milenijumski izazov (MCC), za povezivanje na regionalnu gasnu mrežu preko Severne Makedonije.

Tadašanje vlasti su to obrazložile time da su "Kosovu potrebne dodatne informacija kako bi bilo sigurno da je gradnja gasne infrastrukture najbolja opcija" za energetsku tranziciju zemlje.

U periodu 2018-2019, Vlada Kosova, koju je predvodio Ramuš Haradinaj (Ramush), promovisala je projekat izgradnje gasovoda Skoplje-Priština, koji bi povezao Kosovo s regionalnom gasnom mrežom. To, međutim, nije realizovano.

Samoopredeljenje: Gasifikacija lokalnog uglja i zajedničko ulaganje u terminal u Valoni

U februaru 2026. godine, na Transatlantskom samitu o bezbednosti gasa, ministarka ekonomije Kosova Artane Rizvanoli (Rizvanolli), sada u tehničkom mandatu, izrazila je spremnost zemlje da se snabdeva tečnim prirodnim gasom iz SAD.

Međutim, Rizvanoli, iz redova Samoopredeljenja – parije koja je na vlasti poslednjih pet godina – nije odgovorila na pitanje RSE o tome da li njena stranka ima konkretnu obavezu da Kosovo učini delom lanca snabdevanja tečnim prirodnim gasom iz SAD.

Premijer u tehničkom mandatu, ujedno i lider Samoopredeljenja, Aljbin Kurti (Albin), rekao je u intervjuu za televiziju Kanal 10 da je Vlada "zainteresovana za gasifikaciju našeg uglja koji je na površini".

Gasifikacija uglja podrazumeva industrijski proces u kojem se ugalj pretvara u zapaljivi gas, nazvan sintetički gas, koji se zatim može koristiti za proizvodnju električne energije.

"To (gasifikaciju uglja) možemo da uradimo s jednom američkom kompanijom, na primer", rekao je Kurti.

"S druge strane, zainteresovani smo da zajedno s Albanijom investiramo u terminal u Valoni", rekao je Kurti, pritom ne precizirajući kolika bi bila korist Kosovo od takve zajedničke investicije i da li bi Kosovo dobijalo američki tečni gas.

U maju ove godine, albanski premijer Edi Rama objavio je da je potpisao sporazum o strateškoj saradnji za razvoj energetskog centra u Valoni, kao i za snabdevanje Albanije tečnim prirodnim gasom, u bliskom partnerstvu sa SAD.

Prema njegovim rečima, Albanija će se snabdevati američkim tečnim gasom u narednih 20 godina.

DPK: Američki gas, projekat od ekonomskog i strateškog značaja

Demokratska partija Kosova (DPK) je naglasila da će, u slučaju da dođe na vlast posle izbora ovog meseca, "povezati Kosovo s američkim gasom" i "okončati njegovu zavisnost od skupog uvoza energije".

Kandidat DPK-a za poslanika u Skupštini Kosova Arben Mustafa kaže za RSE da se njegova stranka obavezuje da će odmah i prioritetno pristupiti projektu koji donosi američki tečni gas na Kosovo.

"Kosovo hitno mora da izgradi nove energetske kapacitete. Jedna od najizglednijih opcija je svakako američki gas. Za nas ovaj projekat nije samo ekonomski značaj, već ima i od strateški značaj", kaže Mustafa.

On dodaje da uključivanje Kosova u lanac snabdevanja američkim tečnim prirodnim gasom obezbeđuje zemlji energetsku stabilnost i nezavisnost, ali je takođe svrstava u ravan s interesima njenih saveznika.

Mustafa očekuje da će projekat za preuzimanje američkog tečnog gasa biti napravljen s partnerima Kosova, pre svega sa SAD.

DSK: Američki gas rešava problem snabdevanja energijom

U slučaju da Demokratski savez Kosova (DSK) pobedi na izborima 7. juna, projekat za tečni gas iz SAD će bez ikakve sumnje sprovesti naredna vlada, navodi ta partija.

Kandidat DSK za poslanika Avdulah Hoti (Avdullah) smatra da je zemlji naneta velika šteta što taj projekat dosad nije sproveden.

"To bi omogućilo Kosovu da, na srednji rok, reši problem snabdevanja energijom na održiv način. Prioritet je izgradnja gasne elektrane kako bi se zadovoljila lokalna potražnja za električnom energijom, dok bi se u narednoj fazi omogućilo proširenje gasne mreže za potrebe industrije i privrede u celini", rekao je Hoti za RSE.

