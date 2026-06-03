Komitet Evropskog parlamenta upozorava na izgubljeno vreme na Kosovu zbog političke krize

Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta (AFET) usvojio je u sredu godišnji izveštaj o Kosovu, u kojem ocenjuje da je 2025. godina bila izgubljena za Kosovo, dok se upozorava da su i meseci ove godine ugroženi zbog političke krize.

Kako se navodi u dokumentu, ova kriza mogla bi da dovede do gubitka finansijskih sredstava iz Plana rasta Evropske unije, jer postoji bojazan da Kosovo neće biti u stanju da ispuni neophodne kriterijume.

Autor dokumenta i izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, Riho Teras, ocenio je da je poslednjih godinu i po dana bilo veoma teško za Kosovo.

"Politički zastoj ima značajan uticaj na budućnost zemlje. Važno je da Kosovo ostane na evropskom putu i nastavi napredak u procesu integracije", izjavio je Teras nakon usvajanja dokumenta.

On je takođe ocenio da je politička kriza ozbiljno narušila normalno funkcionisanje političkog procesa na Kosovu.

Kroz ovaj dokument izražava se snažna podrška nastojanjima Kosova da se integriše u Evropsku uniju. Istovremeno se izražava žaljenje zbog političkog zastoja i, kako se navodi, polarizacije koja prati političku scenu, kao i zbog učestalih izbornih procesa poslednjih godina.

U izveštaju se, između ostalog, podržava zahtev Kosova za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a države članice pozivaju se da bez nepotrebnog odlaganja ovlaste Evropsku komisiju za izradu upitnika. Takođe se poziva pet država članica EU koje ne priznaju Kosovo – Rumunija, Grčka, Slovačka, Španija i Kipar – da priznaju nezavisnost kako bi se omogućio ravnopravan napredak Kosova u odnosu na ostale zemlje kandidate.

Pozdravlja se i odluka o ukidanju mera Kosovu, koja je, kako se navodi, zakasnela. Ocenjuje se da su mere bile neopravdane i da su imale negativan uticaj na kosovsko društvo. U izveštaju se takođe dovode u pitanje nedostatak transparentnosti i predvidljivosti u vezi sa merama, nivo informisanja javnosti, kao i njihovo produženo trajanje, uprkos činjenici da je Kosovo ispunilo uslove za njihovo ukidanje.

Istovremeno, pozdravlja se kontinuirana posvećenost Kosova procesu evropskih integracija. U tom kontekstu podseća se da dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, ostaje sastavni deo evropske perspektive Kosova.

Kosovo i Srbija pozivaju se da sarađuju i preduzmu sve neophodne mere kako bi odgovorni za napad u Banjskoj 2023. godine što pre bili izvedeni pred lice pravde. U izveštaju se izražava žaljenje zbog činjenice da Srbija još nije krivično gonila odgovorne za taj napad, posebno Milana Radoičića, potpredsednika Srpske liste, najveće političke stranke kosovskih Srba.

Dokument usvojen u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta biće tokom leta predstavljen na jednoj od plenarnih sednica Evropskog parlamenta, gde će ponovo biti stavljen na glasanje. Nakon toga, dokument će dobiti formu Rezolucije Evropskog parlamenta o Kosovu.