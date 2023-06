Gervala poziva Zapad da promeni diplomate i zaoštri stav prema Srbiji

Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Donika Gervala (Donika Gervalla) pozvala je Zapad da promeni strategiju, pošalje više diplomata na Balkan i zauzme oštriji stav prema Srbiji.

U intervjuu austrijskom listu "Der Standard" optužila je izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da ima iste stavove kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji, prema njenim rečima, više ohrabruju nego što deeskaliraju situaciju na severu Kosova.

"Eskalacija je rezultat pogrešne strategije. Izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak često zauzima Vučićev stav. Ne samo da je ovo smrtonosno za posredovanje, ohrabruje Vučića na eskalaciju. Situacija je izuzetno opasna, a na terenu ima čak i Vagnerovih trupa. Hitno je potrebna nova strategija, uključujući i nove kadrove, ako želimo da zaustavimo eskalaciju", rekla je ona.

Kosovska ministarka je dodala da Zapad ne bi trebalo da dozvoli da neki "problematični" pojedinci uvuku region u rat.

"Kosovo ne može da izvrši političko samoubistvo čak ni za svoje najbliže prijatelje. Mi, kao i Zapad u celini, ne smemo da dozvolimo da nekolicina problematičnih diplomata ubaci region u rat u savezu sa Putinovim opunomoćenikom, Vučićem. U svakom slučaju, mi ćemo braniti svoju zemlju jer branimo vladavinu prava i demokratiju", rekla je Gervala.

Ocenila je da Zapad prvo mora da spreči Vučića da se "ponovo umeša pretnjama i nasiljem u stranoj zemlji", kako bi Srbi bojkotovali izbore za gradonačelnike opština na severu Kosova.

"Zapad je 17. marta garantovao da neće biti bojkota aprilskih izbora. Rezultat je poznat, ne treba ga ponavljati", naglasila je kosovska šefica diplomatije.

Na severu Kosova od kraja maja su podignute tenzije, gde se lokalno srpsko stanovništvo protivi dolasku albanskih gradonačelnika. Oni su bojkotovali aprilske lokalne izbore i sada ne prihvataju rezultate.

Situacija je dodatno zategnuta zbog hapšenja kosovskih policajaca.

Međunarodna zajednica je pozvala na hitno smirivanje tenzija, odnosno Kosovo da raspiše nove izbore i povuče svoje policijske snage iz opštinskih zgrada a Srbiju da obezbedi učešće Srba na izborima.