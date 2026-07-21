EU kritikuje odluku Kosova o srpskim tužiocima

Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog odluke Tužilačkog saveta Kosova (TSK) da odbije povlačenje ostavki koje su kosovski srpski tužioci podneli 2022. godine, kao i zbog dekreta vršiteljke dužnosti predsednice Kosova kojim su oni razrešeni dužnosti.

U pisanom saopštenju portparola Evropske unije navodi se da se čini da je takva odluka "nespojiva sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava na Kosovu".

"EU poziva sve relevantne institucije da se uzdrže od radnji usmerenih na sprečavanje reintegracije pravosudnog osoblja iz reda kosovskih Srba", navodi se u saopštenju.

Reakcija Brisela usledila je nakon što je Tužilački savet Kosova 20. jula odbio zahtev pet srpskih tužilaca i 15 zaposlenih u administraciji Osnovnog tužilaštva u Mitrovici da povuku ostavke koje su podneli u novembru 2022. u okviru kolektivnog napuštanja kosovskih institucija od strane Srba.

Dan kasnije, 21. jula, vršiteljka dužnosti predsednice Kosova Aljbuljena Hadžiju (Albulena Hahxiu) dekretom je razrešila sedam tužilaca srpske nacionalnosti.

Portparol EU podsetio je da je, prema Ustavu, Kosovo multietničko društvo zasnovano na vladavini prava, te da njegov pravosudni sistem mora odražavati etničku raznolikost zemlje.

"EU je dosledno pozivala Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz reda kosovskih Srba u skladu sa zakonima Kosova i sporazumima postignutim u dijalogu", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, EU je pozdravila odluku sudija, tužilaca i administrativnog osoblja iz reda kosovskih Srba da 15. jula 2026. godine povuku ostavke.

Srbi zaposleni u kosovskoj policiji, lokalnim samoupravama, kao i oko 130 sudija, tužilaca i administrativnih radnika u pravosuđu na severu Kosova, podneli su ostavke u novembru 2022. Reč je o zaposlenima u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom – Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

Do kolektivnog napuštanja institucija došlo je na poziv Srpske liste, vodeće stranke kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, u znak protesta zbog odluke Vlade Kosova da ukine registarske tablice koje je za gradove na Kosovu izdavala Srbija.