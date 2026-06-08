Marta Kos poziva na kompromis za formiranje institucija na Kosovu

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je u ponedeljak održavanje parlamentarnih izbora na Kosovu i pozvala političke snage da pronađu rešenje za formiranje institucija.

"Da bi Kosovo napredovalo na svom putu ka Evropskoj uniji, političke snage sada moraju da se ujedine i pronađu kompromise kako bi izgradile institucionalnu stabilnost", poručila je Marta Kos na mreži X.

Ona je prva zvaničnica Evropske unije koja je čestitala na "urednom procesu glasanja" na Kosovu i pobedi Aljbina Kurtija (Albin), premijera Kosova u tehničkom mandatu.

Kos je najavila da će ponovo posetiti Kosovo "u najkraćem mogućem roku" kako bi se ubrzao rad na evropskim integracijama Kosova i nastavila realizacija finansiranja kroz Plan rasta Evropske unije.

Na Kosovu su u nedelju održani vanredni parlamentarni izbori.

Prema preliminarnim rezultatima, najviše glasova ponovo je osvojio Pokret Samoopredeljenje premijera Aljbina Kurtija, ali sa manjom podrškom nego na prethodnim izborima održanim u decembru prošle godine. Ostale političke stranke zabeležile su blagi rast podrške.

Međutim, izlaznost birača bila je niža i iznosila je oko 35 odsto, u poređenju sa približno 45 odsto na decembarskim izborima prošle godine.

Kosovo je u poslednjih 16 meseci tri puta izlazilo na parlamentarne izbore. Zemlja se suočavala sa institucionalnom krizom jer političke stranke prošle godine nisu uspele da postignu dogovor o formiranju vlade, a potom ni o izboru predsednika države. Prema Ustavu Kosova, predsednika ili predsednicu bira Skupština.

Bivšoj predsednici Vjosi Osmani mandat je istekao u aprilu, a od tada funkciju vršioca dužnosti predsednika obavlja Aljbuljena Hadžiju (Albulena Haxhiu), predsednica Skupštine.

Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora održanih u nedelju ponovo su otvorili pitanje političke stabilnosti na Kosovu. Brojke ukazuju na mogućnost formiranja novih institucija, ali politička realnost nagoveštava još jednu potencijalnu blokadu.

Iako na papiru postoji više kombinacija za formiranje parlamentarne većine, duboka politička polarizacija među strankama dovodi u pitanje njihovu održivost i funkcionalnost, ocenjuju poznavaoci političkih prilika.