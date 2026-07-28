Vlasti pretražuju teren u Zubinom Potoku zbog sumnje na posmrtne ostatke nestalih iz rata

Kosovske vlasti su u utorak počele iskopavanje u jednom selu na severu zemlje zbog sumnje da se na toj lokaciji nalazi grobnica sa posmrtnim ostacima koji bi mogli pripadati osobama nestalim tokom rata na Kosovu 1998–1999. godine.

Portparolka Specijalnog tužilaštva Kosova, Arbnora Ljuta (Luta), rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da se iskopavanja sprovode na zahtev Tužilaštva i po nalogu Osnovnog suda u Prištini.

"Nadležne institucije sprovode nalog za ekshumaciju, obdukciju i identifikaciju posmrtnih ostataka na jednoj lokaciji u opštini Zubin Potok", rekla je ona.

Nije iznela više detalja o slučaju, navodeći da je za to još rano, jer je iskopavanje i dalje u toku.

Kasnije je Tužilaštvo u saopštenju navelo da se dvojica muškaraca inicijala M.J. i M.B. koji su uhapšeni istog dana u regionu Mitrovice zbog sumnje na ratne zločine, sumnjiče upravo u vezi sa ovim slučajem.

"Postupak se sprovodi u skladu sa sudskim nalogom i profesionalnim i međunarodnim standardima za identifikaciju posmrtnih ostataka i očuvanje dokaza, uz učešće nadležnih institucija i odgovarajućih stručnjaka", navodi se u saopštenju.

Poslednjih meseci vlasti su više puta sprovodile iskopavanja na različitim lokacijama, gde su pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da pripadaju osobama nestalim tokom poslednjeg rata na Kosovu.

Tokom rata 1998–1999. godine ubijeno je oko 13.000 ljudi, dok se više od 1.500 i dalje vodi kao nestalo.

Većina ubijenih bili su albanski civili.

Kosovo i Srbija su 2023. godine postigli saglasnost o Zajedničkoj deklaraciji o nestalim osobama, u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije.

Među preuzetim obavezama bili su: pun pristup pouzdanim informacijama, uključujući i one sa statusom poverljivih; stavljanje na raspolaganje svih dokumenata važnih za utvrđivanje sudbine nestalih osoba, kao i zajednički rad kroz komisiju kojom predsedava Evropska unija.

Međutim, sve je i dalje ostalo samo na papiru, pošto nijedna od tih tačaka nije sprovedena.

Početkom ove godine Kosovo i Srbija održali su prvi sastanak Zajedničke komisije za nestale osobe iz rata na Kosovu, koji nije dao nikakve rezultate.