Škole na Kosovu mogle bi biti zatvorene, Savet roditelja protiv

Usled povećanja broja novih slučajeva korona virusa, na Kosovu bi, od 22. marta mogla biti obustavljena nastava za učenike nižih, srednjih i viših razreda u preduniverzitetskom obrazovanju.



Na Kosovu funkcioniše niže obrazovanje koje obuhvata predškolsko i učenike od prvog do šestog razreda, dok đaci od šestog do devetog razreda pohađaju više osnovno obrazovanje, a od desetog do dvanaestog je srednje obrazovanje.



Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova je 18. marta saopštio da je u roku od 24 časa registrovano još 704 novih slučajeva infekcije, a samo dan ranije ih je bilo 709, što je bio i rekordan broj novoinficiranih od početka 2021. godine.



A samo tokom marta je 373 nastavnika, učenika i školskog osoblja na Kosovu rezultiralo pozitivno na korona virus, zvanični su podaci Ministarstva obrazovanja i nauke (MON). Od toga je 189 inficiranih učenika, 151 nastavnik i 33 osobe koje su samo zaposlene u obrazovnim institucijama.

Iz Ministarstva prosvete i nauke za Radio Slobodna Evropa (RSE) navode da je tokom prošle nedelje od 170 testiranih uzoraka 130 rezultiralo pozitivno na korona virus.



Upravo zbog povećanja obolelih od COVID -19 u obrazovnom sistemu, Ministarstvo prosvete je predložilo da se od narednog ponedeljka (22. mart) nastava obustavi na nedelju dana.

Početak školske godine kroz tri faze

MON je ovaj predlog uputio Ministarstvu zdravlja a kako bi se u tih nedelju dana procenila epidemiološka situacija na osnovu koje bi se donosile dalje odluke o nastavi u obrazovnim institucijama. Vlada Kosova bi o tom pitanju trebala da donese odluku u četvrtak, 18. marta.



Vršilac dužnosti zamenika ministra obrazovanja Džavit Redžaj (Xhavit Rexhaj) u razgovoru za Radio Slobodna Evropa je rekao da MON nije za online nastavu jer to, kaže, nije kvalitetna nastava.



„Online nastava ne pokazuje efekte. Zato je bolje i učenicima i nastavnicima da odmore nedelju dana nego da se odvija nastava koja ne garantuje uspeh”, kaže Redžaj i dodaje da je drugi problem za izvođenje online nastave i nedostatak tehnoloških uređaja.

Savet roditelja: Škole nisu leglo zaraze

Sa druge strane, Savet roditelja Kosova se protivi predlogu prekida nastave na nedelju dana. Imret Rešitaj (Ymret Reshitaj) iz tog Saveta napominje da škole nisu leglo širenja zaraze.



Ukazuje da funkcionišu sva preduzeća, centralne i lokalne institucije, te da je nije u redu tražiti da se zaustavi rad obrazovnih institucija “jer će to ići na štetu učenika koji su već mnogo izgubili”.



„Institucije nisu dobro analizirale takvu odluku. Oni imaju velike dileme o tome kako upravljati pandemijom i misle da se zatvaranjem škola može sve rešiti. Ovo je velika greška. I zemlje u regionu nisu zatvorile svoje škole”, navodi on.



Predsednik Ujedinjenog sindikata za obrazovanje, nauku i kulturu Rahman Jašaraj (Rrahman Jasharaj) navodi da je zdravlje učenika i nastavnika na prvom mestu, iako on sam ne podržava ideju da se prekida nastava.



Iz Nacionalnog instituta niko nije odgovorio na upite Radija Slobodna Evropa o procentu inficiranih učenika i radnika u obrazovnim institucijama.



Međutim, vršilac dužnosti ministra zdravlja Armend Zemaj je za lokalne medije 15. marta rekao da se „broj zaraženih u obrazovnom sistemu povećao na 30 odsto“. Jašaraj smatra da je povećanje broja inficiranih korona virusom zapravo rezultat predizborne kampanje za parlamentarne izbore, koji su održani 14. februara 2021. godine.



“ ‘Zasluga’ za trenutno stanje u obrazovnom sistemu, ali i uopšte, je predizborna kampanja, jer je učešće građana na ovim skupovima bilo izuzetno veliko, bez poštovanja mera zaštite“, podvukao je Jašaraj.

U srpskim sredinama se već odvija online nastava

U srpskim sredinama na Kosovu, gde obrazovne institucije funkcionišu po srpskom sistemu, učenici srednjih škola su još 8. marta prebačeni na online nastavu. Takođe, u ponedeljak, 15. marta, sa online nastavom su počeli i viši razredi osnovnih škola, odnosno od petog do osmog.



Ljubiša Karadžić, direktor osnovne škole “Miladin Mitić” u Lapljem Selu, opština Gračanica sa srpskom većinom kod Prištine, kaže da se, zbog loše epidemiološke situacije, razmatra uvođenje online nastave i za učenike od prvog do četvrtog razreda.



“Ne znamo do kada će tako biti (online nastava), pratimo odluke školske uprave Ministarstva prosvete (Vlade Srbije) i svakako Kriznog štaba Opštine Gračanica. Verujte, epidemiološka situacija je loša i mi ćemo se upravljati prema tome”.



Učenici osnovnih i srednjih škola u srpskim sredinama na Kosovu online nastavu prate putem javnog servisa Radio-televizije Srbije (RTS).

