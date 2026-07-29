'Blago onim obiteljima koje su pronašle svoje članove': 27 godina čekanja na nestalog brata na Kosovu

Lutfije Ademi - Vokshi provela je gotovo tri desetljeća između nade i sumnje.

Od 19. travnja 1999. godine, kada su njezinog brata, kirurga Adema Ademija, otele srpske snage, ona nikada nije uspjela u potpunosti otkloniti misao da bi se on mogao nalaziti negdje u blizini sela Dren, u općini Zubin Potok, na sjeveru Kosova.

Toga dana, osim Ademija, nestala su još 22 civila iz mitrovačke regije, koji će kasnije postati poznati kao "skupina mitrovačkih intelektualaca".

Među njima je bilo liječnika, profesora, odvjetnika i drugih profila.

S protekom godina, nada obitelji Vokshi je blijedila. Ne samo zbog vremena, već i zbog onoga što se saznalo o načinu na koji su srpske snage premještale tijela ubijenih Albanaca s jedne lokacije na drugu, kako bi sakrile tragove zločina.

To je činilo sve težim vjerovati da bi se Adem Ademi mogao nalaziti upravo tamo gdje se sumnjalo da je nestao.

No, ovog tjedna događaji su dobili novi preokret.

Oko tri i pol kilometra zračne linije od Drena, u selu Mala Kaludra, kosovske vlasti pronašle su posmrtne ostatke.

U utorak, 28. srpnja, započela su iskapanja na toj lokaciji, gdje sada postoje utemeljene sumnje da bi se mogla nalaziti masovna grobnica.

Prema navodima vlasti, iskapanja su rezultat dvogodišnje istrage.

Za Lutfije Vokshi vijest je probudila osjećaje koje jedva može opisati.

"Prva reakcija bila je... Nisam uopće mogla govoriti. Suze su mi samo tekle... razumijete li me? Htjela sam ih zaustaviti, ali su mi suze same tekle... Znate, nekako, kao da cijeli život nešto tražiš i onda kažeš ‘daj Bože da ne nađem’. Ne u smislu da ga ne nađem, nego nalaziš nešto što ne želiš pronaći na taj način", pripovijeda Vokshi, s glasom koji joj drhti od plača.

"Uvijek sam govorila 'da nije negdje, gdje bi mogao biti živ', jer mi se tako sviđalo i tako sam se fokusirala, iako su prošla dva i pol desetljeća, 27 godina... i nade su bile vrlo male da ćemo ih pronaći žive", izjavila je za Radio Slobodna Europa.

Danas Vokshi vodi nevladinu organizaciju "Rasvjetljavanje života", putem koje se zalaže za rasvjetljavanje sudbine osoba nestalih tijekom rata na Kosovu.

No, iznad aktivizma, ona ostaje sestra koja još uvijek čeka odgovore o bratovoj sudbini.

Vjeruje kako posmrtni ostaci pronađeni u Maloj Kaludri mogu pripadati 23 civila nestalima 19. travnja 1999. godine – među kojima je i Ademi.

Sama vijest, kaže ona, vratila je bol obiteljima koje čekaju desetljećima.

Čekanje je najveća patnja, prema njezinim riječima.

Iako zna da samo analize i službeni postupci mogu potvrditi identitet žrtava, ona je stekla uvjerenje da će na kraju pronaći brata.

"Sama sebi kažem, nedvojbeno, 100 posto, da je to skupina mog brata, Adema Ademija. Mislim da će nakon ovoga naše duše napokon mirovati, imat ćemo grob na koji ću za neki blagdani, rođendan, Bajram, odnijeti buket i otići razgovarati s njim", govori Vokshi.

Dok iskapanja traju, kosovske institucije sumnjaju da bi se lokacija u Maloj Kaludri mogla izravno povezivati s nestankom "skupine mitrovačkih intelektualaca".

Premijer u tehničkom mandatu, Albin Kurti, izjavio je 29. srpnja da je to bila prva sumnja institucija, ali je naglasio da se identitet posmrtnih ostataka može potvrditi tek nakon završetka istražnih postupaka.

"Mi ne možemo potvrditi radi li se o njima, ali to je bila naša neposredna sumnja. Ipak, moramo pričekati da nam naši organi kažu o čemu se ovdje radi. Međutim, čini se da imamo masovno groblje u selu Kaludra, koje je općina sjeverno od Ibra, a koje je ranije bilo neistraženo područje. Dakle, riječ je o teritoriju netaknutom iskapanjima", rekao je Kurti.

Te je komentare iznio tijekom predstavljanja izvješća Instituta za zločine počinjene tijekom rata na Kosovu, koje sadrži preliminarne podatke o žrtvama rata od 1998. do 1999. godine.

Prema riječima ravnatelja instituta, Atdhea Hetemija, izvješće obuhvaća 13.227 osoba – ubijenih, nasilno nestalih i umrlih kao posljedica rata – dok je njih 12.230, odnosno 92,5 posto, smrtno stradalo od posljedica ubojstva.

Istog dana kada su započela iskapanja u Maloj Kaludri, pravosudni organi uhitili su dvije osobe osumnjičene za umiješanost u nestanak skupine od 23 civila iz mitrovačke regije.

Specijalno tužiteljstvo Kosova priopćilo je da se uhićene osobe, inicijala M.J. i M.B., sumnjiče za ratne zločine koji se izravno dovode u vezu s ovim slučajem.

Tužiteljstvo je također izvijestilo da se iskapanja u općini Zubin Potok provode na temelju sumnji da bi se ondje mogli nalaziti posmrtni ostaci osoba nestalih tijekom rata na Kosovu.

Oko 1.600 osoba nestalih tijekom rata, od kojih su većina Albanci, još nije pronađeno.

Vokshi ne isključuje mogućnost da tijelo njezinog brata nije na lokaciji koja se pretražuje.

"...ako ne bude tamo, imat ću samo reći 'blago onim obiteljima koje su pronašle svoje članove' i kojima su rane zarasle, jer prošlo je mnogo vremena...".