Prema njegovim rečima, gasni projekat nije alternativa obnovljivoj energiji, već njena dopuna, čime se stvara stabilnost u energetskom sistemu i olakšava integracija novih kapaciteta iz obnovljivih izvora.

Hoti tvrdi da modeli finansiranja projekta za dovođenje američkog gasa na Kosovo tek treba da se razmotre, ali imajući u vidu strateški značaj energetskog sektora, on izražava uverenje da se "finansiranje može obezbediti kroz kombinaciju privatnih investicija, javno-privatnih partnerstava i državnog zaduživanja pod povoljnim uslovima".

Alijansa: Američki gas, uslov za koalicionu vladu

Alijansa, partija koja je nedavno skratila ime od Alijansa za budućnost Kosova, navodi da je još ranije pokazala političku volju da dovede američki gas na Kosovo, pozivajući se na inicijativu bivšeg predsednika Ramuša Haradinaja pre osam godina.

Potpredsednik Alijanse i njen kandidat za poslanika Besnik Tahiri kaže za RSE da je u program partije uključena realizacija tog strateškog projekta, koji, kako ističe, Kosovu pruža energetsku i nacionalnu bezbednost, kao i da jača veze sa strateškim saveznikom, SAD.

"Alijansa ni pod kojim uslovima neće ući ni u jedan sporazum i formiranju vlade ako se u u vladin program izričito ne uključi izgradnja gasne elektrane u Uroševcu i povezivanje Kosova s cevovodima za tečni prirodni gas, koji već postoje u većini zemalja u regionu", kaže Tahiri.

On dodaje da će investicije u taj projekat biti javne i američke.

Energetska bezbednost i nacionalna bezbednost

Poznavaoci prilika u energetskom sektoru na Kosovu procenjuju da SAD ulažu napore kako zemlje Zapadnog Balkana ne bi ostale ranjive na ruski uticaj i druge uticaje u energetici.

Bivši kosovski ministar energetike Etem Čeku (Ethem Ceku) smatra da je američki tečni gas jedna od alternativa koja zemlji može da pruži energetsku bezbednost.

"Najbolje rešenje imamo u korišćenju američkog gasa, koji administracija predsednika Trampa (Donald Trump) nudi kako bi udaljila Balkan od uticaja ruskog Gasproma", kaže Čeku za RSE.

On ističe da bi Kosovo od snabdevanja američkim gasom imalo dvostruku korist: preko gasa bi proizvodilo električnu energiju, a ujedno bi štedelo struju koristeći gas za industriju, proizvodnju i domaćinstva.

Energetska bezbednost će, prema rečima Čekuu, stvoriti i ekonomsku bezbednost, što direktno utiče i na nacionalnu bezbednost.

Uključivanje u lanac snabdevanja tečnim gasom iz SAD, i prema direktoru Američke privredne komore na Kosovu Ariana Zeke, važno je za nacionalnu bezbednost.

U nedavnom intervjuu za RSE on je rekao da je "energetska bezbednost danas nacionalna bezbednost" i da "Kosovo to ne uspeva da shvati".

Kosovo je dosad ostalo van sistema povezivanja na mrežu koja donosi američki gas u region, ali to može učiniti povezivanjem s Albanijom ili Severnom Makedonijom, kaže Čeku.

"Ja bih sugerisao povezivanje preko Albanije – ne iz političkih razloga – već zato što je to jedan od najsigurnijih regiona za moguće povezivanje kako bi se Kosovo snabdevalo gasom. Mi, takođe, moramo da imamo izgradnja neki blok za gas (za proizvodnju električne energije), koji bi snabdevanje električnom energijom učinio stabilnim", naglašava on.

Čeku dodaje da će infrastruktura za dovođenje američkog tečnog gasa na Kosovo biti skupa, jer mora da se gradi od nule. Međutim, prema njegovim rečima, svako odlaganje u realizaciji tako nečega imaće još veću cenu.

"Mi ne samo da kasnimo, već ćemo za svaki dan koji izgubio u vezi s projektom američkog tečnog gasa izgubiti stotine miliona (evra) na kupovinu električne energije, kao što smo već kupili struju u vrednosti od preko milijardu evra", navodi on.