Sa Kurtijem bi sve srpske političke stranke

Predstavnici srpskih političkih subjekata na Kosovu spremni su za saradnju sa budućom vladom Kosova na čijem će čelu, očekuje se, biti lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti.

Jedni, naime, smatraju da im je učešće u vladi zagarantovano Ustavom, a drugi da je budući sastav Vlade Kosova prilika koju kosovski Srbi ne treba da propuste.

Kurti je inače u nekoliko navrata rekao da bi saradnju bi ostvario sa liderima srpskih političkih partija Slobodanom Petrovićem iz Samostalne liberalne stranke i Nenadom Rašićem iz Koalicije Sloboda, a da bi Srpsku listu, radije video u opoziciji.

'Bila bi to greška kao srpska iz devedesetih'

Srpska lista, koja je, kako tvrde iz te liste, osvojila svih deset mandata u Skupštini Kosova na prevremenim parlamentarnim izborima 6. oktobra, jedina među srpskim političkim subjektima imala podršku Beograda.

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić navodi da je, nakon pobede ove liste, njihovo pravo da predlože članove u Vladu Kosova, te da im je to garantovano svim pravnim aktima na Kosovu, a u skladu sa glasovima Srba.

"Namera da se ukinu prava srpskog naroda, a umesto legalnih i legitimnih predstavnika u Vladu uvedu Prištini prihvatljiviji Srbi je protivna svim pravnim aktima, pa i Ustavu, i predstavlja istu grešku koju su Srbi pravili 90-ih godina, uzimajući u institucije podobne Albance. Takva Vlada bi bila neustavna, ali bi takvo ponašanje pokazalo pravo lice političkih lidera kojima su puna usta vladavine prava", naveo je Simić u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Igor Simić dodaje i da je "licemerno da neko ko je osvojio 26 odsto glasova svoje zajednice dovodi u pitanje položaj Srpske liste koja je osvojila 96 odsto glasova srpske zajednice", dodajući da je mesto predstavnika Srpske liste povereno glasovima građana.

"Ni nama se ne sviđaju zagovornici velikoalbanske ideje, ali mi ne možemo da biramo ko će predstavljati Albance, o tome odlučuju naše komšije Albanci. Jedino uvažavajući jedni druge i poštujući izbornu volju srpskog naroda možemo da izgradimo održivu budućnost na ovim prostorima", dodao je Simić.

Samostalna liberalna stranka očekuje poslanički mandat

Veću nadu i očekivanja od Kurtija, međutim, imaju drugi predstavnici srpske zajednice, a koji na osnovu preliminarnih rezultata nisu ušli u Skupštinu Kosova.

Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke veruje da će nakon ponovnog prebrojavanja glasova ova stranka uspeti da dobije poslanički mandat, a čiji su glasovi, kako kaže, "nestali".

U izjavi za RSE ističe da je otvoren za svaku vrstu saradnje sa budućom vladom, a "koja vodi ka boljem i kvalitetnijem životu, pre svega srpske zajednice ali i svih drugih građana na Kosovu". Podseća da se kao stranka više godina zalaže za suživot i za rešavanja problema građana na lokalnom nivou. Za Kurtija kaže da je osoba koja je dosledna svojim stavovima i da veruje da će i dalje da bude takav.

"Imali su dosta tih aktivnosti koje su svima poznate. Na kraju krajeva, mi smo kao stranka sarađivali sa svim političkim partijama koje su bile parlamentarne. U nekim stvarima se nismo slagali, ali odnosi su bili korektni, kako sa drugima tako, i sa Kurtijem. Verujem da će da ostane dosledan i principijelan kao što je do sada bio. Naglašavam, uloga u vlasti i opoziciji nije ista. Očekujem da će biti puno izazova, ali rezultati koji su već poznati su takvi da su građani želeli da vide promenu. U kom će obimu i procentu to da bude, na to niko nema odgovor", navodi Petrović.

Slobodan Petrović je siguran da će u budućoj vladi biti promena kada su u pitanju ministarske pozicije na kojima su do sada bili predstavnici Srpske liste.

"Očekujem da sigurno neće moći da se ponašaju kao što su se do sada ponašali, u smislu da se pozicije više koriste za lične svrhe, odnosno za ličnostranačke, nego za opšte interese. To je bila praksa do sada već godinama unazad, da se jednostavno stane tome na put, i da se vidi šta se u poslednjih nekoliko godina kroz ta ministarstva potrošilo, za kakve svrhe, kroz šta, posebno kada je povratak u pitanju, koliko je povratnika vraćeno i koliko je novca potrošeno", ističe Petrović.

Rašić: Prilika koju Srbi ne bi trebali da propuste

I Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda kaže da su predstavnici Srpske liste bili destruktivni prema kosovskim institucijama i da su zapostavljali kosovske Srbe, navodeći da je njihovo delovanje u institucijama bilo ličnog karaktera gde su koristi imali samo pojedinci.

Rašić navodi da su građani Kosova, kada je albanska zajednica u pitanju, na poslednjim izborima "prepoznali istorijsku šansu za Kosovo", za obnovu institucija, jer su glasali za dve osobe (Aljbin Kurti i Vjosa Osmani, kandidatkinja za premijerku iz Demokratskog saveza Kosova) koje su "apsolutno neukaljane". Uključivanje kosovskih Srba u proces donošenja odluka je najsnažnija dodirna tačka između njih i Rašića.

"Što se nas tiče, samim tim što sam rekao da je ovo verovatno istorijska šansa, meni je, pošto sam i ranije sarađivao i sa g. Kurtijem i sa gđom. Osmani, prilika koju kosovski Srbi ne bi trebali da propuste. Setimo se i samih načela koje je g. Kurti stalno ponavljao, a to je da se dijalog mora pokrenuti sa kosovskim Srbima, a to je baš isto što smo mi naglašavali više puta", kazao je Rašić.

On smatra da je ovo velika prilika, ne samo za Albance, već i za Srbe da se "kroz proces komunikacije, razgovora i saradnje sa g. Kurtijem i gđom. Osmani, formirao autentični, kosovski politički korpus koji bi mogao da se nosi i da preuzmi odgovornost za sve ono što se dešava".

"Do sada smo bili samo nemi posmatrači naše sudbine, a ovo je izuzetna prilika da se to promeni. Mi smo stalno potencirali da je život kosovskih Srba najbitnija stvar nama na Kosovu i da samo kroz institucionalno delovanje, uz jačanje Srba u institucijama, uz adekvatno predstavljanje ljudi koji su opredeljeni za zajednički život, pomirenje i dijalog...samo tako možemo opstati na Kosovu. Smatram da mi možemo biti taj faktor koji će doneti novi nivo predstavljanja i novi nivo odgovornosti unutar kosovskih institucija", zaključio je on.

Ponovno prebrojavanje i dalje traje

U međuvremenu, predmet ponovnog prebrojavanja su glasovi sa 530 glasačkih mesta, s obzirom da je u njima uočena neregularnost.

Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, evropska misija koja je nadgledala izbore je ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem kandidata i pristalica koji nisu uz Srpsku listu.

Buduća vlada Kosova o kojoj pregovaraju Samoopredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova, bez obzira na njen sastav, po Ustavu bi trebalo da ima jedno ministarsko mesto za srpsku, a jedno za ostale manjinske zajednice, time što bi mesto iz srpske zajednice trebalo da pripadne političkom subjektu koji je ušao u Skupštinu Kosova.

Glasovi Srpske liste, za razliku od ranije, nisu presudni za formiranje nove vlade Kosova.