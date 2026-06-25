'Sigurnosna prijetnja': Vjerskoj propovjednici s Kosova zabranjen ulazak u Albaniju na 15 godina

Albanija je zabranila ulazak u zemlju na 15 godina kosovskoj vjerskoj propovjednici Iqballe Huduti, poznatoj po proiranskim i antiameričkim stavovima, optužujući je da predstavlja "prijetnju sigurnosti zemlje" nakon što je viđena na ovosemjesečnim protestima u Tirani.

Huduti je učestvovala u jednom od protesta koji se već 25 dana održavaju u glavnom gradu Albanije protiv izgradnje turističkog kompleksa u zaštićenom području na jugu Albanije, koji je povezan s kompanijom Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ona je na svom YouTube kanalu objavila je video sa 15. dana protesta u Tirani.

U reakciji na Facebooku, albanski premijer Edi Rama opisao je Huduti kao nekoga ko želi da se okoristi od protesta, naglašavajući da ona "propovijeda mržnju, poziva na ustanak protiv albanske vlade i traži osvetu protiv Amerike".

U reakciji na Facebooku upućenoj premijeru Ediju Rami, Huduti je rekla da njen izlazak na protest "nema motive lične koristi, već patriotske i građanske motive".

Ona je rekla da na protest ne izlazi "iz mržnje prema bilo kome", već "iz ljubavi prema svom narodu" i iz uverenja da svaki građanin ima pravo da podigne glas kada smatra da je javni interes ugrožen.

Izvori su za Radio Slobodna Evropa rekli da je odluka o zabrani ulaska Huduti donesena jer se „njene aktivnosti smatraju prijetnjom zemlji, nacionalnoj sigurnosti, te javnom redu i sigurnosti“.

Naredbu je potpisao ministar unutrašnjih poslova Besfort Lamallari i proslijeđena je Državnoj policiji i strukturama Direkcije za granicu i migracije radi hitne primjene.

Rama je napisao da ličnosti poput Huduti "u ime religije propovijedaju mržnju, podstiču sukobe i pokušavaju iskoristiti ekološke ciljeve za političke i ideološke svrhe".

Također je objavio fotografije na kojima je Huduti pored bivšeg iranskog predsjednika Mahmouda Ahmadinejada.

Huduti je vjerska propovjednica s Kosova, poznata po povezanosti sa šiitskom zajednicom. Poznata je po javnim stavovima podrške ličnostima i politikama Islamske Republike Iran.

Kosovske vlasti su je uhapsile 2020. godine nakon objava na društvenim mrežama u kojima je podržavala iranskog generala Qasema Soleimanija, koji je tada ubijen u američkom napadu dronom u Iraku.

Bila je optužena za podsticanje terorističkih djela na Kosovu, ali je kasnije oslobođena optužbi zbog nedostatka dokaza.

U međuvremenu, ovo je drugi put u nekoliko dana da je premijer Rama spomenuo učesnike protesta kao osobe povezane s Iranom.

Prije dva dana, Rama je Dritana Goxhaja, koji je pročitao pet "zahtjeva demonstranata prema Vladi, nazvao glasnogovornikom iranskih interesa".

Rama je na Facebooku objavio dijelove objava s naloga koji nosi Goxhajevo ime i fotografiju, gdje se nalaze objave s oštrim stavovima protiv politika Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Bliskom istoku, kao i tonovima podrške Iranu i Hezbollahu, koji se u jednoj objavi opisuje kao "oružani otpor".

Hezbollah je militantna grupa i politička stranka koja kontrolira veliki dio južnog Libana. Sjedinjene Američke Države ga smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija stavila njegovo oružano krilo na crnu listu.

Rama je aktualne proteste protiv vlade i izgradnje turističkog kompleksa u Zvernecu predstavio ne kao spontani građanski bunt, već kao nešto potaknuto vanjskim i unutrašnjim faktorima, kao i dezinformacijama.

Govorio je o "hibridnom ratu", u početku navodeći utjecaje iz Grčke i Irana, zatim propagandu koju šire blogeri i društvene mreže, kao i učešće pojedinaca s Kosova i iz Sjeverne Makedonije.

On je 20. juna rekao da međunarodna pažnja za Zvernec nije povezana sa zaštitom prirode, već s uključenjem Jareda Kushnera u projekat i njegovom porodičnom vezom s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Tokom protesta 21. juna, jedna djevojka je skinula izraelsku zastavu u Ambasadi Izraela u Tirani i pocijepala je dok su brojni demonstranti marširali ulicama glavnog grada Albanije.

Protesti u Tirani, Vlori i drugim gradovima u Albaniji protiv radova na turističkom kompleksu u zaštićenom području Pishe Poro-Narte, na jugozapadu Albanije, usred zabrinutosti zbog utjecaja na okoliš i istraga o vlasništvu nad zemljištem – ušli su u 24. dan.

Specijalno tužilaštvo provodi istrage u vezi s ugovorima o prodaji zemljišta gdje će ovaj projekat biti realiziran.