Konstitutivna sjednica Skupštine Kosova 6. augusta

Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova Albulena Haxhiu odlučila je da će konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine, proizašlog iz junskih izbora, biti održana 6. augusta s početkom u 10:00 sati.

"Do tada ostaje politička i institucionalna obaveza parlamentarnih subjekata da nastave dijalog. Niko ne bi trebao dijalog među njima posmatrati kao znak slabosti, već kao dokaz demokratske odgovornosti", rekla je Haxhiu na konferenciji za medije.

Haxhiu je rekla da je odgovornost svih parlamentarnih stranaka da uspostave nove institucije, dodajući da treba izbjeći nove izbore.

Ustavni rok za održavanje konstitutivne sjednice bio je 7. august.

Prema odlukama Ustavnog suda, rok od 60 dana počinje od konstituisanja Skupštine, u kojem zastupnici novog saziva moraju izabrati novog predsjednika, u suprotnom će zemlja ponovo izaći na izbore.

Upravo zbog neuspjeha da se prije nekoliko mjeseci postigne konsenzus između stranaka, zemlja je u junu održala prijevremene parlamentarne izbore – treće u posljednjih godinu i po.

Određivanje datuma konstitutivne sjednice dolazi u trenutku kada su razgovori o mogućem sporazumu za formiranje institucija između pobjedničke stranke na izborima, Pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova (DSK) obustavljeni.

Lider DSK-a Lumir Abdixhiku je 15. jula rekao da je bio primoran obustaviti razgovore s liderom Samoopredjeljenja, koji je ujedno i vršitelj dužnosti premijera, Albinom Kurtijem, jer u DSK postoji inicijativa za njegovu smjenu s mjesta predsjednika stranke.

Kurti se 10. jula odvojeno sastao s Abdixhikuom i liderom Demokratske partije Kosova Bedrijem Hamzom. Dok je Hamza nakon sastanka rekao da će njegova stranka ostati u opoziciji, Abdixhiku je izrazio spremnost da nastavi sastanke.

DSK još nije saopćio kada bi mogla biti održana skupština stranke na kojoj bi se raspravljalo o inicijativi za smjenu Abdixhikua. Sam Abdixhiku kritikovao je ovu inicijativu, rekavši da ona prijeti da zemlju ostavi bez institucija i da bi mogla izazvati nove izbore na jesen.

Vladajuća stranka, Kurtijevo Samoopredjeljenje, prema potvrđenim rezultatima, osvojila je 53 zastupnička mjesta. Demokratska partija Kosova je osvojila 22 mjesta, Demokratski savez Kosova 18 mjesta, a Alijansa sedam mjesta.

Za konstituisanje Skupštine i izbor nove Vlade potreban je 61 glas u Skupštini koja ima 120 zastupnika.

Kurtijeva stranka, zajedno sa strankama koje predstavljaju nesrpske manjinske zajednice, ima potreban broj glasova za ova dva procesa. Međutim, za izbor predsjednika potreban je politički dogovor, jer je u prva dva kruga glasanja potrebno prisustvo 80 zastupnika.

Mogućim dogovorom s DSK-om, koji ima 18 zastupnika, bilo bi osigurano najmanje 81 glas, dovoljno za izbor novog predsjednika, pod uslovom da najmanje 80 zastupnika ostane u sali tokom prva dva kruga glasanja.

Ako predsjednik ne bude izabran u roku od 60 dana od konstituisanja Skupštine, zakonodavno tijelo se raspušta i zemlja ide na nove izbore.

Ako Kosovo ponovo održi izbore, to bi bili četvrti parlamentarni izbori od februara prošle godine.