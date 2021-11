Komšić prekinuo intervju za novinsku agenciju iz Srbije zbog nepriznavanja genocida

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić prekinuo je u utorak, 9. novembra intervju za TV Tanjug, a povod za to je bio to što je novinar te televizije, dok je postavljao pitanje, izjavio kako smatra da je u Srebrenici počinjen "strašan zločin" i da nije saglasan sa presudama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu da se desio genocid.



Tokom intervjua novinar je rekao kako se neće složiti sa konstatacijom da je bio genocid u Srebrenici, te da 'njegov stav nije bitan', ali Komšić je oštro odgovorio.



"Genocid je počinjen, tako piše u presudama Međunarodnog suda, genocid - a ne strašan zločin. Strašni su neki drugi zločini bili", rekao je Komšić.



No, novinar je rekao je kako je to Komšićev stav.



"To nije moj stav, to piše u presudama", poručio je Komšić.



Uslijedila je kratka polemika, nakon čega je predsjedavajući Predsjedništva BiH rekao novinaru da "će morati s nekim drugim da radi intervju" i napustio prostoriju.



Snage Vojske Republike Srpske su tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine, ubile su oko 8.000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini.



Zločin u Srebrenici iz jula 1995. godine, jedini je koji se dogodio na prostoru bivše Jugoslavije, a koji je pred međunarodnim i domaćim sudovima okarakterisan kao genocid.



Za te je zločine do sada osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora.

Među osuđenima su Radovan Karadžić, prvi predsjednik bh. entiteta Republika Srpska, te glavni komandant VRS-a Ratko Mladić.



Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko, koristeći Bonnske ovlasti, nametnuo je 23. jula dopune u Krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

Od tada su krenule blokade rada institucija Bosne i Hercegovine, a Skupština RS-a proglasila zabranu negiranja genocida 'neprimjenjivom'.