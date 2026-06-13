Istraga u Albaniji o kokainu obuhvata i ugovore o prodaji zemljišta u Zvernecu

Specijalno tužilaštvo u Albaniji (SPAK) saopštilo je razbilo međunarodnu mrežu osumnjičenu za trgovinu kokainom i pranje novca.

Deo istrage su ugovori o prodaji zemljišta u oblasti Zverneca, koji su, prema dokumentima do kojih je došao RSE, povezani s prenosom imovine na kompaniju koja je u javnim saopštenjima SPAK-a identifikovana samo inicijalima "A…L…D…sh.a."

Odlukom od petka, Specijalni sud je naložio zaplenu imovine koja proizilazi iz tih ugovora, u vrednosti koja premašuje 128,4 miliona evra. SPAK nije izneo detalje o kompaniji i nije razjasnio da li je ona pod istragom ili optužena.

Prema navodima tužilaštva, sumnja se da su pojedine osobe pod istragom investirale prihode stečene kriminalnim u nekretnine, građevinske projekte i komercijalna preduzeća.

Prema navodima SPAK-a, ove investicije uključuju imovinu i projekte u Tirani, Palasi, Himari i drugim priobalnim područjima, kao i kompanije koje su korišćene za protok novca za koja se sumnja da je kriminalnog porekla.

S tim u vezi, Specijalni sud je izrekao privremenu zaplenu vila, stanova, zemljišta, bankovnih računa, kompanija, vozila i plovila.

U nastavku istrage, naložena je zaplena i imovine koja proističe iz kupoprodajnih ugovora koje su tri osobe zaključile s kompanijom "A…L…D…sh.a.", na šta se odnosi i najveći deo vrednosti imovine zaplenjene u Zvernecu.

Tužilaštvo je saopštilo da je istraga potkrepljena komunikacijom preko platforme SKY ECC, telefonskim presretanjima, dokumentima i drugim istražnim radnjama.

Protesti i debate o projektu Zvernec

Već 12 dana se u Tirani, Valoni i drugim gradovima održavaju protesti protiv izgradnje rizorta u zaštićenom području Piše Poro–Narte, na jugozapadu Albanije, usled zabrinutosti za životnu sredinu i vlasništvo nad zemljištem.

Demonstranti zahtevaju otkazivanje projekta Zvernec i ostavku vlade premijera Edija Rame. Taj projekat se u javnosti povezuje s Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), zetom američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

Prema zvaničnim podacima, zemljište u Zvernecu se vodi kao vlasništvo kompanije Albania Land Development, registrovane 27. maja 2025. u Državnoj katastarskoj agenciji.

Podaci Nacionalnog biznis centra pokazuju da su vlasnici braća iz Katara, Mohamadmoataz Mhd Ruslan Alhajat i Ramez Mhd Ruslan Alhajat.

Nacionalni savet za teritoriju je 29. aprila izdao dozvolu za ograđivanje i pripremne radove za izgradnju pristupnih puteva u oblasti Zvernec.

Reakcije kompanije i vlasti

U izjavi za RSE 12. juna, Ašer Abegera (Asher), predsednik kompanije Sazan Real Estate Development LLC, naveo je da kompanija već četiri godine radi na stvaranju turističke destinacije svetske klase na albanskoj obali.

On je naveo da je cilj ekonomski razvoj i otvaranje radnih mesta, dodajući da će budućnost projekta odrediti Albanija i njeni građani.

Sazan Real Estate Development LLC je naveden kao jedan od subjekata u vlasničkoj strukturi Albanija Land Development.

Kompanija je takođe saopštila da projekat nije odobren, da nema građevinsku dozvolu i da radovi nisu počeli, kao i da nema veze s fondom Affinity Partners.

Prema njenim navodima, zemljište je privatna svojina koju su legalno kupili investitori.

Premijer Edi Rama je ranije izjavio da niko ne može biti iznad odlika sudova i da projekat neće biti talac sudskih postupaka.

Evropska komisija je upozorila da bi razvoj projekta u Zvernecu mogao da utiče na put Albanije ka Evropskoj uniji.

Istraga o švercu kokaina

Kao rezultat istrage o švercu kokaina, Specijalni sud protiv korupcije i organizovanog kriminala odredio je mere pritvora za 20 albanskih državljana: 15 u zatvorskom pritvoru, a pet u kućnom pritvoru.

Osumnjičeni su pod istragom zbog krivičnih dela pranje novca, trgovina drogama, stvaranje strukturirane kriminalne grupe i izvršenja dela od strane kriminalne organizacije.

Prema navodima tužilaštva, istraga je dokumentovala delovanje kriminalne mreže za koju se sumnja da je operisala u nekoliko zemalja Evrope i Latinske Amerike.

Dve osobe, identifikovane inicijalima A.H. i L.K., sumnjiče se da su imale vodeću ulogu u organizovanju međunarodne trgovine kokainom iz Latinske Amerike u Evropu, preko luka u Belgiji, Španiji i Holandiji.

SPAK je saopštio da je mreža obuhvatala nabavku, transport, skladištenje, hemijsku preradu i distribuciju droge u različitim evropskim zemljama.

Jedan od glavnih istraživanih događaja odnosi se na zaplenu 441 kilograma kokaina u Barseloni, gde je uhapšeno nekoliko osoba osumnjičenih za transport narkotika.

Prema navodima SPAK-a, zabeležene su i druge zaplene velikih količina kokaina u Holandiji, Italiji i Velikoj Britaniji, za koje se sumnja da su povezane s mrežom pod istragom.