Ko je sprečavao uklanjanje barikada na severu Kosova?

Na severu Kosova postoje elementi ekstremizma koji nisu pod kontrolom zvaničnog Beograda i nekima ne odgovara da se uklone barikade koje su podignute u tom delu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa (RSE) politikolog Ognjen Gogić.



Prema njegovoj oceni, tako nešto dokazuje da je cilj bio odlaganje uklanjanja barikada.



Neki od pripadnika srpske zajednice na severu Kosova su skoro tri nedelje blokirali puteve koji vode do graničnih prelaza Jarinje i Brnjak. Razlog - hapšenje bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića, koji se tereti da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije.

Uklanjanje barikada je počelo 29. decembra u popodnevnim satima, nakon što je to od pripadnika srpske zajednice zatražio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tada je rekao da je dobio garancije međunarodne zajednice da će zahtevi Srba, koji su blokirali puteve, biti ispunjeni.

Pod čijom kontrolom su bile barikade na severu?

Gogić smatra da je Vučić postavio rok od 48 sati za uklanjanje barikada jer je bio svestan da će mu biti potrebno vreme da "ubedi većinsko srpsko stanovništvo na severu da ukloni barikade", te dodaje da je "imao problema da iskontroliše situaciju".



Gogić smatra da na severu Kosova postoje grupe koje nisu pod direktnom kontrolom zvaničnog Beograda, te da pojedinci dobijaju "uputstva" od nekih "moćnih" osoba.



"Prema mojim saznanjima, čini se da Milan Radoičić ima samostalnu ulogu i da se on bori za svoju poziciju na Kosovu. Iako su se oni nedavno slikali zajedno [Vučić i Radoičić] i Milan Radoičić se pojavljivao na nekim skupovima gde je bio predsednik Vučić, njihovi odnosi nisu najbolji. Mislim da tu postoji borba za prevlast", kaže Gogić.

Dodaje da je u nekom momentu delovalo da Vučić pokušava da se oslobodi Radoičića.

"S druge strane, Milan Radoičić nastoji da sačuva svoju relevantnost. Mogu da pretpostavim da su to ti neki elementi oko barikada, koji nisu bili pod kontrolom Beograda, bili zapravo Milanovi ljudi", kaže Gogić za RSE.



Milan Radoičić je potpredsednik Srpske liste, najveće stranke kosovskih Srba koja deluje uz podršku Beograda. Funkcioneri ove stranke su javno podržavali barikade, a bili su i fizički prisutni na njima.



RSE se Srpskoj listi obratio upitom da li postoje razlike unutar te partije oko uklanjanja barikada, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao.

Maljići o potezima Vučića

S druge strane, politički analitičar Agon Maljići (Maliqi) u izjavi za RSE ukazuje da je na severu Kosova bilo ekstremističkih elemenata, ali da se pokazalo da zvanični Beograd ima punu kontrolu nad njima.



On smatra da se barikade na severu postavljaju pod upravom zvaničnog Beograda i da se one i uklanjaju po naređenju Beograda.



Dodaje da je navodno neslaganje pripadnika srpske zajednice oko uklanjanja barikada zapravo "alibi" Vučića da nastavi sa svojom politikom.

"To je dobar izgovor za Vučića, da bi ometao napredak u daljim procesima, posebno u dijalogu [o normalizaciji odnosa sa Kosovom], taj alibi da postoje elementi da se njegovi zahtevi ne slušaju", navodi Maljići.

Možda ima Srba koji su zainteresovani za ekstremnije mere, kaže Maljići te naglašava da sumnja da Beograd ne može da ih disciplinuje.

"Drugo, ako je to tačno [da Vučić nema kontrolu], onda Beograd jednostavno ne može biti garant za ništa, pa ni za konačni sporazum [sa Kosovom]", poručuje Maljići.

Međunarodne garancije ili amnestija?

Predsednik Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa predstavnicima Srba 28. decembra u Raškoj, rekao da je od SAD i EU dobio garancije da će zahtevi Srba koji su blokirali puteve na severu Kosova biti ispunjeni.



Da bi uklonili barikade oni su tražili da se oslobodi uhapšeni Pantić, garancije da ljudi koji su bili na barikadama neće biti procesuirani i garancije da KFOR (misija NATO-a na Kosovu) neće dozvoliti ulazak specijalnim jedinicama Kosova na sever.



Dejanu Pantiću je 28. decembra jednomesečni pritvor zamenjen kućnim.



Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da je Vučić u svom obraćanju nagovestio da neće biti spiska na osnovu kog će ljudi sa barikada biti procesuirani.



"To drugim rečima znači da čak i kriminalac ne sme da se dira. Dakle oni su ponovili pretnju, Goran Rakić (predsednik Srpske liste) i Vučić da ukoliko se opet nešto dogodi tog tipa, neko hapšenje, da će oni da vrate barikade. To sada znači da oni sada i na redovnu aktivnost policije oko borbe protiv kriminala mogu da proglase kao terror Prištine i da ponovo podignu barikade. To znači da se formira bezbedonosni vakuum koji želi da se zadrži", kaže Gogić.



Analitičar Agon Maljići zaključuje da su garancije koje je Vučić pominjao amnestija za osobe koje su počinile krivična dela.



Na taj način, dodaje on, ozvaničen je nedostatak efektivne kontrole na severu od strane kosovskih institucija.



"To je odricanje od vršenja bezbednosne funkcije na severu. Potpuno je jasno da tamo [na severu], u ovom kontekstu, vlast ima Beograd, ima efektivnu kontrolu nad tom teritorijom", kaže Maljići.



Premijer Kosova Aljbin (Albin) Kurti je, komentarišući uklanjanje barikada, rekao da su ih skinuli oni koji su ih postavili.



U međuvremenu su SAD i Evropska unija poručile da sa Kurtijem i Vučićem rade na pronalaženju političkog rešenja za smirivanje tenzija na severu Kosova.



Srbija i Kosovo od 2011. godine vode dijalog o normalizaciji odnosa, kojim posreduje Evropska unija.

Do sada je potpisano desetine sporazuma ali većina nije implementirana na terenu.

Autorica: Sandra Cvetković