Šta se sve nalazi na 24 hektara oko manastira 'Visoki Dečani'?

Štete od blokade zemljišta

Osim što takav stav imaju institucije, i neki građani sa kojima je RSE razgovarao smatraju da manastir nije vlasnik 24 hektara zemlje i šume.

Šezdesettrogodišnji Miftar Januzaj iz sela Isnić koje pripada Opštini Dečani je 15 godina radio u odmaralištu "Dečanski borovi". Navodi da je zbog blokade zemljišta na kojima dva preduzeća imaju imovinu naneta velika šteta meštanima.

"Manastir 'Dečani' je kulturno mesto, ali to ne znači da ima pravo da uzima imanja koja mu ne pripadaju. Ne uzimamo ni mi manastirsko, ali ni manastir ne treba da uzme naše", kaže Januzaj.

Dečje odmaralište "Dečanski borovi" nalazi se unutar Specijalno zaštićene zone i pod nadzorom je KFOR-a. Nije bilo moguće fotografisati ga.

Januzaj tvrdi da je to odmaralište imalo veliki smeštajni kapacitet.

"To je bilo mesto gde su dolazila deca sa celog Kosova. Bilo je to odmaralište za sve opštine. Bilo je to odmaralište sa kapacitetom od 510 ležajeva. Bilo je to veoma živo mesto", kaže Januzaj. ​