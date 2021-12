Kon za RSE: Adekvatne mere protiv 'Omikrona'

Epidemiolog i član Kriznog štaba Vlade Srbije za suzbijanje korona virusa Predrag Kon, rekao je Radiju Slobodna Evropa (RSE) da je u ovom trenutku prerano govoriti o delotvornosti postojećih vakcina u zaštiti od infekcije novom varijantom virusa korona nazvanom omikron.

Kako je rekao sve procene o njihovoj (ne)efikasnosti zasnovane su na pretpostavkama.



„To se još uvek ne zna. Treba sačekati nekoliko nedelja da bi se dobili odgovori ne samo na to pitanje već i na pitanja koliko dosadašnja vakcinacija i do sada preležana bolest zaista i u efektivnom smislu štiti od ovog oboljenja sa novom varijantom“, rekao je Kon.



On je podsetio da je nova varijanta virusa korona od Svetske zdravstvene organizacije klasifikovana kao zabrinjavajuća i da omikron zbog toga iziskuje posebnu pažnju u pogledu otkrivanja i praćenja njegovih potencijala.

"I zbog njegovog ponašanja u Južnoj Africi mnogi su spremni da tvrde da je ta varijanta virusa najopasnija od svih dosadašnjih. Međutim imali smo slične slučajeve sa pojedinim sojevima, koji su nakon što su pokazali svoj infektivni potencijal u jednoj zelji, nisu to ponovili u drugim delovima sveta“, nagalasio je Kon.



Kon je ocenio da su mere koje je preduzeo Krizni štab u ovom trenutku, potpuno adekvatne i da se slične mere primenjuju u celoj Evropi.



„Trenutno je to potpuno adekvatno jer u celoj Evropi prema podacima od juče ima 158 slučajeva. Dakle, zbog toga trenutno nije ni potrebno preduzimati neke oštrije mere, ni u Srbiji ni u Evropi, jer objektivno nekakva proaktivna zatvaranja sada ne bi bila adekvatna“, naveo je Kon.

On je rekao da je, i pored više mutacija virusa i pojave „omikrona“, optimističan u pogledu završetka korona krize tokom naredne godine, ali da se za to moraju steći određeni uslovi, pre svega u obuhvatu broja vakcinisanih.



„Optimističan sam jer sve izmene virusa koje se dešavaju pokazuju da je to isti virus i da je dosadašnja vakcinacija dala neki nivo zaštite koji ostaje i kod promene varijanti virusa. Kolektivni imunitet se polako povećava što naslućuje da će u sledećoj godini toga biti nešto manje", rekao je Kon.

Dodao je da je načelno optimista, ali da trenutno nema čoveka koji sa visokom pouzdanošću može da tvrdi kada će se pandemija završiti.



Na sednici Kriznog štaba, održanoj 1. decembra, odlučeno je da se uvedu rigoroznije mere prilikom ulaska u zemlju za putnike koji dolaze iz Južne Afrike, Malavija, Mozambika, Bocvane, Lesota, Nambije i Zimbabvea.



“Oni će na aerodromu u Beogradu raditi PCR test. U slučaju da su negativni biće u karantinu 14 dana u mestu prebivališta. Nakon sedam dana imaju obavezu da urade još jedan test”, rekla je Darija Kisić Tešavčević, članica Kriznog štaba



Ona je dodala da će putnici koji su pozitivni biti prebačeni u COVID ambulantu ili bolnicu.