Paralelizam vlasti sa 'alternativnih lokacija' na severu Kosova

Paralelizam nije mrtav na severu Kosova. Dok su opštinske zgrade u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku "blokirane" za pružanje usluge građanima, lokalne vlasti po srpskom sistemu rade sa "alternativnih lokacija".

Da ove paralelne opštine funkcionišu, može se videti i na njihovim web stranicama ili nalozima na društvenim mrežama. Sve vreme dodeljuju i tendere za realizaciju raznih infrastrukturnih projekata, što se može videti na Portalu javnih nabavki u Srbiji.

Ovi organi su do izbijanja krize na severu Kosova krajem maja funkcionisali u istim zgradama kao i opštine po kosovskom sistemu.

Od 26. maja, kada su kosovski gradonačelnici iz redova albanske zajednice uz asistenciju policije ušli u opštinske kancelarije, čemu se oštro usprotivilo srpsko stanovništvo, zvanične zgrade opština su nepristupačne za lokalne zvaničnike koje finansira Srbija.

Okolnosti su, međutim, utoliko složenije što tim opštinskim zgradama nemaju pristup ni svi gradonačelnici iz redova albanske zajednice, koji su izabrani na aprilskim izborima organizovanim po zakonima Kosova. Ove izbore su Srbi, koji čine većinu na severu Kosova, bojkotovali.

Naime, gradonačelnici albanske nacionalnosti, koji su na dužnost stupili krajem maja, u dve od četiri opštine takođe rade sa alternativnih lokacija u obližnjim selima, u kojima su Albanci većina. Reč je o Zubinom Potoku i Zvečanu.

Oni u Leposaviću i Severnoj Mitrovici uspešno su se uselili u zvanične opštinske kancelarije.

Srpske opštine potpisuje ugovore i dele novčanu pomoć

Privremeni opštinski organ u Leposaviću, koji se finansira iz budžeta Srbije, je 5. jula objavio poziv za dodelu jednokratne novčane pomoći za decu.

Kako se navodi u pozivu, pomoć dodeljuje Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije ali se građani pozivaju da "zbog trenutne situacije" neophodna dokumenta dostave Centru za socijalni rad u Leposaviću.

Ovaj centar takođe radi u sistemu Srbije.

U međuvremenu je predsednik Privremenog opštinskog organa Zubin Potok Srđan Vulović sa ministrom uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije, Aleksandrom Martinovićem, potpisao ugovor o raspodeli sredstava za projekat sanacije dela puta na deonici Gazivode – selo Kovači.

Ovaj ugovor je vredan oko osam miliona dinara što je blizu 70.000 eura.

RSE je pokušao da dobije izjavu od predsednika Privremenih organa u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu o njihovom radu.

Međutim, predsednici opština Leposavić i Zvečan, Zoran Todić i Ivan Todosijević, nisu odgovarali na pozive, dok je prvi čovek opštine Zubin Potok, Srđan Vulović, rekao da "nije raspoložen" da daje izjave.

Dodela srpskih tendera tokom krize na severu

Privremeni opštinski organi ili preduzeća koja funkcionišu u okviru srpskih lokalnih samouprava na severu Kosova, nisu prestajali sa dodeljivanjem tendera za realizaciju raznih projekata.

Jedan od njih je "Realizacija projekta sanacije i remedijacije opštinske deponije".

Iza ovog projekta, vrednog oko pet miliona dinara ili oko 50.000 eura, stoji Privremeni organ Leposavić a tender je dodeljen kompaniji RAD 028 iz Zvečana.

Vlasnik ove kompanije je Radule Stević, koji se nalazi na crnoj listi SAD.

Ista kompanija je tendere početkom juna dobijala i od Privremenog opštinskog organa Zubin Potok za izgradnju porodične kuće jednoj porodici u selu Gornji Jasenovik i za "nabavku transformatora za napajanje stambenih jedinica".

Kako rade kosovske opštine na severu?

Gradonačelnik Leposavića Ljljuzim Hetemi (Lulzim Hetemi) i Severne Mitrovice Erden Atić (Atiq) svakodnevno borave u opštinske zgrade, odakle obavljaju svoje dužnosti.

Razlika je ipak u tome što u Severnoj Mitrovici nema protesta ispred opštine jer je zgrada fizički odvojena od srpskog Privremenog opštinskog organa.

S druge strane, gradonačelnici Zvečana i Zubinog Potoka, Iljir (Ilir) Peci i Izmir Zećiri (Zeqiri), rade iz opštinskih kancelarija u albanskim selima.

Imenovani su članovi njihovih kabineta i direktori različitih odeljenja ali se usluge građanima u samim zgradama, osim u Severnoj Mitrovici, ne mogu pružati jer lokalno srpsko stanovništvo ispred zgrade svakodnevno protestuje. Takođe, ispred zgrada se nalaze se i pripadnici KFOR-a.

Nenad Radosavljević, koji je 5. jula imenovan na poziciju direktora odeljenja za sport, omladinu i kulturu u opštini Leposavić po kosovskom sistemu, ocenjuje da "obični građani" najviše ispaštaju što lokalne samouprave nisu funkcionalne.

Dodaje da je on prihvatio da učestvuje u radu kako bi se iskoristio predviđen budžet dok traje kriza na severu.

U izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je "strašno što svi zaboravljaju obične ljude kojima su potrebne usluge lokalnih samouprava".

Iako, kako kaže, od njegovog imenovanja nije imao nikakav sastanak sa gradonačelnikom Hetemijem, niti su načinjeni neki koraci u funkcionalizaciji njegovog odeljenja, veruje da u Prištini postoji "dobra volja" da se odgovori na njegove zahteve.

"Moj mandat je ograničen i jasan, on je do kraja godine pred same nove izbore, a on je normalizacija i otvaranje fondova za korisnike kojima je to neophodno", poručuje on.

Zašto je došlo do tenzija?

Pripadnici srpske zajednice su bojkotovali poslednje lokalne izbore u aprilu na poziv najveće partije kosovskih Srba, Srpske liste. Rezultat tog bojkota je bio da su na vlast u četiri opštine sa srpskom većinom na severu, došli albanski gradonačelnici.

Kada su oni trebali da počnu sa radom, lokalni Srbi su se usprotivili pa je morala da interveniše policija Kosova.

Od tada Srbi svakodnevno protestuju sa zahtevom da se povuče policija Kosova i da gradonačelnici ne dolaze na posao.

EU je pozvala na deeskalaciju i od zvanične Prištine zatražila raspisivanje novih izbora a od Beograda da obezbedi bezuslovno učešće Srba u tom procesu.

Šef kosovskog tima za dijalog sa Srbijom Besnik Bisljimi (Bislimi) i specijalni izaslanik EU za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak, potvrdili su 10. jula da je postignut dogovor o prvim koracima ka deeskalaciji situacije na severu.

Međutim, nisu precizirali o kakvim koracima se konkretno radi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije rekao da je jedan od prvih koraka simultano povlačenje policije Kosova i demonstranata ispred opštinskih zgrada.