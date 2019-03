Pitanje nacionalne pripadnosti i zlouporabe religije u nacionalne svrhe glavna su pitanja o kojim govore kolumne istaknutog bosanskog franjevca i pisca, fra Drage Bojića, složene u novoj knjizi koja je promovirana u Tuzli.

Fra Bojić svojim objavljenim autorskim tekstovima izaziva veliku pozornost javnosti, a tijekom promocije knjige "Kraljevstvo Božje i nacionalizam", u organizaciji Fondacije "Istina pravda pomirenje", istaknuta je važnost autorovog spisateljskog djelovanja u BiH zbog kojeg je vrlo često protjerivan i iz svoje fratarske zajednice.

Sve to fra Bojića nikada nije pokolebalo da odustane od pisanja o politici povezivanja, a ne razdvajanja. On kaže da svi ti tekstovi, objavljeni na portalu Tačno.net, a sabrani u ovoj knjizi, uglavnom govore o dva problema, a to su pitanje nacionalne pripadnosti i zlouporabe religije u nacionalne svrhe.

"Neki govore da će ovo biti stoljeće novih nacionalizama, pa stoljeće novih religija, neki govore o stoljeću novih ateizama pa o stoljeću novih fašizama. Vjerojatno je sve od toga i točno. Ali se opet u svemu tome javlja pitanje identiteta i pripadanja. Mi to osjećamo na svojoj vlastitoj koži. Zato neki kroz ove moje tekstove osjećaju to pitanje identiteta koje ne možemo zanemariti. Moramo vidjeti sve identitete i primjetiti sve razlike", ističe fra Bojić.

Stoga, fra Bojić smatra da prvo i osnovno pravo čovjeka i djeteta mora biti pravo na različitost.

"Kada nekome priznate njegovu različitost, kada mu priznate njegov identitet. Kada mi omogućite njegove relacije i prostor unutar kojega on može živjeti taj svoj identitet, onda on neće stalno na njemu inzistirati niti će tako snažno njime pred drugima mahati njime. Neće s njim manipulirati i možda će ga na kraju odložiti kao plašt koji mu više i ne treba", kaže on.

Profesorica u tuzlanskoj gimnaziji Meša Selimović i sociologinja Smiljana Vovna rekla je, promovirajući knjigu "Kraljevstvo Božje i nacionalizam", da se i sama pronašla u djelima fra Drage Bojića jer su njeni svakodnevni kontakti s mladim ljudima preslika njegove knjige. Međutim, profesoricu Vovnu posebice se dojmila autorova kvalifikacija o akademskoj zajednici u BiH koju on imenuje "najgorim dijelom ovdašnjeg društva".

"Bojić kaže da sva zla koja se događaju i koja su se događala kreiraju i kreirali su intelektualci. Nezaježljiva ambicija da se dokopaju akademskih službi, društvene moći i lagodnog života nakon ih da se služe prevarama, lažima, podvalama i da se podanički izručuju političkim i ekonomskim moćnicima kao kreatori i promotori zla. Zloupotrebljavaju akademski autoritet, lako mijenjaju mišljenja i strane i mogu podmirivati svaku opciju ovisno o tome koliko je isplativa. Fra Drago kaže da su to preziratelji kradljivci smisla, proizvođači haosa, preziratelji razuma, znanja i morala", rekla je Smiljana Vovna.

Fra Drago Bojić je kao mlad postao disident, rekao je fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, jer fra Bojić piše o bosanskohercegovačkom društvu kao žrtvi nacionalizma. Fra Ivan Šarčević se nada da će fra Bojić svojim pisanjem nastaviti oduhovljavati politiku, ali i biti prosvjetitelj u teologiji.

"Ono što nama ovdje nedostaje je da se vrati dostojanstvo, po mom mišljenju, dvjema najuzvišenijim službama koje mi ljudi imamo. To su politika i teologija. Šta god mi bili, ali ovo su dvije najuzvišenije dužnosti ljudi. Dakle, govoriti o općem dobru i govoriti o Bogu. Uzmite bilo koji naš grad i pogledajte s njegovog visa. Što ćete vidjeti nego vjerske simbole. Ja ne zagovaram da se njih ruši nego kako ćemo mi reagirati na njih. To fra Drago radi i volio bih da to nastavi", istaknuo je fra Ivan Šarčević.

Istaknuti novinar, a danas odvjetnik, Senad Pećanin podsjetio je na fra Bojićev javni angažman kroz uredništvo jednog od najutjecajnijih teoloških časopisa Svjetlo riječi, a odakle je smijenjen.

Pećanin kaže da je fra Bojić istinski poslanik pape Franje za BiH, te da je on dragocjenost za katoličku crkvu, za franjevce i cijelu BiH, jer on svojim hrabrim stavovima pokazuje nesebičnu osjetljivost za sve ljude: ateiste, izbjeglice, beskućnike i za sve manjinske skupine.

"Rijetki su danas intelektualci u BiH poput fra Drage. Njegova odvažnost i hrabrost da govori o katoličkoj crkvi i praksama u njoj kao modelu koji odstupa od univerzalnih načela humanizma i vjere, ukazivanju na štetnost posljedica koje takva praksa ima i po crkvu, po društvo i pojedince, čini ga zaista izuzetno značajnim. Čini ga značajnim ukoliko ovo društvo ima perspektive prerastanja agonije koja nažalost traje već decenijama", rekao je Pećanin.

Knjiga fra Drage Bojića, koju je izdao portal Tačno.net i istaknuta aktivistica Štefica Galić, nudi bosanskohercegovačkom društvu jasne stavove jednog intelektualca o domaćim nacionalizmima i onome što nije dobro za religijske zajednice.