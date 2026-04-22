Kurti upozorava na uzastopne izbore ako ne bude dogovora o predsedniku

Kosovski premijer Aljbin Kurti (Albin) upozorio je u sredu da će biti više uzastopnih izbora ako parlamentarne stranke ne postignu dogovor o izboru predsednika zemlje, za šta je ostalo manje od nedelju dana.

Kurti, koji je i predsednik vladajućeg Pokreta Samoopredeljenje, rekao je novinarima da bi novi izbori koštali zemlju desetine miliona evra gubitaka.

"Ako idemo na nove izbore, nećemo imati rešenje, pošto ćemo ponovo morati da idemo na nove izbore, a posle njih opet na nove. Ne znam kako možemo imati 80 poslanika, tako da je neophodno da se dogovorimo", rekao je Kurti posle svečanosti povodom otvaranja Klinike za kardiologiju u Prištini.

Predsednik Kosova se bira u Skupštini dvotrećinskom većinom u prva dva kruga glasanja, odnosno 61 glasom u trećem krugu, ali je potrebno da 80 poslanika bude u sali da bi se sednica održala.

Zato je potreban dogovor parlamentarnih stranaka o tom pitanju budući da nijedna partija – pa ni Kurtijevo Samoopredeljenje sa 57 poslanika – nema toliki broj poslanika u Skupštini od 120 mesta.

Ustavni rok za izbor predsednika ističe 28. aprila, a ako predsednik ne bude izabran do tada, Kosovo će održati nove izbore u roku od 45 dana.

Kurti je razgovarao pre dva dana s liderima dve glavne opozicione partije Bedrijem Hamzom iz Demokratske partije Kosova (DPK), koja ima 22 poslanika, i Ljumirom Abdidžikuom (Lumir Abdixhiku) iz Demokratskog saveza Kosova (DSK), koji ima 15 poslanika, ali nije bilo dogovora o predsedniku.

Tokom razgovora u Prištini u ponedeljak, Kurti je ponudio Abdidžikuovom DSK-u mesto zamenika premijera, Ministarstvo spoljnih poslova i tri druga, nespecifikovana ministarstva.

Kurti je rekao da je izneo i drugu ponudu po kojoj bi DSK dobio mesto predsednika Skupštine Kosova.

Abdidžiku je odbio obe ponude.

Posle neuspešnog sastanka Kurtija i Abdidžikua, istog dana je lider DPK-a Hamza odbacio kao "neozbiljnu" Kurtijevu ponudu da njegova partija ima predsednika parlamenta u dogovoru sa Samoopredeljenjem.

Abdidžiku je rekao da se više neće sastajati s Kurtijem, dok je Hamza rekao da je doprinos njegove partije po pitanju predsednika "završen".

Nije jasno kako Kurti može da ih ubedi da se vrate za pregovarački sto pre nego što istekne ustavni rok za izbor novog predsednika Kosova. Kurti u sredu nije objasnio da li će ih ponovo kontaktirati.

Pošto je mandat Vjose Osmani istekao početkom ovog meseca, a zemlja nije uspela da imenuje njenog naslednika, predsednica Skupštine Aljbulena Hadžiju (Albulena Haxhiu) je 4. aprila imenovana za vršiteljku dužnosti predsednice.

I Hadžiju je pozvala partije da postignu konsenzus o izboru predsednika, ističući da zemlja ne bi trebalo da ide na vanredne izbore, treći put od februara prošle godine.

Prethodni pokušaji da se izabere novi predsednik nisu uspeli jer nijedna strana nije izgledala spremna na ustupke.

Vladajuća partija je na sednici 5. marta predstavila dva imena za predsednika: Glauka Konjufcu, ministra spoljnih poslova i dijaspore, i poslanicu Fatmire Muladžu-Kolčaku (Mullhaxha -Kollcaku), ali sednica nije održana zbog nedostatka kvoruma, pošto je opozicija napustila salu.

Sledećeg dana, bivša predsednica Osmani izdala je ukaz o raspuštanju parlamenta i otvaranju puta za nove izbore. Sama Osmani je želela drugi mandat, ali nije obezbedila potrebnu podršku.

Njen ukaz je poništio Ustavni sud nakon žalbe Vlade.

Sud je saopštio da ukaz nema pravno dejstvo i odredio 28. april kao krajnji rok za izbor predsednika.