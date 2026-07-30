Tužilaštvo: BIA ne odgovara na zahtev za razgovor sa Vučićem o zločinu u kafiću 'Panda' u Peći

Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da Bezbednosno-informativna agencija (BIA) nije odgovorila na njihove zahteve da se u istrazi ubistva u kafiću "Panda" na Kosovu 1998. obavi razgovor sa tadašnjim čelnicima Državne bezbednosti Jovicom Stanišićem i Frankom Simatovićem, kao i sa aktuelnim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Advokat porodica ubijenih Ivan Ninić zatražio je 27. jula reakciju vrhovnog javnog tužioca, navodeći da Tužilaštvo za organizovani kriminal duže od tri godine nije odgovorilo na njegov predlog da se kao svedoci u slučaju ubistva šestorice mladića srpske nacionalnosti saslušaju Stanišić, Simatović i Vučić.

U Tužilaštvu za Radio Slobodna Evropa (RSE) navode da su "preduzeli radnje na utvrđivanju okolnosti da li predložena lica poseduju saznanja koja bi ih kandidovala kao kredibilne svedoke u istrazi, tako što su u više navrata od BIA-e zatražili obavljanje razgovora sa navedenim licima o okolnostima koje su značajne za istragu".

"Međutim, odgovor na te zahteve još uvek nije dostavljen", kažu u Tužilaštvu i dodaju da će u zavisnosti od rezultata traženog izveštaja preduzeti dalje korake.

BIA nije odmah odgovorila na pitanja RSE povodom ovih navoda.

Advokat Ivan Ninić je u zahtevu vrhovnom javnom tužiocu naveo da je saslušanje Stanišića i Simatovića predložio zbog provere posrednih saznanja jednog od svedoka koja se odnose na Simatovića i njegova eventualna saznanja o događaju u kafiću "Panda" u Peći.

Saslušanje Vučića predloženo je jer je više puta javno govorio da postoje određena saznanja o ubistvu u "Pandi".

Vučić je 2013. godine, tada kao prvi potpredsednik Vlade, rekao da nema dokaza da su taj zločin počinili Albanci i da će se javnost u Srbiji suočiti sa strašnim saznanjima.

Saslušanje je, kako je naveo advokat Ninić, predloženo "imajući u vidu Vučićeve državne funkcije, a posebno funkciju šefa Biroa za koordinaciju službe bezbednosti koju je obavljao od 2013. godine, što mu je omogućilo uvid u naročito osetljive informacije iz sektora bezbednosti".

Uz zahtev za reakcijom vrhovnog tužioca, Ninić je od Tužilaštva za organizovani kriminal 27. jula zatražio da proveri navode da je Radomir Boban Baćović neposredni izvršilac masakra.

Ove tvrdnje je u video obraćanju na društvenoj mreži Telegram 18. jula izneo crnogorski begunac Miloš Medenica, dodajući da je Baćović "još od devedesetih poznat kao lice koje je radilo za tadašnju službu državne bezbednosti".

U Tužilaštvu za RSE navode da Baćović u slučaju "Panda" nije ispitan ni u kom svojstvu, jer ga u dosadašnjoj istrazi niko nije spomenuo kao kredibilnog svedoka.

Dodaju i da se ne protive predlogu advokata porodica ubijenih, koji je zatražio vanredni nadzor nad njihovim radom na slučaju koji je počeo 2016. godine i još je u fazi istrage.

"(Postupak) nije okončan zbog toga što se do ovog momenta nije došlo do dokaza potrebnih za postojanje osnovane sumnje ko su izvršioci", kažu u Tužilaštvu.

Dodaju i da su spremni da Vrhovnom javnom tužilaštvu dostave izveštaj o svim preduzetim radnjama u istrazi".

Srednjoškolci Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović i Vukosav Gvozdenović, i student Ivana Radović ubijeni su 14. decembra kada su dvojica maskiranih ljudi upala u kafić "Panda" u Peći i počela da pucaju.

Ubistvo se dogodilo u vreme kada su međuetničke tenzije na Kosovu bile visoke.

Rat između srpskih snaga i Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) je već počeo.

Na dan ubistava u "Pandi", u zasedi srpskih snaga ubijeni su pojedini pripadnici OVK-a, dok su nosili oružje iz Albanije.

Ubistva u "Pandi" su posmatrana kao čin osvete, što je rezultiralo hapšenjem Albanaca u Peći.

Svi su oslobođeni 12 meseci kasnije pred sudom u Beogradu zbog nedostatka dokaza.



