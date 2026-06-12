Kurti: Spremni smo na saradnju sa drugim strankama oko izbora predsednika

Vršilac dužnosti premijera Kosova i lider Pokreta Samoopredeljenje, Aljbin (Albin) Kurti, izrazio je spremnost za saradnju sa drugim strankama po pitanju izbora novog predsednika.

On je novinarima rekao da je spreman na saradnju sa drugim partijama i kada je u pitanju formiranje novih institucija nakon vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna.

Kurti je rekao da razgovori o konstituisanju Skupštine i formiranju Vlade mogu početi nakon što se objave konačni rezultati.

Naveo je da bi Pokret Samoopredeljenje, kao pobednik izbora 7. juna, trebalo da bude "nosilac uspostavljanja novih institucija".

"Optimista sam da će stvari dobro teći i kada je reč o konstituisanju Skupštine i kada je reč o Vladi", rekao je Kurti.

Govoreći o izboru novog predsednika, Kurti je podsetio na odluku Ustavnog suda, prema kojoj u glasanju mora da učestvuje najmanje 80 poslanika.

"Dakle, spremni smo, voljni, zainteresovani za komunikaciju i saradnju, ali sa naše strane nema ničeg novog", rekao je Kurti, te dodao da je Samoopredeljenje pre nekoliko meseci dalo ponude Demokratskom savezu Kosova i Demokratskoj partiji Kosova kako bi se pronašlo rešenje za pitanje izbora novog predsednika.

Zbog neuspeha da se u ustavnom roku izabere novi predsednik, Kosovo je otišlo na izbore.

Trenutno je Aljbuljena Hadžiu (Albulena Haxhiu) vršilac dužnosti predsednika, nakon što je bivša predsednica Vjosa Osmani u aprilu završila svoj petogodišnji mandat.

"Znate da smo ovog proleća, ispred Vlade, opoziciji davali ponude. Mi smo predlagali, oni su odbijali. Nadamo se da će ovog puta biti drugačije. Dakle, kada je reč o konstituisanju institucija, ne treba da menjamo pristup, jer smo mi bili ti koji su preuzeli inicijativu", rekao je Kurti, dodajući da sada očekuje takav pristup od opozicije.

Prema preliminarnim rezultatima izbora, Samoopredeljenje Aljbina Kurtija pobedilo je na izborima 7. juna osvojivši 42,47 odsto glasova.

Slede Demokratska partija Kosova sa 21,43 odsto, Demokratski savez Kosova (DSK) sa 16,96 odsto, Alijansa za budućnost Kosova sa 7,51 odsto i Srpska lista sa 6,76 odsto glasova.

DPK je izrazio spremnost za saradnju oko formiranja institucija, ali je zatražio da se to uradi kroz politički sporazum.

Treća po snazi politička partija na Kosovu, DSK, navela je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je svako odlaganje postizanja dogovora o novim institucijama loš signal, naglašavajući da inicijativa za saradnju mora doći od pobednika izbora, odnosno Kurtijevog Samoopredeljenja.

Samoopredeljenje, pak, navodi da će se o formiranju Vlade razgovarati tek nakon što bude poznat konačan sastav Skupštine Kosova.

U međuvremenu, Alijansa za budućnost Kosova je isključila mogućnost sporazuma sa Samoopredeljenjem, te poručila da bi, kada je reč o novoj Vladi, najviše volela da ona bude formirana kroz koaliciju stranaka koje su do sada bile u opoziciji.

Centralna izborna komisija Kosova je saopštila da bi konačni rezultati trebali da budu objavljeni 26. juna, a potvrđeni 6. jula.