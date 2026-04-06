Kurti razgovora s Abdixhikuom oko izbora novog predsednika Kosova

Premijer Kosova Aljbin Kurti (Albin) sastao se u ponedeljak sa liderom Demokratskog saveza Kosova Ljumirom Abdižikuom (Lumir Abdixhiku), kako bi razgovarali o izboru predsednika zemlje.

Očekuje se da će se oni oglasiti nakon sastanka.

Predsednici Vjosi Osmani predsednički mandat je istekao u subotu, posle čega je funkciju vršioca dužnosti predsednika preuzela predsednica Skupštine Aljbuljena Hadžiu (Albulena Haxhiu), kako je predviđeno Ustavom Kosova.

Mesecima unazad, glavne političke partije ne uspevaju da postignu konsenzus o izboru predsednika Kosova.

Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija pobedio je na decembarskim izborima i osvojio 57 poslaničkih mandata, ali to nije dovoljno za izbor predsednika.

Prema Ustavu, kandidat za predsednika Kosova mora da ima dvotrećinsku većinu glasova poslanika u Skupštini koja broji 120 mesta, odnosno najmanje 80 glasova.

Ukoliko u prva dva kruga glasanja nijedan kandidat ne osvoji neophodan broj glasova, u trećem krugu je dovoljna prosta većina, odnosno najmanje 61 glas uz neophodan kvorum od 80 prisutnih poslanika.

Ukoliko se predsednik ne izabere u tri kruga, prevremeni parlamentarni izbori moraju biti održani u roku od 45 dana.

Šta se do sada dešavalo?

Vlada Kosova formirana je 11. februara i par dana kasnije Kurti je započeo razgovore sa liderima glavnih opozicionih partija o pitanju predsednika, međutim strane se nisu usaglasile ni oko jednog imena.

Samoopredeljenje je 5. marta predložio dva imena za poziciju predsednika: ministra spoljnih poslova i dijaspore Gljauka (Glauk) Konjufcu i poslanicu Fatmire Kolčaku (Kollcaku), ali proces nije završen zbog nedostatka kvoruma.

Dan kasnije bivša predsednica Osmani donela je dekret o raspuštanju Skupštine i otvaranju puta za nove izbore.

Ona je bila zainteresovana za drugi mandat ali nije dobila neophodnu podršku.

Samoopredeljenje je potom osporilo ovaj dekret pred Ustavnim sudom, koji je doneo odluku da dekret nema pravno dejstvo i odredio 28. april kao krajnji rok da se izabere predsednik.

U suprotnom će Kosovo ići na izbore.

Premijer Kurti i vladajući Pokret Samoopredeljenje su u nekoliko navrata rekli da se izbori moraju izbeći i da je neophodno postići politički dogovor.